Реставрация павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ завершится в 2022 году

Тяжелобольной Гаркалин в коме Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Кусок кожи слетел": Покалеченный сын Орбакайте лишился руки
"Перестал ходить": Изведенный раком Газманов сорвался на крик
"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона
Промежность на весь экран: Каменских взбесила россиян похабным видом
партнеры
Среда
27 октября
Лента новостей
00:22
День святого Ефимия: приметы и запреты 28 октября
21:40
Избитая невеста и ОМОН: свадьба Солнцева с беременной падчерицей закончилась жесткой дракой
21:01
Донбасс обвинил Белоруссию в предательстве: Вы помогаете тому режиму
20:33
"Это просто отвратительно": изуродованные дети Акиньшиной вызвали шок
20:22
В Екатеринбурге подростки избили полицейского
20:11
Дерево упало на детскую коляску в подмосковном Талдоме
20:04
"Инвалидность оформлять будете?": Тодоренко напугала страшным диагнозом
19:54
Избивавший женщин Башаров вывалил переписку с бывшей
19:27
Многодетная мать стала новым детским омбудсменом в России
19:20
Беременная Костенко бьется в истерике после слов о разводе с Тарасовым
19:02
Собчак дала смачную оплеуху смешавшему ее с грязью за смертельное ДТП Соловьеву
18:52
Извращенец Панин выставил напоказ бритый лобок
18:20
"Выбрал массаж простаты": Газманов увлажнил досадные покраснения
18:20
Политолог Корнилов о ситуации в Донбассе: Украине дали отмашку
18:17
От чего толстеет Мария Порошина: актриса обратилась к специалистам
18:16
"Зачем я живу": пропавшая Светличная ужаснула народ
17:48
Бывший муж успокоил остро отреагировавшую на сплетников Порошину: Маня, это было и будет
17:42
Положительный тест: любимую женщину Баскова увезли в больницу
17:32
Примкнувшая к зэкам мать Шаляпина катится по наклонной
17:24
Бросивший старуху Гоген Солнцев женится на молоденькой падчерице
17:05
"Не в курсе": во МХТ шокированы новостью о назначении Хабенского худруком
16:59
Разрывает в клочья: СМИ опубликовали кадры жуткой драки звезды турецких сериалов с экс-женой
16:32
"Знает слабые стороны": Урвавшего завидный куш Хабенского обласкал известный актер
16:26
"Теперь начали гавкать": известный актер врезал коллегам за оплеванную Зудину
16:12
"Генетический мусор": Моргенштерну смачно врезали после скандала с Днем Победы
15:58
Известный режиссер о лишившейся обаяния Толстогановой: Превратилась в ограниченную и мягкотелую
15:53
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
15:51
Директор крымского музея объяснил передачу скифского золота Украине политикой
15:47
"Есть возможность нанести удар": бывший муж готов лишить Гагарину имущества
15:33
Россию на "Детском Евровидении-2021" представит опытная певица
15:32
В Кремле прокомментировали турецкие поставки дронов Киеву
15:21
Волочкова дала оплеуху беременной жене экс-супруга: Кошелка
15:12
Известный продюсер сообщил о разводе Собчак и Богомолова
15:08
Признаются в любви, целуются, прижимают друг друга: что творится между женатым Родригезом и Варнавой
15:01
Королева сделала неожиданный подарок сбежавшей из страны Маркл: Трогательный жест
14:48
Подстава: хитрая Собчак и простушка Бородина столкнулись лбами на телешоу
14:39
Песни под гитару и Гришаева с "Саночками": Добронравов из "Сватов" душевно отпраздновал 60-летие
14:38
Новое обвинение в адрес Тарзна: всплыло интимное видео мужа Королевой
14:27
Грозит до пяти лет колонии: слова Моргенштерна проверят в Следственном комитете
14:23
Жирующая Водонаева плюнула в бедных россиян: Зачем ты мне нужен, пес?
14:21
В Орске приезжий убил свою сестру в присутствии ее ребенка
14:03
Звезда "Зены – королевы воинов" сообщила о перезапуске сериала и выходе героини на пенсию
14:02
Беременная Костенко намекнула на развод с Тарасовым: Хорошие новости для Бузовой
13:52
В самое сердце: Джоли впервые ответила на вопрос о новом романе
13:46
"Работа мозга нарушена": что происходит с наплевавшим на безопасность Джо Байденом
13:44
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина
13:29
Наследники мужа высмеяли отчаявшуюся Макееву: Больше никаких подарков
13:28
В Кремле ответили на слова Зеленского о "возвращении" Крыма
13:20
Три года спустя: что стало с бывшей женой Шнурова Матильдой после развода
13:19
Хабенский стал наследником огромного состояния Табакова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Срамота": исполнившая "Катюшу" Бузова разделась до трусов
"Главное – жопу голую показать": Бузова осрамилась на глазах у иностранцев
Истасканной по врачам Макеевой поставили страшный диагноз: Обречена
"Я выступлю спонсором": стало известно, кто стоит за Бузовой
Сын плюнул в лицо страдающей деменцией престарелой Светличной
Собчак дала смачную оплеуху смешавшему ее с грязью за смертельное ДТП Соловьеву
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Реставрация павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ завершится в 2022 году

