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Четверг 13 апреля

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Не только на праздник: идеи полезных и выгодных подарков для самой себя

Не только на праздник: идеи полезных и выгодных подарков для самой себя

Подарки самому себе – это один из важнейших секретов внутренней гармонии и душевного равновесия. Если женщина умеет баловать себя, то она позитивнее смотрит на мир, проще преодолевает жизненные трудности и становится успешнее в целом. Чем же порадовать себя? Совместно с платформой для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping подготовили подборку доступных качественных вариантов.

Порой, посвящая себя полностью семье и теряясь в повседневной рутине, мы забываем о собственных желаниях. Как часто вы думаете о своих потребностях не потому что “надо” или есть повод, а просто потому что “хочется”? Когда в последний раз вы радовали себя подарками, например, стильной сумочкой или новыми духами? К сожалению, многие девушки и женщины откладывают приятное «на потом», ставя в приоритет заботу о других – детях, муже или родителях. Если вы – одна из них, то этот материал поможет вспомнить, как баловать себя и получать яркие эмоции, воплощая свои маленькие капризы с пользой.

Здоровье – превыше всего

Любовь к себе начинается с любви к своему телу. И речь идет не про психологическое внушение перед зеркалом, когда вы пытаетесь убедить себя в собственной красоте или идеальности. Любить свое тело – это значит заботиться о нем. Качественная уходовая косметика, подобранная в соответствии с особенностями и типом кожи, дополнение к рациону питания витаминов и БАДов – всё это поможет организму справляться с ежедневным стрессом и поддержит тонус, сохраняя красоту, жизнерадостное настроение и в целом здоровье. Попробуйте начать с косметических средств для лица. Если у вас стали появляться возрастные изменения на коже, то самое время воспользоваться кремами с омолаживающим эффектом. Отлично зарекомендовал себя крем Estee Lauder с комплексным воздействием, который обеспечивает увлажнение, подтяжку и сокращение морщин. Найти его в продаже в российских магазинах сейчас стало проблематично, но он доступен к заказу в каталоге CDEK.Shopping, причем по вполне привлекательной цене.

Источник: пресс-служба

Крем для лица комплексного действия омолаживающий, Estee Lauder

Прекрасно поддерживает здоровье кожи, улучшает ее тон и стимулирует выработку собственного коллагена сыворотка Derma E с витамином С. Кстати, именно этот витамин признан лучшим антиоксидантом, который минимизирует вредное воздействие окружающей среды на кожу.

Источник: пресс-служба

Концентрированная сыворотка с витамином С Derma E

Не забывайте, что в витаминах и полезных веществах нуждается не только наша кожа, но и организм в целом. Решить эту задачу помогают биологически активные добавки таких брендов, как iHerb, Gold Nutrition, 21st Century и других производителей. Так, в холодное время года мы испытываем недостаток в витамине D3, ведь солнце очень редко выглядывает из-за туч.

Источник: пресс-служба

Витамин D3 California Gold Nutrition

У каждого из нас своя потребность в витаминах, микро– и макроэлементах. Поэтому регулярно наблюдайте за организмом, советуйтесь с лечащим врачом и заказывайте те комплексы, которые подходят именно вам. Большой выбор различных вариантов по продукции и брендам из разных стран мира можно найти на платформе СДЭК Шоппинг.

Создаем красоту в домашних условиях

Стильная прическа, ухоженная и здоровая кожа – это непременные атрибуты современной женщины. Создать нужный образ и преобразить себя поможет различная техника для красоты и здоровья: стайлеры, массажеры, фены и выпрямители для волос.

Например, массажер Sonew Warm за счет теплового воздействия делает кожу более упругой и улучшает впитываемость косметических средств.

Источник: пресс-служба

Массажер для лица Sonew Warm

С помощью массажера DrDGL Double Chin Reducer Vibration Massager вы сможете уменьшить выраженность морщин на лице и избавиться от двойного подбородка.

Источник: пресс-служба

Массажер для лица DrDGL Double Chin Reducer Vibration Massager

Создать гладкие и блестящие локоны можно с помощью щипцов BaBylissPRO Nano Titanium Spring. Их керамическое покрытие выделяет инфракрасное излучение, которое проникает внутрь волоса и сохраняет его структуру.

