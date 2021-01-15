Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Москва надеется на очередные послабления карантинных ограничений. И готовится гулять, смотреть, наслаждаться, любоваться, удивляться. "Дни.ру" выбрал события, которые точно нельзя пропустить.

ФЕСТИВАЛЬ

Второй Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета



В Москве стартует Второй Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. В этот раз программа фестиваля охватит 12 концертных вечеров и 7концертных площадок Москвы. В течение месяца поклонников музыка, театра и поэзии ждет впечатляющее путешествие по лучшим концертным залам и театрам столицы. Мировые премьеры, классическая музыка, спектакли, джаз, литературно-музыкальные действа со знаменитыми актерами театра и кино, а также уникальные концертные вечера в исполнении известных российских и иностранных музыкантов – все это нельзя пропустить! В программе открытия – премьера фестиваля: музыкально-литературная композиция "Есенин и Маяковский", в которой принимают участие Михаил Пореченков, Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы".

С 18 января по 12 февраля.

ТЕЛЕПРЕМЬЕРА

"Танцы со звездами"



На телеканале "Россия 1" начинается новый сезон шоу "Танцы со звездами". Режиссером-постановщиком и главным хореографом сезона станет Василий Козарь, который известен своими смелыми творческими экспериментами. А образы артистов шоу создаст модельер Игорь Чапурин. Роскошные платья и изысканные костюмы от дизайнера в этом сезоне примерят: Екатерина Гусева, Янина Студилина, Катерина Шпица, Сергей Лазарев, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Дюжев, Dava, Антон Шагин, Евгений Морозов, Дмитрий Лысенков, Александр ST Степанов и, конечно, "вторые половинки" звезд на танцполе – профессиональные хореографы. В ослепительных нарядах участники будут с азартом покорять танцпол на глазах миллионов телезрителей и членов жюри – Дарьи Златопольской, Николая Цискаридзе, Егора Дружинина и Гарика Рудника, а также ведущего проекта Андрея Малахова. Для первого выпуска "Танцев со звездами" дизайнер подготовил нечто грандиозное. Так, актриса Екатерина Гусева появится на танцполе в платье, усыпанном кристаллами, а Катерина Шпица примерит алое платье с глубоким разрезом. А вот в номере Янины Студилиной и Дениса Тагинцева акцент смещен с костюмов на сценографию, поэтому костюмы танцоров очень лаконичны и визуально деликатны.

С 17 января в 18:00 на телеканале "Россия".

ПРЕМЬЕРА

"В день свадьбы"

Студенты Мастерской Миндаугаса Карбаускиса в ГИТИСе представляют свой дипломный спектакль "В день свадьбы" по пьесе Виктора Розова (режиссер-педагог Анастасия Имамова, художник-постановщик Мариус Яцовскис). Герои пьесы "В день свадьбы", как и сами исполнители находятся в самом начале своего пути – впереди вся жизнь, и то, какой она будет, во многом зависит от правильности принятых именно сейчас решений. В итоге получился искренний и честный спектакль о любви, дружбе, доброте и чести…

31 января, на Малой сцене театра имени Вл. Маяковского.

ТЕАТР

"Лес"

Девятая премьера сезона МХАТа – "Лес" Александра Островского в постановке петербуржского режиссера Виктора Крамера. Крамер привык создавать большие полотна, а значит, и постановка пьесы "Лес" будет глобальным действом в лучших традициях русского национального театра. "Мы не должны быть слишком академичными, МХАТ всегда был театром авангарда, – говорит худрук Эдуард Бояков. – Зрителю будет интересно посмотреть новую трактовку классической пьесы "Лес", на эту встречу классической театральной традиции и острого постановочного языка на грани буффонады. В постановке заняты Надежда Маркина, Григорий Сиятвинда и Андрей Мерзликин. Зритель удивится и декорациям: на сцене гора опилок, опилки покрывают все имение Гурмыжской. На вершине горы стоит лесопильная машина. Уже давно нет никакого леса, а герои только делают вид, что он еще существует.

20 и 21 января, МХАТ им. М. Горького.

СПЕКТАКЛЬ

"Ромул Великий"

Спектакль по по пьесе швейцарского прозаика и драматурга Фридриха Дюрренматта "Ромул Великий" – вторая постановка на Вахтанговских подмостках режиссера Уланбека Баялиева, выпустившего в 2016 году "Грозу" Островского. Музыка для спектакля была написана Фаустасом Латенасом. В заглавной роли – народный артист России Владимир Симонов. "Это история не про императора Римской империи, она про нас, про театр. Это о человеке, у которого есть власть, и есть идея, замысел обустройства мира. Все это надо перевести в пространство театра и увидеть послание Дюрренматта. Задача сложная и интересная", – говорит режиссер.

21 и 22 января, театр имени Евг. Вахтангова.

ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ

"Зачем режиссерам теория кино? Случай Сергея Эйзенштейна"

В честь очередного дня рождения режиссера и в честь 95-летия выхода на экран его самого знаменитого фильма "Броненосец Потемкин" речь пойдет о том, как сам Эйзенштейн относился к этой своей работе, почему продолжал думать и рассказывать о ней студентам еще 20 лет, к каким теоретическим выводам пришел благодаря ей – и чему "Броненосец Потемкин" может научить сегодня. Лекцию прочтёт эйзенштейновед, историк кино – Наталья Рябчикова.

22 января, 20.00, платформа Zoom.

КИНО

"Дать дуба в округе Юба"

Неприметная и тихая Сью Баттонс мечтает о крупице внимания и уважения, но не получает их ни на работе, ни дома. Однажды ее муж таинственным образом исчезает. Словно услышанная Вселенной, женщина вмиг оказывается в лучах славы. Благо сестра работает на телевидении. Вот только "скелет в шкафу" Сью поднимает на уши криминальную банду округа, вдобавок к дотошным копам. Но раз вкусив интереса к своей персоне и почувствовав собственную значимость, Сью уже не может остановиться. Дальнейшая череда недопониманий и идиотических поступков рождает эффект домино, который не щадит никого. В ролях:Мила Кунис,Эллисон Дженни и другие. Режиссер: Тейт Тейлор.

С 28 января.