Реставрация павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ завершится в 2022 году

Ремонт павильона № 15 на ВДНХ завершен на 40%.
прочитано 225 раз

За последнее десятилетие ВДНХ превратилась в один из главных музейных, развлекательных и спортивных общественных пространств страны. Масштабная реконструкция Выставки продолжается. Сейчас готовятся к открытию 10 обновленных исторических павильонов.

ПО ТЕМЕ

Реставрация зданий Яузской больницы в Москве завершится до конца 2022 года

Две сотни культурных объектов отреставрируют в Москве до конца 2021 года

Работы в павильоне № 15 "Радиоэлектроника и связь", начавшиеся в 2019 году, выполнены пока наполовину. После ремонта там будет музей Олимпийского комитета.

Здание построено почти 70 лет назад. За это время некоторые конструкции перестали быть прочными, испортилась внутренняя отделка, пострадал скульптурный декор фасада. Был необходим комплексный ремонт и кровле павильона.

Сейчас специалисты, используя архивные документы и фотографии, восстанавливают исторический облик здания, воссоздают утраченные элементы, реставрируют сохранившиеся. Например, в Вводном зале и в зале Сталинградской области они приводят в порядок искусственный мрамор колонн и порталов.

К сегодняшнему дню в павильоне очистили стены и поверхности лепного декора от многочисленных слоев краски, укрепили и восстановили конструктивные элементы главного фасада. Также реставраторы смонтировали четыре воссозданных горельефа и барельефы.

Поскольку появятся новые технические помещения в подвальном этаже, здесь специалисты усилили фундамент и укрепили грунт основания специальными сваями.

Построенный в 1954 году павильон сначала назывался "Поволжье". Главной темой в его оформлении стала история городов, которые находятся у Волги. Однако в конце 1950-х павильон решили изменить. Тогда же он получил название "Радиоэлектроника и связь".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что на ВДНХ отреставрировали павильон № 30 "Микробиологическая промышленность". Был восстановлен и укреплен деревянный каркас здания, отреставрирован деревянный резной фронтон с изображением букетов, украшающим портик главного входа. Помещения оборудовали системами кондиционирования, вентиляции, отопления, канализации, водоснабжения. Теперь павильон можно эксплуатировать в любое время года, отмечал заммэра Москвы Петр Бирюков.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: mos.ru
Автор: 27 октября 2021, 22:00 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ни разу не дала": неприступная Розанова отвергла любвеобильного Абдулова

У актрисы была бурная молодость
Шоу-бизнес

Извращенец Панин выставил напоказ бритый лобок

Актер спустил штаны перед камерой
Шоу-бизнес

Известный продюсер сообщил о разводе Собчак и Богомолова

Перспективы у пары не самые радужные
Шоу-бизнес

Бросивший старуху Гоген Солнцев женится на молоденькой падчерице

Шоумен пошел на крайние меры

Гороскоп

Идеальная пара: какие знаки зодиака будут любить друг друга до конца дней
Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Ссоры, интрижка на работе и "легкие" деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября

Здоровье

Ковидом в России за сутки заболели 36 582 человек
В Кремле заявили об отсутствии планов вводить локдаун в Москве
В России выявили 36 446 заболевших ковидом за сутки
В России зарегистрировали 37 930 новых случаев коронавируса

Спорт

Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина
Раздавленная Загитова показала после скандала стертые в кровь ноги
Вскрылась тайная связь Загитовой и Медведевой на рабочем месте

Регионы

В Екатеринбурге подростки избили полицейского
В Орске приезжий убил свою сестру в присутствии ее ребенка
В Петербурге вооруженный пассажир автобуса устроил дебош и умер
В Красногорске в жилом доме произошел взрыв газа
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+