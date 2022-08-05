Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 августа

Последний месяц лета в Москве наполнен фестивалями, концертами и премьерами. Август – месяц радости, света, тепла и хорошего настроения!

ФЕСТИВАЛЬ

"Традиция"

Этот литературно-музыкальный фестиваль – большой праздник для любителей искусства всех возрастов. Усадьба и парк Захарово станут пикником под открытым небом, где в разных уголках происходят разнообразные события: музыка, поэзия, литература, философия, история. Особая атмосфера "гения места" делают "Традицию" уникальным фестивалем – ведь именно здесь, на территории Усадьбы в Захарово, маленький Пушкин и учил русский язык, слушая сказки Арины Родионовны. В этом году на площадках фестиваля пройдут спектакли, концерты, творческие встречи, поэтические чтения, игры, мастер-классы, ярмарка и лавки с традиционной русской едой. С 11 часов дня и до позднего вечера гостей фестиваля ждут Праздничный хор Данилова монастыря, "Калинов Мост", Маша Макарова ("Маша и Медведи"), "волшебный голос" Евгении Смоляниновой, ансамбль древнерусского певческого искусства "Сирин", Елена Фролова, "Казачий кругЪ", Таисия Краснопевцева, поэты Дмитрий Воденников, Анна Ревякина и Анна Долгарева, группа "Джанго", Петр и Полина Лундстремы и серия мастер-классов от факультетов кино, анимации и Новой театральной школы Университета "Синергия". Идея "Традиции" принадлежит писателю Захару Прилепину и режиссеру Эдуарду Боякову. А пройдет праздник поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

20 августа, историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина и парк Захарово.

"Летние балетные сезоны"

Одноактные балеты "Кармен" и "Пахита" в хореографии непревзойденного Мариуса Петипа представит труппа Национального классического балета под руководством Анны Нехлюдовой. Эти "цыганские" постановки начали театральную жизнь практическое одновременно – в середине 1840-х годов. Однако, несмотря на авантюрные, захватывающие дух сюжеты, оба спектакля вскоре оказались забыты, чтобы однажды вновь триумфально возродиться к жизни. На "Летних балетных сезонах" Кармен танцует солистка Чувашского государственного театра оперы и балета Марианна Чемалина, Хозе – солист Воронежского государственного театра оперы и балета Иван Негробов.

10 августа, РАМТ.

"Город для каждого"

Кинопоказы, йога и VR-игры: более 70 мероприятий пройдут в рамках выставки "Город для каждого", а это целый городской фестиваль со свободным входом. Посетители увидят трансформации Москвы за последние 10 лет и результаты важнейших урбанистических преобразований столицы. Также будут представлены планы дальнейшего развития мегаполиса. Ежедневно гостей выставки на площадке будут ждать активности, посвященные самым разным сферам жизни города. Только здесь можно за несколько дней побывать на мастер-классе акварельной живописи с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым, освоить азы мобильной робототехники и графического дизайна с проектом Технополис Москва, узнать у команды “Архитекторы луга”, как создать настоящий городской сад для бабочек, стать наравне с актерами участником театрального перформанса Playback, создать свой городской арт-объект. Юных горожан ждут воркшопы по москвоведению, креативному мышлению и дизайну от Музея Москвы.

До 21 августа, ЦВЗ "Манеж".

"Сады и люди"

Если вам интересна тема ландшафтного дизайна, садоводства или вы просто любите цветы и растения и все красивое, то Московский международный фестиваль "Сады и люди" обязателен к посещению. За несколько лет существования он стал одним из главных событий ландшафтного сообщества России. На мероприятии будут представлены авторские сады лучших российских дизайнеров, выставка садовых растений, инструменты для садоводства, материалы и оборудование. Темы конкурса садов этого года – "Сон в летнюю ночь" и "Арифметика сада". Ежедневно на территории фестиваля будет работать "Зеленый лекторий" для любителей и профессионалов в области садоводства. Растения, представленные в выставочных садах, можно будет сразу приобрести на партнерских площадках или заказать в питомниках. Каждый вечер на фестивале включается подсветка садов, и тогда все сады можно будет увидеть совсем в ином свете.

12-21 августа, ВДНХ, Северный сквер.

