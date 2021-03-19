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Мой район
В промзоне "ЗИЛ" начали строить 600-метровый мост через затон Новинки

В промзоне "ЗИЛ" начали строить 600-метровый мост через затон Новинки

В Москве активно повышается транспортная доступность территорий. В районе бывшей промзоны "ЗИЛ" идет активное благоустройство. Большим шагом к решению транспортных вопросов там станет строительство дорог и моста через затон Новинки.
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Бывшие промзоны Москвы сегодня превращаются в современные пространства, которые идеально вписываются в городскую среду. Столицу уже сложно представить без центра современного искусства "Винзавод", "Красного Октября", "Армы", "Красной Розы" или преобразованной территории бывшей фабрики "Большевик". При этом их обновление завершилось совсем недавно.

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Среди проектов реорганизации промзон особняком стоит территория завода ЗИЛ. Это самый крупный проект обновления бывшей промышленной зоны в Европе.

Здесь уже открыли уникальный ландшафтный парк "Тюфелева роща", построили Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, ледовый дворец, крупнейшую в стране школу, станции метро и МЦК и комфортную инфраструктуру для автомобилистов.

Чтобы всем этим можно было наслаждаться без преград, необходимо повышать транспортную доступность территории. В столице этим сегодня активно занимаются. Здесь строят дороги, открыли станцию метро "Технопарк", запустили движение по проспекту Лихачева. Большим шагом к решению транспортных вопросов бывшей промзоны станет строительство дорог и моста через затон Новинки.

"В рамках проекта запланировано строительство четырехполосной дороги длиной 1,2 километра и моста, который соединит две набережные — Симоновскую и Марка Шагала — и позволит разгрузить проспект Лихачева, сократив время в пути для автомобилистов. Также предполагается обустройство пешеходных переходов, отстойно-разворотной площадки и здания конечной станции городского пассажирского транспорта", — рассказал заместитель мэра Москвы в столичном Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Длина моста составит 615 метров, ширина — 26 метров, а протяженность пролетных строений — 411 метров. Он будет иметь по две полосы движения в каждую сторону, с обеих его сторон предусмотрены тротуары для пешеходов.

Сейчас на объекте уже готовы две из девяти опор моста: забетонирован их фундамент, нанесена гидроизоляция и выполнен ряд других работ. Завершить все работы по строительству и благоустройству планируется в 2023 году.

Напомним, в Даниловском по программе "Мой район" уже обновлено 177 дворов, благоустроены три сквера и все детские и спортивные площадки, установлено 489 новых фонарей, отремонтировано 68 жилых домов, построены и введены в эксплуатацию станция метро "Технопарк" и две станции Московского центрального кольца, возведены 3 ТПУ, а также построены две новых школы и два детских сада, сделан капитальный ремонт в школе № 630.

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Фото: Денис Воронин /АГН Москва
Автор: 19 марта 2021, 11:20 Источник: Сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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