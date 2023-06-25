Нормализация веса и защита от рака молочной железы: как один час спорта влияет на здоровье

Врач маммолог и онколог рассказала о том, как защититься от рака молочной железы.



В современном мире, где, казалось бы, существуют таблетки от любой проблемы, многое можно решить и без участия медикаментов. Ну или, как минимум, сделать вклад в свое здоровье. Взять, например, рак молочной железы: риск его можно уменьшить при помощи занятий спортом.

Как же всего один час спорта влияет на здоровье? Врач маммолог и онколог Лаура Абдрахманова рассказала интернет-изданию Вести Подмосковья, что регулярная физическая активность невероятно полезна.

Это нормализация веса, гормонального фона и обменных процессов, что, в свою очередь, уже само по себе частично защита от рака. Но нельзя забывать и о других предосторожностях, подчеркивает врач.

Необходимо отказаться от вредных привычек, а также, каждый раз после окончания критических дней, прощупывать грудь на предмет уплотнений. Если таковые найдены – нужно срочно обратиться к маммологу, который отправит на комплексный анализ, в том числе и на самый современный и точный из них – жидкостную цитологию.

Какие же еще симптомы могут указывать на возникновения рака молочной железы? Изменение ее формы или цвета кожи, покраснения, болезненные ощущения и выделения из сосков.



Напоследок врач отметила, что лечение от рака это длительный процесс, который, в случае возникновения заболевания, нужно начинать как можно скорее. Именно в этом случае лечение пройдет быстрее и успешнее всего.