Источник: пресс-служба

Щипцы для завивки BaBylissPRO Nano Titanium Spring

Справиться с непослушными кудрями поможет выпрямитель Philips BHS675. Его керамические пластины сохраняют естественную влажность волос, не допуская их повреждения.

Источник: пресс-служба

Выпрямитель Philips BHS675 StraightCare

Наполняем дом красивыми мелочами

Уютная атмосфера помогает расслабиться после напряженного рабочего дня, настроиться на позитивный лад, забыть о тревогах и волнениях. Поэтому психологи рекомендуют регулярно баловать себя покупкой милых интерьерных вещиц. Конечно, их выбор во многом зависит от того, в каком стиле оформлен интерьер вашего дома. Но даже если вы предпочитаете минимализм, то в нем всегда найдется местечко эффектной статуэтке или картине.

Конечно, стремительный темп жизни не всегда позволяет “выкроить” время на посещение магазинов для дома и внимательное изучение товаров на прилавках. К тому же многие брендовые магазины, например, Zara Home и IKEA вообще ушли с российского рынка, существенно ограничив выбор. Благодаря таким сервисам, как СДЭК Шоппинг, можно снова заказывать вещи любимых и известных мировых брендов. Вам просто надо выбрать понравившиеся товары из информационного каталога, оформить заказ, оплатить российской картой и подождать, пока компания выкупит и доставит их вам из-за рубежа.

Таким образом вы можете заказать все, что угодно для дома. Например, милый подсвечник IKEA Toppig, который поможет настроиться на романтический лад.

Источник: пресс-служба

Подсвечник Ikea Toppig

А ковер Zara Home Textured With Fringing, изготовленный из натурального хлопка, привнесет в интерьер нежность и уют. Он отличается невероятно мягким и пышным ворсом, интересной бахромой и плотной тканой основой.

Источник: пресс-служба

Ковер с бахромой Zara Home Textured With Fringing

Если вы хотите разнообразить интерьер, но не готовы к масштабному ремонту, то можете просто поменять занавески в комнате. Например, шторы Ikea Blahuva, заказать которые предлагает CDEK.Shopping, эффектно драпируются, ниспадая тяжелыми красивыми складками. Они выполнены из плотной ткани, которая не пропускает свет, поэтому вашему отдыху ничто не будет мешать.

Источник: пресс-служба

Шторы блокирующие свет Ikea Blahuva

Готовимся к лету

Теплое время года – это отличная возможность подчеркнуть женственность, дополнив свой гардероб очаровательными платьями. В сезоне 2023 акцент сделан на воздушные и романтические образы, которые отлично подойдут для обладательниц любых типов фигур.

Прекрасным вариантом станет белоснежное жаккардовое платье ASOS DESIGN, с его летящим силуэтом, объемными рукавами и завышенной линией талии. Оно является воплощением кокетства и одновременно элегантности, подчеркивая линию шеи и плеч.

Источник: пресс-служба

Белое жаккардовое платье миди с чашечками и пефемом ASOS DESIGN

Учитывая, что эта модель доступна на платформе СДЭК Шоппинг с приятной скидкой от магазина, ваш бюджет вполне «потянет» и покупку обуви. Обратите внимание на белые босоножки с завязками, которые придадут вашему облику легкость и невесомость. С платьем от ASOS DESIGN вы можете выбирать как босоножки на каблуке, так и на платформе или плоском ходу. В любом случае такие комбинации будут смотреться гармонично.

Источник: пресс-служба

Белые босоножки на каблуке с круглым носком и завязками Topshop Ruby

И не стоит забывать о сумочке, которая станет отличным дополнением к образу и ярким акцентным аксессуаром. Желательно в этом сезоне выбирать объемные модели, особенно с текстильным или плетеным верхом.

Источник: пресс-служба

Сумка-шоппер H&M Jacquard-weave

И напоследок хочется еще раз напомнить: чаще балуйте себя и не ждите для этого особенного повода. Небольшие, но регулярные радости и подарки «для себя» сделают вас увереннее в себе и своей привлекательности, помогут не потерять вкус к жизни в бытовой суете. Окружая себя красивыми и качественными вещами вы станете чаще улыбаться, повысите собственную самооценку и, тем самым, доставите удовольствие общения с вами близким людям.

13 апреля 2023, 17:02
Фото: David Oxberry/moodboard/Globallookpress.com

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