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Понедельник 9 октября

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Как определить готовность мужчины к серьезным отношениям: неочевидные признаки и красные флаги

Как определить готовность мужчины к серьезным отношениям: неочевидные признаки и красные флаги
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Как понять, что мужчина настроен серьезно? Психолог, эмотолог, ведущая трансформационных игр и авторских тренингов Анна Коваленко привела конкретные критерии.

Первое, на что специалист обратила внимание: основа концепции мужчины и женщины – это факт того, что мужчина ищет внешнее признание (социум, друзья, коллеги), женщина – внутреннее (дети, родители, родственники, подруги). Поэтому самым элементарным пунктом, что мужчина строит с вами долгосрочные отношения является его поведение в обществе. Он знакомит женщину с друзьями, родными, гордится тобой в обществе и с удовольствием показывает всему миру: "Смотрите, какая женщина! И она – моя!".

  • Он заявляет свои права. Строит совместные планы и приглашает активно в них участвовать.

  • Интересуется мнением избранницы по каким-либо вопросам.

  • Когда мужчина готов строить долгосрочные отношения – он всегда на связи зримо и незримо. Охраняет территорию.

  • Он интересуется женщиной и ее и интересами, окружением. Задает вопросы и внимательно слушает ответы!

  • Проявляет активность! Ведь если он не утащил в свою пещеру добычу (ее), значит добычу в пещеру утащит кто-то другой, поэтому скорость принятия решений и их четкость – играют большую роль! И он это знает!

  • Женщина чувствует (внимание, не верит словам, а чувствует) себя в безопасности. На него можно положиться, он готов решить проблему и нести ответственность за свое решение, даже если оно оказалось ошибочным.

Если женщина хочет легких отношений "без обязательств", просто отдохнуть в объятиях мужчины и утром снова быть свободной, то обратите внимание на тех, кто говорит "посмотрим", когда вы осторожно начинаете заглядывать в будущее, строить планы на выходные.

Фото: Анна Коваленко

Те, кто пропадает на неделю и более (при этом, возможно даже "лайкает" женщину в соц. Сетях) – точно не доставят хлопот своим вниманием и заботой.

Стоит задуматься, если он не хочет женщину на "рюмочку кофе" в свое логово. Возможно, конечно, что логова нет или он делит его с мамой, но все же вероятность, что вам еще или в принципе не доверяют и не готовы пустить в святую святых – велика!

Также отличный вариант для краткосрочных отношений – вечно "занятой" мужчина. Особенно, который "много работает" в вечернее время и не имеет возможности ответить на звонок.

Будьте готовы, что ваши проблемы – это ваши проблемы! Хорошо, если он выразит сочувствие и подбодрит, что женщина обязательно справится. Без него.

Ну, от быстрых ухажеров не нужны "подарки на долгую памят"», согласитесь? Его друзья, скорее всего, по его мнению, женщине тоже – не интересны, поэтому: "Давай проведем время наедине" – самое романтическое предложение на протяжении всего терпения.

Иногда попадаются честные мужчины, которые сразу говорят, что отношения – не главная и уж точно не первостепенная составляющая их планов на сегодня, поэтому тут главное не испытывать иллюзий, тратя "лучшие годы своей жизни" в надежде что "ну я то – особенная и на меня он точно западет, нужно только время"… ведь время – самый ценный ресурс, который не может купить ни один миллиардер.

Ах, да, вишенкой являются мужчины, которые избегают прямых ответов на прямые вопросы. Ведь в сознании настоящих мужчин все-таки есть истина: "Мужчина сказал, мужчина сделал". Помните, что каждый человек в каждый момент времени принимает единственно верное для себя решение!

10 октября 2023, 00:20
Фото: Pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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