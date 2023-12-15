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Пятница 15 декабря

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Тест: узнайте свой уровень стрессоустойчивости

Тест: узнайте свой уровень стрессоустойчивости
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Ответьте на несколько простых вопросов и выясните, насколько вы подвержены стрессу.

Пожалуй, каждый человек хотя бы раз в своей жизни сталкивался со стрессом. Зачастую это состояние сопровождается внутренним дискомфортом, напряжением, тревожностью и даже злостью. Если одни позволяют этому неприятному чувству завладеть своим разумом и эмоциями, то другие способны его избегать, мастерски игнорируя раздражители.

Ридлайф.ру опубликовали тест, который поможет определить уровень вашей стрессоустойчивости. Ответив на несколько простых вопросов, вы узнаете, насколько хорошо у вас получается справляться со стрессовыми ситуациями.

Не огорчайтесь, если результаты окажутся не такими, какие вы ожидали. Помните, что стрессоустойчивость – это навык, который при желании можно усовершенствовать!

15 декабря 2023, 03:13
Фото: pixabay.com/PDPics
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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