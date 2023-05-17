Игры, мультики, песни: как выучить легко и просто английский язык с ребенком за одно лето?

Мария Елисеева, педагог с 20-летним стажем, создатель курса "My English Baby" и методики воспитания детей-билингвов.



Ребятам дошкольного возраста и младших классов сложно концентрировать внимание на чем-то одном, потому в любую учебную программу необходимо добавлять элементы игры. Вопросы в форме викторины, красочные ролики, легко запоминающиеся тексты песен – все это станет залогом успеха в изучении английского языка.

Все познается в игре

Игровая форма обучения — одна из наиболее эффективных методик, которую используют многие педагоги. Подходит она и для изучения английского языка. Не секрет, что дети, в силу особенностей своего возраста, не могут долго время заниматься монотонной работой: изучать слова раз за разом, повторять правила или зубрить грамматику. Им очень быстро наскучивает однообразие. Как результат, новая лексика усваивается хуже, интерес к изучению английского пропадает.

Но если задействовать эмоции малыша и сделать уроки максимально интересными для него, будет легче достичь успеха. Игровую методику можно использовать при изучении английского летом, когда особенно хочется отдыхать и проводить время с друзьями.

В учебный курс можно включить просмотр роликов и связать их с другими темами. Как это выглядит на практике? Ребенок смотрит короткий мультик, узнает новые слова и слышит, как они звучат. Лексика будто оживает, складывается в единую картину — и все это без принуждения со стороны взрослых, родителей или педагога.

О чем стоит помнить в процессе обучения?

Даже в игре следует помнить о некоторых особенностях изучения языка. Это необходимо, чтобы сделать процесс обучения наиболее простым и результативным.

Перед началом занятия обязательно расскажите ученику, что его ожидает, какие правила игры. Это пробудит азарт и желание поиграть.

В процессе разговора ребенок может смешивать русские и английские слова — это нормально. Пусть говорит, как получается, просто покажите малышу, как звучит английский эквивалент, поощряйте его за любые достижения.

Обязательно поддерживайте доброжелательную атмосферу во время игры: подбадривайте ребенка, если у него что-то не получается, хвалите даже за малейшие успехи.

Повышайте уровень сложности игры или ролика, в зависимости от возраста ученика. Если в 2-4 года занятия длятся примерно 5-10 минут, то уже к 6 годам ребенок может посмотреть видеоролик или обучающий мультик длиной в 20-25 минут.

Как учить английский в игре — методы

Игры для изучения английского могут быть самыми разными. Выбирайте подходящую по возрасту ребенка и по сложности. Продолжайте учиться летом с удовольствием, проходите программу вместе с малышом или предоставьте ему возможность проходить обучение самостоятельно.

Узнайте, какие формы больше подойдут ребенку. Например, с помощью мультиков и обучающих роликов малыш легче погружается в языковую среду, изучает полезные видео, повторяет слова и с ходу их запоминает. Или веселые песни, стихи на разные темы (лето, отдых, летние праздники). Они увлекают ребенка, делают обучение легким и не занудным. Подбирайте темы стихов и песен по сезонам года, учите их к празднику или вовсе без повода.

У ребенка до определенного возраста нет языкового барьера: он сразу же начинает общаться и не боится ошибок. Обязательно подбадривайте малыша и мягко исправляйте возможные огрехи. Находите повод для игры везде, где это возможно. Разрешайте смотреть мультики, играйте в подвижные игры (передавайте мяч и называйте слова, играйте в разбойников), готовьте завтрак под видео на иностранном языке, и за лето ваш ребенок сможет быстро и непринужденно подтянуть уровень английского.