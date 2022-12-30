"Никакой красоты": когда новогодняя елка выходит из моды и раздражает

Новогодняя елка — главный атрибут любимого праздника россиян. Периодически мода на нее появляется в декабре и своевременно пропадает. Дизайнер Юлия Кротова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" объяснила, когда стоит убрать елку из дома.
По словам эксперта, хранить елку стоит до той поры, пока она приносит радость. "Если она осыпается, а иголки становятся коричневыми, никакой красоты в этом нет", — делится мнением специалист.
Желательно сдать на переработку новогоднюю елку в середине января. В живых деревьях со временем заводятся паразиты, а искусственные элементы праздника лишь собирают пыль. Вне зависимости от моды, если держать елку дома слишком долго, она может перестать ассоциироваться с праздником и даже раздражать своих хозяев.