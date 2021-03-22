В Покровском-Стрешнево достроят ФОК с панорамными окнами

В Москве идет масштабное строительство спортивных объектов. Это одна из основных задач, которую реализует городское правительство. И результаты этой работы может видеть каждый москвич. До конца этого года достроят физкультурно-оздоровительный комплекс в Покровском-Стрешневе. В здании на Тушинской улице будет два бассейна.

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