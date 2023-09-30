Как легко пройти через все этапы переживания измены или развода

Измена и развод оказывают глубокое и разрушительное влияние на отношения людей. Они являются сложными эмоциональными событиями, которые могут нанести серьезный ущерб не только брачному союзу, но и самооценке и эмоциональному благополучию.



Психолог, член Ассоциации когнетивно-поведенческой терапии, член российской ассоциации EMDR Гуля Галеева рассказала, каким образом измена и развод оказывают глубокое и разрушительное влияние на отношения людей. Дело в том, что они являются сложными эмоциональными событиями, которые могут нанести серьезный ущерб не только брачному союзу, но и самооценке и эмоциональному благополучию.

Измена и развод, по масштабу переживания очень похожи на утрату и горе. По сути происходит потеря близкого человека, который был когда-то партнером,любовником, другом и соратником. Это очень эмоционально сложный опыт, который может вызвать сильную боль и разочарование.

В процессе переживания измены и развода можно выделить несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенности и требует определенного времени для преодоления.

Первый этап – Шок и отрицание.

Когда человек узнает об измене, или ему сообщают о том, что хотят развестись, то первой реакцией будет отрицание и шок. Он не хочет верить в реальность ситуации и надеется, что это всего лишь неправильное толкование или недоразумение. В этот момент он часто ищет подтверждения своей версии и надеется, что все обернется ложным тревожным сигналом.

Второй этап – Гнев и обвинения.

После того, как шок начинает проходить, человек погружается в переживания гнева и обвинения. Он может быть в ярости на партнера за его предательство и начнёт обвинять его во всех совершенных обидных поступках. В этот момент он может испытывать желание отомстить или сделать больно, чтобы уравновесить собственную боль.

Третий этап – Поиск объяснений и понимания. Постепенно гнев уступает место желанию понять причины измены и развода. Человек нередко начинает анализировать события и размышлять о том, что могло привести к такому поведению партнера. Иногда это может включать самоанализ, вопросы своей привлекательности и постоянного сравнения с другими людьми. Он хочет понять, почему произошла измена и что в отношениях можно было сделать, чтобы этого не произошло.

Четвертый этап – Тревога и сомнения.

После того, как человек начинает понимать причины измены, возникают сомнения в своих силах и способностях. Он может задаваться вопросами, связанными с нашей привлекательностью, ценностями и способностями поддерживать отношения. В этот момент человеку может быть сложно доверять другому и строить новые отношения.

Пятый этап – Принятие и прощение.

В конечном счете, процесс переживания измены может завершиться стадией принятия и прощения. Человек осознает, что ситуация не может быть изменена и что продолжение мучительных эмоций не принесет ничего положительного. Он начинает работать над прощением партнера и себя самого, осознавая, что никто не застрахован от ошибок и предательств. Этот этап требует много времени и усилий, но позволяет отпустить прошлое и двигаться вперед.