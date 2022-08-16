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Куда сходить в Москве: афиша с 17 по 21 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 17 по 21 августа

Лето заканчивается, но радость остается. Столько всего интересного вокруг! Только успевай ходить и удивляться! "Дни.ру" приглашают не пропустить самое интересное в августе.
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ФЕСТИВАЛЬ

"Традиция"

Этот литературно-музыкальный фестиваль – большой праздник для любителей искусства всех возрастов. Усадьба и парк Захарово станут пикником под открытым небом, где в разных уголках происходят разнообразные события: музыка, поэзия, литература, философия, история. Особая атмосфера "гения места" делают "Традицию" уникальным фестивалем – ведь именно здесь, на территории Усадьбы в Захарово, маленький Пушкин и учил русский язык, слушая сказки Арины Родионовны. В этом году на площадках фестиваля пройдут спектакли, концерты, творческие встречи, поэтические чтения, игры, мастер-классы, ярмарка и лавки с традиционной русской едой. С 11 часов дня и до позднего вечера гостей фестиваля ждут Праздничный хор Данилова монастыря, "Калинов Мост", Маша Макарова ("Маша и Медведи"), "волшебный голос" Евгении Смоляниновой, ансамбль древнерусского певческого искусства "Сирин", Елена Фролова, "Казачий кругЪ", Таисия Краснопевцева, поэты Дмитрий Воденников, Анна Ревякина и Анна Долгарева, группа "Джанго", Петр и Полина Лундстремы и серия мастер-классов от факультетов кино, анимации и Новой театральной школы Университета "Синергия". Идея "Традиции" принадлежит писателю Захару Прилепину и режиссеру Эдуарду Боякову. А пройдет праздник поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

20 августа, историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина и парк Захарово.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Музыка кино" под открытым небом

За дирижерским пультом – маэстро Алексей Верещагин, прекрасно известный московским меломанам постановками опер в Большом театре и в Камерном музыкальном театре им. Б.А.Покровского. Прозвучат попурри на темы мелодий "Бондианы" (М.Норман, Б.Конти, П.Маккартни, Дж.Барри), шедевры Нино Рота из фильмов "Крестный отец", "Ночи Кабирии", кинохиты Эннио Морриконе из "Профессионала" и "Однажды в Америке", апогей романтизма Джеймса Хорнера из "Титаника" и негласный гимн "фабрики грез" Ричарда А.Уайтинга из фильма "Отель Голливуд".

24 августа, Зеленый театр ВДНХ.

Фото: пресс-служба

СПЕКТАКЛЬ

"Пиковая дама"

Московский Оперный дом завершит летний сезон последними показами главного иммерсивного спектакля России и самого необычного зрелища Москвы — оперы-променад "Пиковая дама" по мотивам произведения А.С. Пушкина на музыку Чайковского. Вы пройдете по залам особняка вслед за самим Александром Сергеевичем, вокруг будут сменять друг друга декорации, освещение, даже ароматы! Вы окажетесь участником обряда посвящения в масоны, будете присутствовать при трогательном объяснении в любви, вместе с героями ощутите всю гамму чувств — от азартного предвкушения карточного выигрыша до горечи предательства. Променад по особняку будет сопровождаться оперными ариями, которые артисты лучших московских театров исполнят в сопровождении живого оркестра из 30 музыкантов. Всего же в каждом спектакле занято более 70артистов.

Московский Оперный дом, 26 и 27 августа.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

#КриптаМгновений

Выставка человеческих воспоминаний – проект в оригинальном формате Art Full Dive. Искусство полного погружения, представленный художником-концептуалистом Евгением Гриневичем, который идет по пути признанных мэтров, таких как Илья Кабаков, Эдвард Кинхольц и Яеи Кусама – выступает в редком жанре "тотальной инсталляции". Семантика замысла проекта кроется в названии, в игре ключевых слов: "Крипта" – сакральное место в храме под алтарем для сохранения останков, которые являются теми самыми "мгновениями".

25 августа, Центре М’АРС.

Фото: пресс-служба

КАСТИНГ

"Сны Алисы"

Детская театральная студия "Сны Алисы" – уникальный инклюзивный проект – объявляет о начале нового сезона. Студия объединила десятки детей и их родителей. Результатом работы студии за 3 года стали два красочных спектакля, над которыми работали художественный руководитель и режиссер студии Никита Малышев, художник по костюмам Лариса Прокофьева, руководитель студии Любовь Ковалева – дети выступали на большой сцене и завоевывали публику. В очередном сезоне театральная студия планирует не только поставить новые спектакли, но и значительно увеличить спектр творческих занятий – в программу добавили музыку – дети смогут научиться играть на фортепиано, укулеле и флейте. В студию принимаются дети в возрасте от 5 лет, без ограничений по заболеваниям. Участие бесплатное! Регистрация на semeynaya-help.timepad.ru/event/2121602

Кастинг пройдет 16 августа, коворкинг-центре НКО (Коровий вал, дом3).

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Alexander Grishin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2022, 17:18 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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