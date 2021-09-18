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Lifestyle
Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба

Куда сходить в Москве: афиша 17 по 26 сентября

Каждый вечер в Москве глаза разбегаются от разнообразия выбора. Почти как в пушкинском "Евгении Онегине": "Там будет бал, там детский праздник. Куда ж поскачет мой проказник?" Для выбора вариантов "куда?" и существует афиша "Дни.ру".
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ПРОЕКТ

Презентация музыкального проекта LAVRA

Сложенная из звуков несочетаемых инструментов – колесная лира, гусли, маримба, бас-гитара – музыка LAVRA окутывает происходящее вокруг безвременьем, перемещая слушателя не только в пространстве, но и во времени. Проект LAVRA, возникший на сцене в спектакле "Лавр" режиссера Эдуарда Боякова, – это тоже микро-мир, где соединяются голоса разнообразных и, казалось бы, несочетаемых инструментов, чтобы родился единый смысл, логос, который проведёт слушателя из прошлого в будущее. LAVRA – музыка про людей и для людей. В ее звучании находят отражение мысли и переживания, которые знакомы любому слушателю – независимо от его опыта, личных приоритетов, политических воззрений и религиозных взглядов. Эта музыка – мы сами.

26 сентября, Третья сцена МХАТ им. М. Горького.

Фото: Пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

"МАШАЛАВА"

Любовь, страсть, секс, алкоголь, окраина Екатеринбурга. Молодая девушка по имени Маша в поисках себя и своего места в жизни. У неё обширный круг друзей, внутри которого она с лёгкостью «перебегает» от одного партнера к другому. Маша искренне любит каждого из них, но считает, что жить нужно свободно и легко, а значит, без привязанностей. Найдет ли героиня то, что ищет? А найдя, сможет ли удержать? Спектакль о том, что делать, если тебе 23, а ты все ещё не знаешь, кем станешь, когда вырастешь.

22 и 23 сентября, филиал Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.

Фото: Пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

VIII Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством Юрия Башмета

После двухгодичного перерыва в Ростове-на-Дону и городах Ростовской области пройдет долгожданный фестиваль Юрий Башмета. Он охватит такие города, как Ростов-на-Дону, Новочеркасск и Таганрог. Среди участников форума – РАСО под управлением Антона Шабурова, Е Юн Чой (скрипка, Корея-Германия), Виктория Каркачева (меццо-сопрано), а также впервые – народный артист России Алексей Гуськов и актриса Театра им. Вахтангова Полина Кузьминская.

20-23 сентября.

Фото: Пресс-служба

АУКЦИОН

Автографы Наполеона и Александра I

Среди лотов – самая редкая русская книга XX века "Что есть табак?" Алексея Ремизова и Константина Сомова. Непризнанный по стечению многих обстоятельств шедевр эротической литературы Ремизов выпустил в 1907 году тиражом всего в 25 экз. В то время слава о "Табаке" ходила по всему Петербургу, особенно всех интересовали подробности истории, предшествовавшей появлению на свет ремизовских новелл. А именно – демонстрация петербургской интеллигенции на вечере в доме Сомова восковой копии «мужского достоинства» князя Потёмкина-Таврического, которую сделали по приказу Екатерины II. Экземпляр книги, представленный на аукционе, подписан иллюстратором издания Константином Сомовым. Стартовая цена – 1 200 000 руб. Большой интерес для коллекционеров и библиофилов также представят: книги из архива художников-вхутемасовцев Георгия Ечеистова и Лидии Жолткевич; автографы и письма Наполеона и Александра I; ранний рисунок Михаила Нестерова

22 сентября, аукционный дом "12-й стул".

ФИЛЬМ

"Узники страны призраков"

Этот боевик – проект с участием голливудских звезд: любимца российских зрителей, оскаровского лауреата Николаса Кейджа и харизматичной Софии Бутеллы. Причем российские зрители увидят картину на большом экране одними из первых, так как в мировом прокате, включая родину, США, фильм стартует только сутками позднее. Снятый в стилистике культовых картин "Безумного Макса", "Побега из Нью-Йорка" и "12 обезьян", этот новаторский фильм с элементами стимпанка рассказывает о постапокалиптическом мире, в котором после взрыва ядерной бомбы остановилось время.

Уже в прокате.

"Иван Денисович"

Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми, и сможет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключенных, так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой…

В ролях Филипп Янковский, Инна Чурикова, Владимир Еремин, Артур Бесчастный, Александр Коротков, Михаил Хмуров, Сергей Карякин и другие.

Текст от автора читает Леонид Ярмольник.

Автор сценария и режиссер: Глеб Панфилов.

С 23 сентября.

Фото: Пресс-служба

ШОУ

"Три лошадиные силы"

Трое блогеров – Александр Зарубин, Макс Игумнов, Авет Агабекян – устроили гонки с препятствиями. Стартовали ребята в Москве, а пунктом назначения выбрали Тверь. "На войне все средства хороши", – решил Александр Зарубин и проколол колесо автомобиля Авета Агабекяна. Спустивший колесо Зарубин понял, что шутки кончились и ему грозит реальный срок, когда пришло сообщение: "Мы в скорой. Тема [оператор] ударился головой. Мне конец, пацаны" Агабекян, узнав о поступке Зарубина, решил проучить соперника и скинул в общий чат фотографию перевернутой машины: "Мы в овраге. Колесо лопнуло на скорости". Каково было удивление растерянных блогеров, когда целый и невредимый Авет добрался до Твери. Больше выходок блогеров смотрите в новом юмористическом проекте "Три лошадиные силы". Уже на RUTUBE.

Фото: Пресс-служба

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 сентября 2021, 08:05

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