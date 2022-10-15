Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 23 октября

Осень – не время для хандры. Выбирайте интересный концерт, спектакль или фильм из обзора "Дни.ру". И получайте удовольствие!

КОНЦЕРТ

"Романтика романса"

Звезды оперы, романса, эстрады, джаза, артисты театра и кино, среди которых Леонид Серебренников, Олег Погудин, Этери Бериашвили, Нина Шацкая, Иван Ожогин, Сергей Волчков, Алексей Тихомиров и Дмитрий Ермак, исполнят произведения наиболее известных авторов и песни из репертуара легендарных исполнителей. Сопровождать выступления будет симфонический оркестр "Крокус Сити Холла" под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского. Ведущие: Екатерина Гусева, Евгений Кунгуров, Аглая Шиловская, Дмитрий Харатьян.

16 октября, Crocus City Hall.

"Лист Project"

МГАСО и пианист Александр Гиндин представляют второй концерт из диптиха "Лист Project" – творческого проекта, в который вошли все сочинения Ференца Листа для фортепиано с оркестром. За дирижерским пультом – маэстро Николай Цинман. В концерт-диптих вошло двенадцать опусов, из которых шесть представляют собой оригинальные сочинения Листа, и шесть – транскрипции произведений других авторов. Прозвучат Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, De Profundis для фортепиано с оркестром, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, "Гексамерон", "Лелио" Гектора Берлиоза и Ференца Листа и Totentanz ("Пляска смерти").

18 октября, "Зарядье".

ТЕАТР

"Ангелы вышли покурить"

"Ангелы вышли покурить" — спектакль о самой жизни. Той самой, которую чувствуешь на кончиках пальцев. О ее разных попытках проявиться, и о том, как она вдруг может полноценно случиться с человеком, когда ему 50. Это рассуждение об истинной вере (не о религии) и о роли любви на пути к ней. Пронзительные монологи, которые хочется записывать. Завораживающая последовательность монотонных, повторяющихся действий главного героя. Отсутствие плоского юмора. Сцена, расположенная между двумя половинами зрительного зала. Небанальные постановочные решения. И главное — смыслы.

22, 23 октября, "Школа современной пьесы".

"Не ежик"

Этот спектакль расскажет зрителям о том, как сложно быть самим собой, не таким, как все. Как принять и полюбить себя таким, какой ты есть. С Ежиком никто не хотел дружить, ни Заяц, ни Белка. Чтобы пушистые звери приняли его в игру, Ежик обращается за помощью к Волшебному пню. Всю историю Ежика вы узнаете на премьере спектакля. Он выпускается в рамках режиссерской лаборатории, которую организовал фонд "Театр и дети" при поддержке Министерства культуры РФ. Фонд предоставляет возможность молодым режиссерам реализовать свои идеи в профессиональном государственном театре.

22, 23 октября (12 и 15 часов), ДМТЮА на Малой Дмитровке.

"Невольницы"

К 200-летию Александра Островского режиссер Михаил Мокеев выпускает спектакль "Невольницы". В этой комедии переплетаются темы, актуальные во все времена: любовь и страсть, проблемы поколений, противостояние мужского и женского, деньги и власть. Все это будет представлено режиссером в современном, ярком и совершенно неожиданном свете. В ролях: Александр Мохов, Андрей Анкудинов, Анастасия Тереля, Марина Ильина и другие.

21 и 21 октября, театр Сатиры.

Творческий вечер Ирины Мирошниченко

День рождения Ирины Мирошниченко – 24 июля – приходится на театральное межсезонье, поэтому торжества были перенесены на осень. Мхатовской сцене Ирина Петровна служит без малого шесть десятилетий, здесь ею сыграны десятки ролей в спектаклях, вошедших в историю театрального искусства. В ее юбилейном вечере примут участие друзья и коллеги: Константин Хабенский, Евгений Миронов, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий и студенты Школы-студии МХАТ, Лев Лещенко, Сергей Жилин, балет Большого театра, Московский ансамбль современной музыки, артисты Художественного театра и другие.



22 октября, Основная сцена МХТ им. Чехова.

"Le prince André. Князь Андрей Болконский"

Композитор и режиссер-постановщик оперы-драмы Алексей Рыбников не стал фокусироваться исключительно на эпичности произведения Льва Толстого. Вместо этого он сосредоточился на увлекательности сюжета с почти детективной фабулой. Автор берет за основу роман, но, по сути, выстраивает из рассказанных классиком эпизодов совершенно новое уникальное произведение. Спектакль состоит из двух 55-минутных актов, которые пролетают для зрителей буквально на одном дыхании.

21 и 22 октября, "Градский Холл".

ФИЛЬМ

"Плакать нельзя"

Татьяна, русская эмигрантка в Скандинавии, отправляет сына в школу, но тот не возвращается. В поисках ребенка она оказывается в тупике: по законам "новой" ювенальной юстиции, ее сын является собственностью государства. Этот фильм режиссера Натальи Назаровой был удостоен награды за лучшую режиссуру на международном фестивале "Амурская осень".

В кино с 20 октября.

СКОРО

К 80-летию Муслима Магомаева

Место проведения концерта выбрано неслучайно: концертный зал "Крокус Сити Холл", открытый в октябре 2009 года, был построен Аразом Агаларовым в честь его друга Муслима Магомаева. В фойе второго этажа Crocus City Hall работает музей памяти Муслима Магомаева. Зрители концерта смогут увидеть личные вещи великого певца, выставку картин, написанных Магомаевым, фотографии из семейного архива, концертные фраки и многочисленные призы, собранные по всему миру за десятилетия музыкальной карьеры. В программе, посвященной творчеству выдающегося артиста, примут участие Лев Лещенко, EMIN, Валерия, Александр Серов, Владимир Винокур, Сергей Полунин, Зара, Алексей Чумаков, Александр Панайотов, A'STUDIO, Денис Клявер, Этери Бериашвили, Tsoy, Эмиль Кадыров и другие.

29 октября, Crocus City Hall.

"Дюна"

В этом году коллектив празднует 35-летний юбилей – в 1987 году была создана музыкальная группа, подарившая нам хиты "Страна Лимония", "Коммунальная квартира", "Привет с большого бодуна". Но концерт будет посвящен еще двум юбилеям – октябре день рождения отметит Наталья Сенчукова, а Виктор Рыбин – 60-летие.

29 октября, Vegas City Hall .

