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На набережной Марка Шагала в Даниловском районе сделают причалы и спуски к воде

На набережной Марка Шагала в Даниловском районе сделают причалы и спуски к воде

Набережная Марка Шагала станет одним из ключевых объектов Даниловского района.
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Бывшая промзона "ЗИЛ" когда-то занимала почти половину Даниловского района, а сейчас становится одной из самых красивых и благоустроенных территорий в столице. Весной 2019 года здесь приступили к созданию набережной Марка Шагала. Она станет частью зеленого пояса парков экс-промзоны, которые будут органично связаны с жилыми кварталами.

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В трех районах Москвы появились новые зоны отдыха и променады

Специалисты уже благоустроили участок набережной от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина. В настоящий момент на ней строят причал длиной 65 метров. Здесь смогут принимать и высаживать пассажиров теплоходы, даже самые вместительные. Также на набережной создают спуски к воде. Их оборудуют маяками и системами видеонаблюдения. Пять маяков уже установлено, работы по их электроснабжению скоро завершатся.

Протяженность набережной Марка Шагала составит 3,8 километра. Она займет участок от Третьего транспортного кольца до старого русла Москвы-реки. Концепцию нового городского пространства разработал Институт Генплана Москвы при участии Архитектурного бюро Асадова.

Кстати, московские набережные создаются по новым правилам. При строительстве делают достаточно большой отступ от береговой линии, благодаря чему создается более качественное общественное пространство для отдыха, занятий спортом и прогулок.

Также сообщалось, что на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" создают еще одну пешеходную зону – бульвар Братьев Весниных. Он появится рядом с уже полюбившимся многим москвичам парком "Тюфелева Роща". Участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров будет зеленым и цветущим. Здесь высадят множество цветов, злаковых трав, несколько видов лекарственных растений, появятся точки доступа беспроводной сети Wi-Fi и пункты подзарядки мобильных гаджетов.

Ранее "Дни.ру" писали и о строительстве большой школы в Даниловском районе. Учебное заведение будет рассчитано на тысячу мест. Здание возведут за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы. Площадь школьной территории составит около 2,28 гектара, а площадь самой школы – более 22 тысяч квадратных метров.

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Фото М. Денисова. Mos.ru
Автор: 2 ноября 2021, 20:03 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

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