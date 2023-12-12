Борись со стрессом правильно: эти продукты улучшат настроение

Конец года – сложный период, когда нервное напряжение может давать негативное последствие. Ученые рассказали, чем точно не стоит заедать стресс.

В сложные периоды жизни некоторые люди пытаются снять стресс едой. После подобной помощи, чаще всего, приходится тратить большое количество времени для восстановления здоровья. Об этом пишет портал Ридлайф.ру.

При встрече со стрессовыми ситуациями организм испытывает сильнейшую нагрузку. Пульс учащается, уровень давления повышается, оказывая дополнительное воздействие на стенки сосудов. Если же при этом человек употребляет в пищу жирную еду, сосуды начинают страдать еще больше.

Ученые сделали вывод, что жирная пища при стрессе не только ухудшает настроение, но и подвергает жизнь опасности. Если же есть очень хочется, то лучше выбрать продукты, которые богаты полифенолами. Например, яблоки, овощи, какао и ягоды. Быстрее же всего негативные эмоции и гормон стресса перерабатываются через физическую активность. Если нет возможности позаниматься в спортивном зале, можно побольше и подольше погулять на свежем воздухе.