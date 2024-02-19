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Понедельник 19 февраля

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Три звоночка, сигнализирующие о проблемах ребенка в школе

Три звоночка, сигнализирующие о проблемах ребенка в школе
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Родителям важно вовремя среагировать на проблему, чтобы не допустить негативного развития ситуации.

Дети часто сталкиваются с проблемами в школе. Это могут быть недопонимания как с одноклассниками, так и с учителями. В ряде случаев девочки и мальчики не успевают за скоростью изучения материала, что тоже не лучшим образом сказывается на психологическом состоянии ребенка. Если с родителями не установлены доверительные отношения, то существует риск не среагировать вовремя на проблему, уточняет Ридлайф. ру. На что же следует обратить внимание?

Внешний вид

Если вы отправляете ребенка в школу в чистой одежде, а он возвращается в порванной или грязной, то нельзя исключать, что его обижают. Важно поговорить честно и открыто, не применяя угрозы и ругательства. Исключением могут стать школьники начальных классов с ранее выявленной любовью к очень активным играм.

Настроение

Если появились заметные изменения в настроении малыша, то это еще один тревожный звоночек. некогда жизнерадостный ребенок становится понурым, тихим и плаксивым. Могут возникать разговоры о нежелании посещать школу или перевестись в другое образовательное учреждение.

Агрессия

При вспышках злости, гнева и раздражительности следует определить причину их возникновения. В том случае, если разговор с ребенком не складывается, рекомендуется обратиться за помощью к школьному или частному психологу.

19 февраля 2024, 01:57
Дети идут по улице. Фото: © Svetlana Vozmilova\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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