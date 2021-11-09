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69 домов построили в Москве по программе реновации в 2021 году

69 домов построили в Москве по программе реновации в 2021 году

В октябре 2021 года в столице ввели в эксплуатацию семь домов, построенных по программе реновации.
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Реализация программы реновации идет быстрыми темпами. Некоторые москвичи уже переехали в новостройки, а остальные – пока ждут своей очереди. Чтобы жители поселились в новые квартиры как можно раньше, было решено увеличить ежегодные объемы ввода жилья в эксплуатацию втрое.

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В Москве построят 300 домов по программе реновации в течение трех лет

В Москве построили 160 домов по программе реновации

В 2021-м по программе возвели 69 домов общей площадью почти один миллион квадратных метров, начали строить 41 дом на 720 тысяч "квадратов". До конца года планируется завершить строительство 20 объектов на полмиллиона квадратных метров. "Всего с начала года началось переселение 21,5 тысячи участников программы из 141 старого дома", – сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

25 из 37 старых домов, которые расселили с января по октябрь 2021-го, демонтировали по технологии "умного сноса". Ветхая постройка разбирается быстро, процесс не сильно воздействует на окружающую среду. После сноса все материалы перерабатываются.

"Только в октябре этого года введено в эксплуатацию семь домов на 1 369 квартир. Мощность введенных в прошлом месяце новостроек составляет 78 тысяч квадратных метров", – отметил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

За все время в столице построили 160 домов общей площадью два миллиона квадратных метров. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, сейчас возводят порядка 150 новостроек, а на стадии проектирования находится чуть меньше 160 объектов.

В течение трех лет в городе планируется построить 300 домов. Их общая площадь составит примерно пять миллионов квадратных метров. За это время в новые квартиры передут порядка 155 тысяч человек.

Напомним, программа реновации была утверждена в Москве в августе 2017 года. В общей сложности будет расселено 5 176 домов (350 квартир). Реновация касается около миллиона жителей столицы. Для реализация программы подобраны 533 стартовые площадки общей площадью 8,4 миллиона квадратных метров. Эти территории находятся во всех административных округах города и располагаются максимально близко к расселяемым домам.

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Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Автор: 9 ноября 2021, 15:04 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

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