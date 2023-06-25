Советы спасателя: Как сделать купальный сезон безопасным?

Заслуженный спасатель России рассказал россиянам о том, как получить от летнего купания исключительно положительные эмоции.



На носу уже конец июня, а это значит, что вода в большинстве российских водоемов уже прогрелась настолько, что подходит для купания. Однако, этот освежающий процесс часто связан с опасностью: ежегодно на воде гибнут как дети, так и взрослые.

Как же сделать купальный сезон безопасным? Изданию Радио 1 об этом рассказал Сергей Щетинин – заслуженный спасатель России и член Общественной палаты Московской области.

Вначале советы спасателя коснулись детей. Для малышей обязательны нарукавники или надувной жилет. Ребята постарше могут обойтись без них, но только на мелководье, где дно пологое, а течения нет. Самое главное при организации купания детей – ни на долю секунды не выпускать их из вида и не разрешать им ходить купаться в одиночку. Буквально на днях такой случай, пишет портал Царьград, закончился печально: 12-летний мальчик из Читы утонул на местном пляже.



Не забыл эксперт и о взрослых: им спасатель наказал не употреблять алкоголь перед заплывом, не купаться возле зарослей, не подплывать к судам, не прыгать с катеров и пристаней в воду. В воде, во-первых, могут быть скрыты затопленные конструкции, а резкий перепад температуры может вызвать спазм сосудов.

Напоследок эксперт дал совет тем, кто переоценил свои силы во время купания. Нужно постараться успокоиться и набрать побольше воздуха в легкие, чтобы удержаться не поверхности. Движения должны быть плавными и медленными, кроме того, нужно постараться лечь на воду горизонтально, чтобы экономить силы до того, как прибудет помощь.

