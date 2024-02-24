Почему игровая методика более эффективна при изучении иностранного языка детьми?

Мария Елисеева, педагог с 20-летним стажем, создатель курса "My English Baby" и методики воспитания детей-билингвов рассказала об эффективных методах изучения иностранных языков с детьми.

Язык мой – друг мой

С чем ассоциируется изучение иностранного языка? Для многих это унылый процесс, подразумевающий главным образом зубрежку слов и правил. На самом деле, все может быть гораздо увлекательней и проще. А главное – гораздо эффективней.



Когда взрослые учат иностранные языки, им помогает правильная мотивация. Если знания нужны для работы, переезда в другую страну или по другим причинам, как правило, это стимулирует не сдаваться. И даже в этом случае требуется немало усилий.



Но давайте на минутку задумаемся, как мы выучили свой родной язык? Согласитесь, большинство из нас уже хорошо говорили еще до того, как пошли в школу. Только потом мы узнали, что оказывается есть правила языка – падежи, времена и тому подобное. В чем секрет?



Мама, папа, бабушки, дедушки, кино и мультики – все окружение говорит с малышом на этом языке. И у ребенка вырабатываются ассоциации – название этого предмета или действия звучат так-то. Он старается просто копировать звуки, которые произносят взрослые или герои мультфильмов, и со временем получается все лучше и лучше. Вырастая, мы даже не задумываясь произносим знакомые с детства звуки, обозначающие тот или иной предмет, поступок или мысль.



Билингвы

Научный факт: если с детства ребенок слышит речь на двух языках, например, дома родители говорят на одном, а в детском саду – на другом, он легко разговаривает на обоих. В Швеции практически все население спокойно разговаривает по-английски, так как кино и мультфильмы показывают без звукового перевода на шведский язык, и дети с детства учатся понимать иностранную речь.



Почему бы не воспользоваться таким же способом и нам? Игровая форма обучения – самая лучшая. Долго и монотонно учить предмет трудно даже взрослому, не говоря уже о детях. И совсем другое дело, если это интересный и веселый процесс. Поэтому использование развлекательного контента в обучении – очень эффективная методика.



Конечно, изучение иностранных языков не сводится лишь к просмотру развлекательных шоу и мультиков. Особенно когда дело касается малышей, лучше чередовать веселье с практическими занятиями. Например, поощрять ребенка использовать слова и выражения, которые он узнал, в повседневной жизни.



Практика

Один из хороших способов применять на практике усвоенные знания – прогулки на свежем воздухе с заданиями для малыша. Вначале это может быть что-то простое – задание перечислить названия встречающихся предметов, птиц и так далее. По мере увеличения словарного запаса можно перейти на более узкий спектр тем – назвать все предметы вокруг на определенную букву иностранного алфавита.



Постепенно, осваивая все больше навыков разговорного языка, ребенок сможет начать строить целые предложения с описанием того, что он видит. Начиная с коротких и простых, планомерно усложняя. Такой навык поможет в будущем ясно излагать свои мысли в общении с носителями языка.



Выбирая способ обучения, нужно помнить – все дети разные. Кто-то охотно учит иностранные слова, другие – нет. Некоторые стесняются говорить, опасаясь сделать ошибку или по другим причинам. В таком случае стоит попробовать привлечь игрушки для занятий с ребенком. Лучше всего для этой цели подходят куклы, которые надеваются на руку. Но можно использовать и обычные.



С помощью «домашнего театра» малышу легче преодолеть стеснение и психологический барьер. Разговор идет уже не от лица ребенка, а персонажа, который может выражать свои мысли другому персонажу. Постепенно привычка говорить на иностранном языке станет естественной.



Из многочисленных методов обучения иностранному языку, игровой остается одним из самых эффективны. Используя игры, мультфильмы и другие виды развлечения, можно сделать иностранный язык естественной частью жизни ребенка. И став взрослым, он без труда сможет общаться на нем с другими.