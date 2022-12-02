Как найти любовь в Новом году и не пожалеть об этом

Встретить вторую половинку, пожениться и жить в согласии до гробовой доски — невиданная роскошь в наши дни. Статистика разводов, увы, не радует. Так что еще неизвестно, кому везет больше: одиночкам или семейным людям. Однако Новый год — пора чудес, есть шанс найти любовь и не пожалеть об этом.
Психолог Светлана Бояринова в беседе с ОСН дала несколько советов о том, как выбрать подходящего партнера. Среди них выделим следующие:
- Вы должны совпадать по всем фронтам. Образ жизни, мировоззрение, статус в обществе и режим дня имеют большое значение для долгих стабильных отношений. Хорошо, когда они у влюбленных похожие, и плохо, когда сильно различаются.
- Берегитесь обесценивания. Друзья и родители не должны быть для партнера важнее вас. Если вашим обществом открыто пренебрегают, обещания не выполняются и в общении проскальзывает ложь, спросите себя, любовь ли это.
- Смело отметайте абьюзеров, которые устраивают эмоциональные качели, срывают на вас агрессию, заставляют чувствовать вину и боль. Любовь — это здоровые отношения, когда же они болезненные — это зависимость.