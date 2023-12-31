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Сбалансированное питание: ключ к здоровью и энергии

Сбалансированное питание: ключ к здоровью и энергии
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Новогодние праздники – это время веселья, семейного застолья и обилия вкусной, но не всегда здоровой пищи. В период, когда искушения так велики, особенно важно помнить о сбалансированном питании, которое является ключом к поддержанию нашей энергии. Духовные практики Александр Амаранатха и Надя Сок поделились несколькими важными советами, которые помогут вам позаботиться о своем самочувствии даже во время праздничного застолья.

Доказано, что пища оказывает существенное влияние на наше физическое и эмоциональное состояние. Сбалансированное питание, богатое полезными веществами, помогает поддерживать иммунитет, обеспечивает необходимую энергию и способствует улучшению настроения.

Но как придерживаться здорового питания в период праздников, когда столы просто ломятся от изобилия не всегда полезных, но таких привлекательных угощений? Раскроем секрет: праздничные блюда могут быть еще и полезными для здоровья. Не верите? Тогда предлагаем рецепты, которые не оставят равнодушным ни одного из ваших гостей.

Сыроедческий салат "Оливье"

Огурцы, морковь и авокадо нарезаем кубиками. Добавляем горошек и кукурузу, мелко рубим зелень по своему вкусу.

Фото: Ingram Images/www.globallookpress.com
Фото: Ingram Images/www.globallookpress.com

Теперь приготовим соус. Для этого замоченные на 2-3 часа орехи кешью или семечки подсолнуха помещаем в блендер. Добавляем горчицу по вкусу, лимон, мед или финики. Полученную смесь солим, заливаем небольшим количеством воды. Снова взбиваем, постепенно добавляя воду.

Теперь заправляем наш салат соусом, перемешиваем. Выкладываем в тарелку на листья салата, украшаем горошинами и кукурузой, веточками укропа. Гости точно оценят ваш нетрадиционный и полезный салат "Оливье"!

Альтернативная "Селедка под шубой"

Секрет блюда в том, что овощи для его приготовления используются в сыром виде, чтобы сохранить все витамины и полезные вещества. А соус для заправки готовится заранее. Для этого 2 стакана орехов кешью хорошо промываем и замачиваем минимум на 3 часа. А лучше на ночь. После сливаем воду, а кешью загружаем в блендер. Добавляем немного горчицы, сок, выжатый из половины лимона, 2 финика и немного соли. По мере взбивания подливаем в блендер небольшое количество воды. У нас должна получиться консистенция, напоминающая майонез.

Теперь приступаем к овощам, которые будем выкладывать слоями. Первый слой – нарезанное кубиками авокадо с соусом. Сверху посыпаем мелкие листочки нори. Второй – нарезанный кубиками репчатый лук с соусом. Третий – тертая морковка, заправленная соусом. И последний – тертая свекла, также заправленная соусом. Сверху посыпаем укропом и подаем на стол.

Такая "Селедка под шубой" еще и отлично прочищает кишечник!

Яркий малиновый чизкейк с ванильной ноткой

И, конечно, какой праздник без сладкого?! Это идеальный десерт, который не требует выпечки и имеет освежающий вкус.

Измельчаем в блендере 1 стакан миндаля, 1 стакан фиников, немного солим. Застилаем форму для выпечки пергаментной бумагой или пищевой пленкой и перекладываем в нее полученную смесь, уплотняя ее.

Помещаем в блендер 3 стакана замоченных орехов кешью, 0,3 стакана неподслащенного растительного молока, 0,5 стакана сиропа агавы, одну чайную ложку ванилина и щепотку соли, измельчаем до однородной массы. При помощи лопаточки добавляем 2 стакана свежей или замороженной малины. Далее – равномерно распределяем смесь на нашей основе из орехов, уплотняем ее.

Украсить наш чизкейк можно тертым сыроедческим шоколадом, сырыми какао-бобами и малиной. Убираем в морозильник на 6 часов, а лучше на всю ночь. Готово!

Фото: Stocktake/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Stocktake/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Пить или не пить – вот в чем вопрос

Не менее важный аспект праздничных мероприятий – умеренное употребление алкоголя. Это одна из форм наркотической зависимости, которая не только разрушает здоровье человека, но и вредит ему на тонком плане.

Сегодня многие люди предпочитают домашние напитки, такие как квас или комбуча, которые отличаются от традиционного алкоголя. Эти напитки не содержат излишних добавок и консервантов, предоставляя вам возможность насладиться вкусом безопасного и более здорового напитка, особенно если приготовить его без добавления сахара

Например, можно угостить участников застолья овсяным квасом по старинному рецепту:

Промываем цельный овес и заполняем им одну треть 3-х литровой банки. Заливаем содержимое водой и добавляем 2 ст. л. натурального меда. Накрываем банку льняной тканью или салфеткой и настаиваем в теплом месте. Через 3 дня сливаем потемневший напиток через сито, промываем овес, снова помещаем его в банку и добавляем мед. Заливаем содержимое водой и оставляем еще на 2 дня. Все, вкуснейший домашний квас можно подавать гостям!

Пить или не пить во время праздничного застолья – дело ваше. Но те из нас, кто хочет позаботиться о своем здоровье и встретить новый год в прекрасном самочувствии, обязательно найдут достойную альтернативу алкогольным напиткам.

Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images/www.globallookpress.com
Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images/www.globallookpress.com

Все хорошо в меру

Попробуйте быть более осознанными в плане пищевого потребления, особенно, когда принимаете участие в праздничных застольях. Наслаждайтесь каждым кусочком, обращайте внимание на вкус и текстуру блюд, чтобы почувствовать удовлетворение от того, что вы едите. Ведь переедание – это и есть своего рода отравление, которое увеличивает нагрузку на все внутренние органы. Переваривание тяжелой пищи, газы и вздутие живота – все это сказывается не только на самочувствии, но и на эмоциональном состоянии, энергетическом тонусе, иммунитете, а также скорости и качестве мышления. Неспроста после праздников отмечается всплеск простудных заболеваний, что является следствием нарушения режима питания.

Потому необходимо прислушиваться к сигналам своего тела перед тем, как тянуться за очередной порцией праздничных угощений. Умеренность в потреблении пищи поможет поддерживать баланс в организме, а также предотвратит переедание и перегрузку желудочно-кишечного тракта.

Сделайте паузу между приемами пищи, чтобы ваш организм усвоил сигналы насыщения. В это время общайтесь с друзьями и близкими, наслаждайтесь дружескими разговорами и семейной атмосферой, не фокусируясь на еде. Спустя некоторое время вы и сами заметите, что уже достаточно наелись и не нуждаетесь в добавке.

Фото: из личного архива Александра Амаранатхи и Нади Сок
Фото: из личного архива Александра Амаранатхи и Нади Сок

Как видите, сбалансированное питание — не просто тренд современности, но и неотъемлемая часть заботы о своем здоровье. Правильная пища дает нашему организму все необходимое для бесперебойного функционирования и обеспечивает его энергией. Потому, даже в период праздничного застолья, выбор в пользу сбалансированного питания — это ценное вложение в здоровое будущее и активное долголетие.

31 декабря 2023, 08:27
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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