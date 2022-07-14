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Коленька Басков, серийный убийца и другие экземпляры: как я искала любовь на сайте знакомств и что из этого вышло

Коленька Басков, серийный убийца и другие экземпляры: как я искала любовь на сайте знакомств и что из этого вышло

Бабушка говорила, что главное в жизни – выйти замуж, а мама с рождения собирала приданое. Но принц на белом коне так и не прискакал, пришлось самой искать того единственного. Знаток в сфере интернет-знакомств Мария Берсенева рассказала "Дни.ру", каких мужчин встретила на просторах Сети.
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"Часики-то тикают!" — кричали друзья в день моего юбилея и назидательно качали головой. Наконец, я твердо решила устроить личную жизнь и вступить в брак. Стоило лишь зайти на популярный сайт знакомств, как начался грандиозный марафон свиданий.

Тип №1 — серийный убийца

Галантный брюнет с роскошным букетом роз сразу произвел впечатление. При встрече Андрюша сыпал комплиментами и улыбался во все 32 зуба. Казалось, сайт знакомств выдал мне лучшую партию. Словно охотник, кавалер не сводил с меня глаз, и настойчиво предлагал посмотреть его лучшие фотографии.

На снимках оказался не голый торс и даже не половой орган. Жуткое зрелище: крохотный медвежонок лежал на опушке без признаков жизни. С гордым видом Андрей заявил, что лично расправился с животным. Когда-то ему сказали: чтобы стать настоящим мужчиной, сначала нужно застрелить медведя. Кого он запланировал убить в следующий раз, я спрашивать не стала…

Тип №2 — Коленька Басков

Натуральный блондин с сайта знакомств Игорь оказался едва ли не копией известного певца. При этом внешне Гоша (он же Гога, он же Жора) выглядел заурядно, а цвет волос еще ни о чем не говорил. Правда раскрылась в самый разгар нашего свидания, когда мы сели в авто, но не поехали.

Развалившись в водительском кресле, Игорь набрал в поисковике "караоке" и устроил внезапный концерт. 10 минут маэстро тянул ноту "ля" и мое терпение. По окончании песни я удалилась на антракт его жизни.

Мария Берсенева. Фото: личный архив

Тип №3 — мамин симпатяга

Милый скромник Ваня целенаправленно искал на сайте знакомств будущую супругу. Он пригласил меня поужинать, а потом мы романтично держались за руки. Как мужчина серьезный, он четко обозначил условия заключения брака.

Тут-то и вскрылся тайный изъян этого душки. Иван строго заявил, что фамилию мы будем носить мою, потому как своей он стесняется и стыдится. Увидев на моем лице замешательство, горе-жених покраснел и разразился гневной отповедью. Сморщив уже немолодой носик, парень сообщил, что все женщины одинаковые, а любви достойна только мама. Вань, спроси у папы теперь.

Тип №4 — мертвый анархист

Лучше бы Сергей был героем песни "Короля и Шута", чем моей попыткой обрести женское счастье. Вместе с этим экземпляром сайта знакомств мы проводили закат и поехали кататься по ночному городу.

Летний ветерок нашептывал мне мелодию марша Мендельсона, а потом случилось страшное. Сережа высунулся в окно машины и резко завопил. Он выкрикивал антироссийские лозунги, в пух и прах разносил власть и даже сорвался на мат. Одержимый ненавистью анархист признался: не хочет иметь детей, потому что им придется платить налоги. Вскоре я удалила номер этого гражданина. Как претендент на руку и сердце, Сережа для меня умер.

Тип №5 — потасканный Карлсон

Благодаря сайту знакомств, стало ясно, что современный Карлсон, обитает уже не на крыше. Зовут его Роман, а десять лет назад он встретил свою Фрекен Бок и остался без пропеллера. Собственно, о наличии жены у Романа я узнала только при личной встрече.

На свидание заявился уже потасканный мужчинка совсем не в расцвете сил. Скрепя сердце Карлсон выдал, что временно живет в подъезде, так как конфликт с супругой вышел из-под контроля. С Романом роман у нас, конечно, не получился. Мы разошлись: я домой, а он восвояси.

Порой сайт знакомств напоминает сайт психиатрической клиники. И тебя вылечат, и меня вылечат!

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Фото: pixabay.com
Автор: 14 июля 2022, 02:06 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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