Тест: узнайте свой уровень стрессоустойчивости

Ответьте на несколько простых вопросов и выясните, насколько вы подвержены стрессу.

Пожалуй, каждый человек хотя бы раз в своей жизни сталкивался со стрессом. Зачастую это состояние сопровождается внутренним дискомфортом, напряжением, тревожностью и даже злостью. Если одни позволяют этому неприятному чувству завладеть своим разумом и эмоциями, то другие способны его избегать, мастерски игнорируя раздражители.

Ридлайф.ру опубликовали тест, который поможет определить уровень вашей стрессоустойчивости. Ответив на несколько простых вопросов, вы узнаете, насколько хорошо у вас получается справляться со стрессовыми ситуациями.

Не огорчайтесь, если результаты окажутся не такими, какие вы ожидали. Помните, что стрессоустойчивость – это навык, который при желании можно усовершенствовать!