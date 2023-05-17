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Вторник 16 мая

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В каком возрасте делать ринопластику?

В каком возрасте делать ринопластику?
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Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук

Сделать эстетически красивый профиль – вполне осуществимая мечта. С помощью ринопластики многие пожелания воплощаются в жизнь, а пациент становится более счастливым и уверенным в себе.

В каком возрасте лучше всего обратиться к пластическому хирургу? Спросили у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна.

Психологическое неприятие

Как правило, самые сильные комплексы по поводу своей внешности появляются у ребенка в подростковом возрасте. Даже вполне гармоничная форма носа может казаться слишком некрасивой и сказываться на самооценке. Ребенок начинает акцентировать на этом внимание, что может перерасти в достаточно серьезное психологическое расстройство. Пластические хирурги говорят, что многие подростки хотят скорректировать свой нос в районе 16 лет. Это период, когда очень важно, чтобы еще не слишком окрепший ум получал максимум положительных впечатлений и одобрений в свой адрес. Это – прямая задача родителей и близких для ребенка людей. Чем старше становится человек, тем адекватнее он себя оценивает и принимает. Ни один профессиональный и порядочный врач раньше 18-летия не возьмется корректировать нос.

Но в мировой практике такие ранние операции по коррекции носа, конечно, встречаются. И тот, кто поспешил с первой ринопластикой в большинстве случаев через некоторое время обращаются с просьбой повторной коррекции, так как работа «поплыла». Например, Тори Спеллинг, известная многим по сериалу «Беверли Хиллз 90210», сделала ринопластику в очень юном возрасте. Почему врач решился на такой шаг – неизвестно, ведь проводить так рано подобное вмешательство рискованно. В случае с Тори так и получилось: через какое-то время на носу стали появляться вмятины, бугры, а нос стал асимметричным и исказил пропорции лица.

Лучший период

Почему оперативное вмешательство корректно с 18 лет? К этому возрасту заканчивается рост костей и формирование хрящевой структуры. Если удачно выбран период – как правило, это возраст с 20 до 35 лет, – то в большинстве случаев операция достаточно комфортна, а результат максимально предсказуем. Чуть позже, в зрелом возрасте, снижается тургор кожи, а также ее регенеративные возможности, но это не служит поводом для отказа хирурга. Решение всегда принимается после осмотра, общения с пациентом, обследований и сбора необходимых анализов. Благодаря современным методикам, например, деликатной бескровной ринопластике, восстановление проходит достаточно мягко даже в возрасте 60+. Конечно, при условии организованности пациента и соблюдению всех важных рекомендаций.

Что еще важно?

Если принято решение сделать ринопластику:

– нельзя ориентироваться на сомнительные отзывы, сезонные акции и прайс. Сегодня коррекцию носа, включая рискованные безоперационные методики, предлагают многие клиники. Речь идет не только об эстетике, но и о здоровье. Важны опыт, мастерство хирурга, его безупречная техника по исправлению несовершенств как снаружи, так и внутри. Очень часто с помощью септопластики пациенты налаживают функцию здорового дыхания;

– Не меньше профессионализма хирурга, важен психологический настрой. Не нужно спешить, действовать необдуманно или по совету партнера или подруг;

– некоторые врачи не учитывают индивидуальность пациента и штампуют одинаковые носики, которые легко увидеть в социальных сетях. Одинаковые работы доктора не говорят о качестве работ и идеальном эстетическом вкусе. Скорее, наоборот;

– Опытный хирург никогда не будет ориентироваться на тенденции или принесенное фото звезды. Для него важно соблюсти гармонию и природную естественность в образе.

17 мая 2023, 02:05
Фото: @wayhomestudio/freepik.com
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