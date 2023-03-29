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Lifestyle
Как выбрать вкусные и качественные пельмени: Советы от экспертов

Как выбрать вкусные и качественные пельмени: Советы от экспертов

Есть ряд признаков, по которым качественные пельмени видны сразу.
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Сложно найти человека, который не любил бы пельмени. Сибирские, на молоке, с курицей, говядиной, с луком и даже с сыром – вариантов рецептов пельменей великое множество. А вот какие пельмени продают в магазинах, и возможно ли там найти качественный продукт?

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При выборе пельменей важно обращать внимание на состав и внешний вид пельменей, сообщает Пятый канал. Для сравнения эксперты выбрали четыре популярные марки пельменей в ценовом сегменте от 250 рублей до 860 за килограмм.

Все четыре выбранных образца – пельмени категории В. Это наиболее востребованный сорт пельменей. По ГОСТу в таких пельменях должно быть от 40 до 60% мяса. Остальные ингредиенты в составе пельменей могут отличаться, но по рецепту это должен быть фарш, лук, соль, перец, мука, вода, растительное масло и яйца.

Самый дешевый вариант пельменей подвел. Вместо мяса там содержалась соя и всяческие добавки. Не менее ужасная добавка в пельмени – мясо механической обвалки, то есть масса из перемолотых хрящей, сухожилий и кожи.

Средний ценовой сегмент отличился более-менее нормальным составом. В эти пельмени добавляли говядину, мясо цыплят-бройлеров и свинину, а также лук и специи. Самые дорогие пельмени почти ничем не отличались от средних.

Важно при выборе пельменей читать состав и проверять условия хранения, советуют эксперты. Также огромную роль играет срок годности и ценовая категория. От самых дешевых пельменей не стоит ожидать высокого качества.

Еще один способ проверить качество – сварить пельмени. Если цвет воды изменился, значит производитель использовал красители.

Пельмени. Фото: Anatoly Prososov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 29 марта 2023, 06:27 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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