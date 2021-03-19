В промзоне "ЗИЛ" начали строить 600-метровый мост через затон Новинки

Бывшие промзоны Москвы сегодня превращаются в современные пространства, которые идеально вписываются в городскую среду. Столицу уже сложно представить без центра современного искусства "Винзавод", "Красного Октября", "Армы", "Красной Розы" или преобразованной территории бывшей фабрики "Большевик". При этом их обновление завершилось совсем недавно. ПО ТЕМЕ Комфортный отдых для горожан организуют в районе Крутицкой набережной в Москве Среди проектов реорганизации промзон особняком стоит территория завода ЗИЛ. Это самый крупный проект обновления бывшей промышленной зоны в Европе. Здесь уже открыли уникальный ландшафтный парк "Тюфелева роща", построили Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, ледовый дворец, крупнейшую в стране школу, станции метро и МЦК и комфортную инфраструктуру для автомобилистов. Чтобы всем этим можно было наслаждаться без преград, необходимо повышать транспортную доступность территории. В столице этим сегодня активно занимаются. Здесь строят дороги, открыли станцию метро "Технопарк", запустили движение по проспекту Лихачева. Большим шагом к решению транспортных вопросов бывшей промзоны станет строительство дорог и моста через затон Новинки. "В рамках проекта запланировано строительство четырехполосной дороги длиной 1,2 километра и моста, который соединит две набережные — Симоновскую и Марка Шагала — и позволит разгрузить проспект Лихачева, сократив время в пути для автомобилистов. Также предполагается обустройство пешеходных переходов, отстойно-разворотной площадки и здания конечной станции городского пассажирского транспорта", — рассказал заместитель мэра Москвы в столичном Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Длина моста составит 615 метров, ширина — 26 метров, а протяженность пролетных строений — 411 метров. Он будет иметь по две полосы движения в каждую сторону, с обеих его сторон предусмотрены тротуары для пешеходов. Сейчас на объекте уже готовы две из девяти опор моста: забетонирован их фундамент, нанесена гидроизоляция и выполнен ряд других работ. Завершить все работы по строительству и благоустройству планируется в 2023 году. Напомним, в Даниловском по программе "Мой район" уже обновлено 177 дворов, благоустроены три сквера и все детские и спортивные площадки, установлено 489 новых фонарей, отремонтировано 68 жилых домов, построены и введены в эксплуатацию станция метро "Технопарк" и две станции Московского центрального кольца, возведены 3 ТПУ, а также построены две новых школы и два детских сада, сделан капитальный ремонт в школе № 630.