КОНЦЕРТ

"Открой Моспром"

Концерт Юрия Башмета и Игоря Бутмана "Классика встречает джаз".

станет первым из культурных мероприятий проекта, в рамках которого на площадках столичных промышленных предприятий будут показывать спектакли и проводить концерты. Новый формат получил название "Моспром вдохновляет". Вход для слушателей на концерт будет бесплатным: чтобы получить билет, необходимо заполнить форму на сайте проекта. В программе вечера – известные произведения отечественных и зарубежных композиторов в джазовой обработке, а также классические хиты.

6 августа, технополис "Москва".

АКЦИЯ

"Достигая цели!"

Весь день будут работать тематические площадки, где можно приятно и полезно провести время всей семьей. Для участников благотворительного забега "Достигая цели!" предусмотрен стартовый пакет, в состав которого входит фирменная футболка и стартовый номер с чипом для индивидуального хронометража, а финишёров ждет памятная медаль и электронный сертификат с индивидуальным результатом. Впервые на празднике железнодорожников представлен новый вид активности – "Скандинавская ходьба" на 1520 м. Стоимость регистрации на ходьбу равна благотворительному взносу: при регистрации участник осуществляет пожертвование любой суммы. На территории стадиона для спортсменов и гостей праздника работает множество игровых и фотозон. Количество возможностей поражает воображение: футбол, волейбол, хоккей, настольный теннис, баскетбол, регби, полоса препятствий, скалолазание, шахматы, интерактивный тир, перетягивание каната, дзюдо для детей, воркаут, мотофристайл, стантрайдинг, проверка готовности к сдаче ГТО, диагностика опорно-двигательного аппарата, фитнес зона и даже квест от благотворительного фонда "Почет". Все средства, собранные с регистрации на дистанции, будут направлены на оперативное лечение подопечных фонда "Линия жизни". Помощь будет оказана: Абрамовой Варваре, Леоновой Александре, Похолковой Диане и Радченко Эсфири, все они нуждаются в оперативном лечении деформации позвоночника.

7 августа, "Лужники".

КИНО

The Doors

Кинопрокатная компания Про:взгляд впервые покажет в российских кинотеатрах культовый байопик Оливера Стоуна о Джиме Моррисоне и легендарной группе The Doors. Историю секс-символа и бунтаря, перевернувшего представление о рок-н-ролле и ставшего иконой целого поколения, можно будет увидеть на большом экране. Это финальная отреставрированная версия была представлена на Каннском кинофестивале в 2019 году. Психоделический музыкальный портрет Джима Моррисона, искусно написанный "оскароносным" Оливером Стоуном, прошел первую 4K-реставрацию с использованием технологии Dolby Atmos. Обновленная версия фильма позволит зрителям полностью окунуться в неистовую энергию шестидесятых годов и миф о человеке, чья музыка определила ту эпоху.

С 25 августа.

"Танцы на высоте"

Главный герой фильм — Тофик, молодой человек из Дагестана. Он живет в отдаленном горном ауле и время от времени увлекается просмотром выступлений, на которых танцуют тверк. Этот уникальный танец не выходит у Тофика из головы даже тогда, когда в его деревню едет "важный человек из Москвы", и весь аул готовится принимать дорогого гостя. Любимое хобби не оставляет молодого человека в покое, он подумывает и самостоятельно разучивает основы тверка. Правда, местные обычаи с таким экстравагантным увлечением идут вразрез. Но душа Тофика требует свободы, потому парень после недолгих раздумий решает поехать в столицу России, Москву. Здесь для молодого человека открывается гора возможностей, в том числе и для развития в области танцев, которыми так одержим главный герой. Главный герой фильм — Тофик, молодой человек из Дагестана. Он живет в отдаленном горном ауле и время от времени увлекается просмотром выступлений, на которых танцуют тверк. Этот уникальный танец не выходит у Тофика из головы даже тогда, когда в его деревню едет "важный человек из Москвы", и весь аул готовится принимать дорогого гостя. Главные роли в картине исполнили Ян Гахарманов, Юсуп Омаров, Ольга Смирнова, Владимир Долинский и Семен Фурман.

С 11 августа, онлайн-кинотеатр KION.