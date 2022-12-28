"Подари своей елке вторую жизнь": как утилизировать новогоднее дерево в Подмосковье

Забота об экологии — это ценное вложение в счастливое будущее потомков. Утилизация живой новогодней елки доступна всем неравнодушным, а в Московской области это массово практикуют уже много лет.
Как передает сайт "Вести Подмосковья", в регионе с 15 января начнется акция "Подари своей елке вторую жизнь". Срок действия — месяц.
Организаторы предлагают вашему вниманию 230 точек приема деревьев. Там нужно оставить свою хвойную красавицу для переработки с пользой для общества. Список адресов уже опубликован в Сети.