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В Москве на проспекте Вернадского привели в порядок два пруда

В Москве на проспекте Вернадского привели в порядок два пруда

Живописная прогулочная зона вблизи пересечения проспекта Вернадского и улицы Лобачевского преобразилась.
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Территории возле водоемов – любимые у жителей Москвы места для прогулок. Комплекс городского хозяйства занимается благоустройством таких пространств. Специалисты регулярно обследуют все пруды, реки и озера. Когда водоем обмелел или загрязнен, проводится реконструкция. Приводится в порядок и прилегающая территория.

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В жилом микрорайоне вблизи пересечения проспекта Вернадского и улицы Лобачевского есть прогулочная зона с каскадом из трех прудов, но в последнее время водоемы выглядели плохо. Они заросли водорослями и обмелели, а конструкция береговых линий пришла в негодность. Именно поэтому было принято решение провести реконструкцию.

Поскольку это место очень популярно среди местных жителей, специалисты учли их мнения и пожелания перед тем, как начать работы. К сегодняшнему два пруда и прилегающая территория преобразились. Водоемы очистили от ила и углубили дно, заменили железобетонные конструкции береговой полосы, заново сформированы чаши дна (был уложен слой из прочной и эластичной мембраны).

Специалисты превратили каждую часть водоема в биоплато. Там высадили камыш, ирис, сусак зонтичный и кубышку желтую. Эти растения предотвращают цветение воды, а также создают укрытие для укрытия рыб и гнездования водоплавающих птиц.

Сейчас аналогичные работы проводят на третьем пруду – самый крупном из каскада. Водоем уже осушили и чистят от грунта и ила. До конца года пруд приведут в порядок, а в 2022 году здесь также высадят растения.

Ранее "Дни.ру" писали о реконструкции Владимирского пруда (район Перово), который располагается вблизи шоссе Энтузиастов, одноименных станций метро и МЦК, а также Северо-Восточной хорды. Водоем обмелел и зарос, разрушилась береговая полоса.

Работы начались весной этого года. Специалисты осушили пруд и оборудовали технологические съезды для спецтехники, удалили и вывезли 8,5 тысяч кубических метров илового осадка. Они должны были увеличить глубину пруда до 3,3 метра, чтобы солнечные лучи не могли прогревать водоем и не способствовали росту травы.

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Фото: АГН «Москва» / Мобильный репортер
Автор: 8 ноября 2021, 17:55 Источник: РИАМО ✓ Надежный источник

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