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Как психологические аспекты влияют на наши начинания в спорте

Как психологические аспекты влияют на наши начинания в спорте
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Анастасия Нович

Анастасия Нович

 Клинический (медицинский) психолог.

Физические способности у всех разные, но успешных спортсменов объединяет несколько важных качеств – упорство, сильный характер и стремление к выдающимся результатам. Это могут быть как личные, так и командные достижения, но смысл спорта состоит в том, чтобы стать победителем. Для успеха очень важны правильная мотивация и психологическое состояние спортсмена.

Психология рекордов

Помимо того, что у человека есть физические данные, талант, сила воли, упорство, главным фактором удачи является позитивный настрой: насколько он сам верит в свои силы и какой у него уровень психологической подготовки.

Сильная психика как гарантия победы

Тут есть один интересный момент: у самых мощных и крутых чемпионов имеется крепкая вера в себя и устойчивая психика. Что это значит? Известно, что большинство спортсменов — это люди с сильной нервной системой. Соответственно, они могут долго и упорно заниматься даже с отложенным результатом.

Важно не падать духом

У будущих победителей не всегда все получается, но они стараются выйти на новый уровень, шлифуют навыки и отрабатывают ошибки, не обращая внимания на провалы и неудачи. Что бы ни случилось, люди с сильной психикой продолжат тренироваться, не бросят дело на полпути. Конечно, они могут расстроиться на какое-то время, но потом встать и начать заново. Это качество личности напрямую связано с нервной системой, с психологическим аспектом, необходимым для победы.

Поддержка и мудрое руководство

Кроме воли самого спортсмена, для успеха требуется поддержка тренера. Поэтому надо найти человека, с которым будет полное взаимопонимание, хороший духовный контакт и общие цели.

Анализ способностей

Очень важно умение тренера разглядеть скрытые возможности спортсмена и обеспечить их развитие. Разумеется, есть отличные наставники, настоящие мастера своего дела, с которыми люди становятся чемпионами.

Надежная опора

Их не просто так называют великими тренерами. Опытные наставники дают хорошую технику, высокий уровень подготовки, учат выигрывать. Но они также обеспечивают грамотную и качественную психологическую поддержку, становясь для своих подопечных надежными друзьями, опорой, плечом и помощью в любой ситуации. Это вторые глаза и руки спортсменов, которые наблюдают за их работой, видят все плюсы и минусы, корректируют усилия.

Планирование занятий

Хорошего тренера отличает высокий уровень психологизма, что позволяет ему составлять правильную стратегию подготовки. Профессионал чувствует состояние человека и помогает ему справляться с трудностями, находит нужные слова, понимает, когда надо дать отдых, а когда — поднажать и не допускать слабости.

Психологическая атмосфера на тренировках

Трудно переоценить и готовность спортсмена к конкурентной борьбе на соревнованиях. Здесь тоже многое зависит от наставника. Он может не только вдохновить ученика на победу, но и убить в нем боевой дух.

В совместной работе на результат необходимо понимать друг друга без слов, не допускать конфликтов и создать на тренировках благоприятный психологический климат. При ежедневных контактах напряженность в отношениях с тренером приводит к стрессам и провалам на соревнованиях.

Эмоциональная стабильность

Во время соревнований огромное значение приобретает умение собраться с силами и не поддаваться тревоге. Зачастую бывает, что даже при отличном потенциале и качественной подготовке спортсмен не способен справиться с волнением и из-за этого проигрывает. Поэтому необходимо воспитывать в себе устойчивость к стрессовым ситуациям и контроль над негативными эмоциями для получения наилучших результатов на турнирах.

Именно такие тонкие психологические аспекты обеспечивают значительные достижения в спорте. Конечно же, туда идут талантливые люди с выдающимся физическими способностями, которые предрасположены к победе и высоким результатам, но одним из важнейших факторов успеха является именно внутренняя ментальная подготовка и вера в свою удачу.

9 октября 2023, 06:12
Фото: AIC/http://imagebroker.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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