Как пережить потерю нерожденного ребенка: советы психолога

Психолог московской клиники МАК ЭКО Екатерина Барская о том, почему важно говорить о перинатальных потерях, и как поддержать женщину, потерявшую нерожденного ребенка.



Ничего, еще родишь!

В нашем обществе не принято говорить о смерти, будто это что-то постыдное и противоестественное. О парадоксальной смерти человека, который, вроде как, даже не жил, кажется, помнить не стоит вовсе. Но потеря нерожденного ребенка, и на небольшом сроке, и во время родов – это серьезная психологическая травма, которая требует внимания и бережного обращения. Потому что это утрата. Однако, даже медперсонал в клинике или роддоме не всегда готов оказать женщине необходимую поддержку. Увы, я сама потеряла ребенка во время родов. И мне сказали буквально следующее: "Ничего, через год к нам снова приедешь, еще родишь". Сказали не от жестокости или глупости, а просто потому что никто не учил, что в таких случаях стоит говорить, а чего нет. Профессиональное выгорание тоже имеет место быть.

А что сказать?

Что испытывает женщина, потерявшая ребенка? Есть такое выражение – когда умирают родители, уходит наше прошлое, а когда умирает ребенок уходит будущее. Потеря малыша – это крах женского мира. Несостоявшаяся мама чувствует отчаяние, горе, опустошение. Она уже определила свой новый статус, матери, она спрогнозировала свою жизнь в новых реалиях, она хотела оправдать надежды мужа и семьи, но этот новый мир разрушен. Для окружающих же это символическая утрата, потому что окружение не видело объекта, по которому можно скорбить, а у нее он был! И то, как она будет проживать это горе, зависит и от поддержки близких, и от тактичности медперсонала. Самое важное – дать женщине пережить, прожить случившееся эмоционально, помня о четырех стадиях горевания.

1. Отрицание. Задача первой стадии горевания – принятие беды. Надо осознать, что это произошло.

2. Тоска и гнев. Это стадия поиска ответов на вопросы и виноватых. Задача – окружить близкого человека

теплом и вниманием, уберечь от совершения деструктивных поступков.

3. Дезориентация и страдание. Ощущение, что рухнуло все. Прежней жизни не будет, ребенка не будет, счастья не будет. И, казалось бы, поддерживающая фраза "ты молодая, родишь себе еще" наносит еще больший вред. Этой фразой горе обесценивается. Стадию страдания нужно пережить, ее цель – найти ресурсы для строительства будущего.

4. Реорганизация жизни.

Длительность каждой стадии по отдельности и горевания в целом могут быть разными. Зависит это и от индивидуальных психических особенностей, и от срока беременности. Мы всегда спрашиваем женщину: "Это была беременность или это был ребенок?". Если она оплакивает себя – это одна ситуация, а если своего ребенка – другая. У стадий нет чёткого временного разделения. Если потеря случилась на сроке 2-3 недели – ментальное восстановление занимает примерно полгода. Если это рожденный ребенок, женщина его видела, то не менее полутора лет.

Что не надо делать

1. В первую очередь не надо игнорировать перинатальную потерю. Сперва может показаться, что уход от реальности с помощью психотропных препаратов – самое простое решение. Но она не позволит пережить все стадии горя, необходимые для дальнейшей счастливой жизни, которая обязательно наступит.

2. Многие думают, что после потери ребёнка нужно скорее снова забеременеть и во что б то ни стало стать счастливой мамой. Но этого не происходит. Потому что новый ребенок приходит взамен утраченного. Но каждый человек имеет свою историю, своё время прихода в семью. Психологи все же рекомендуют выдержать паузу между гибелью первого малыша и рождением следующего должно пройти полтора-два года.

3. Искать виноватых. Часто бывает и так, что в состоянии горя женщина бросает все силы на поиск виноватых. Она может обвинять себя: зачем поехала отдыхать, почему не поехала отдыхать, а наоборот много работала и пр. Может обвинять мужа, родителе, врачей. По сути, это вторая стадия – тоска и гнев. И многие близкие обижаются, стоит отметить, вполне справедливо. Но надо понять, что это просто стадия проживания горя. Дать женщине пройти её с минимальными потерями.

4. Делать вид, что ничего не случилось. Культурологически так сложилось, что не можем принять и понять чужую боль – это очень страшно. Но сказать слова сочувствия "Я сожалею, что это случилось", "Я сочувствую твоей беде", "Чем я могу сейчас тебе помочь?" или просто молча и уверенно быть рядом, обнимать невероятно важно. Используйте простой стиль речи. Правдиво и спокойно выслушивайте, честно отвечайте на вопросы.

Не скрывайте и своих эмоций, искреннее сочувствие, эмпатия помогает справиться с травмой.

Худшее, что можно сказать в такой ситуации: "Время лечит", "Бог дал, Бог взял", "Хорошо, что он умер, пока вы не привыкли".

К чему стремиться

Материнство – самый яркий и потому самый эмоциональный и глубокий по переживаниям опыт в жизни женщины. Потеря ребенка для пары означает, что их отношения не смогли выйти на новый уровень развития, это также непросто принять. Помните об этом, когда в следующий раз будете интересоваться, почему люди бездетны. При привычном невынашивания или неудачных попытках ЭКО погоня за беременностью может превратиться в гонку, лишить пару удовольствия от общения друг с другом и секса. При этом самооценка сильно падает – почему у одних получается, а у нас нет, – недоумевает пара? Но сегодня появились специалисты, которые учат акушеров-гинекологов оказывать и психологическую поддержку в родах, в том числе и при их трагическом исходе. Важно бороться и с профессиональным выгоранием кадров, и, чо интересно, это заметно только со стороны, сам человек не может понять, что он "выгорел", так как выгорание связано с развитием личности.

Особенная тема – мужское горевание. Так заведено, что мужчина не должен плакать, но это не значит, что он не моет проявлять свои эмоции и не страдает. Поэтому мужчины в парах, перенесших перинатальную потерю, часто уходят с головой в работу, эмоционально отделаются от жены. А разговаривать, рассказывать о своих переживаниях обязательно надо.

Как впустить и отпустить

Надо позволять каждому ребенку быть в этой жизни. Для чего-то же он пришел, пусть и не родился или прожив всего несколько часов. Очень важно сказать ему: да, ты был в моей жизни, я тебе помню.

Есть и ритуалы "отпускания", они хорошо работают, когда женщина уже перегорюет. Можно сделать коробочку, куда положить предмет, который связан с беременностью – это может быть, ультразвук или анализ ХГЧ. Можно посадить дерево во дворе, сделать самолет и запустить в небо. Одна женщина, с которой мы работали, нашла звезду на небосклоне и сказала, что это ее сын. Женская психика довольна гибкая и со временем сама себя может настроить на дальнейшую жизнь. А в душе найдется полочка и для несостоявшегося материнства.