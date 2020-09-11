Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Пятница
11 сентября
Лента новостей
18:45
Дочь Веры Брежневой показала себя голышом
18:43
Россияне испугались: как Лукашенко мог, но не стал главой Союзного государства
18:42
Хилькевич в ужасе от парня-тирана: Ездил за мной, пугал, следил
18:41
Охлобыстин и Асмус довели звезду шоу "Дом-2" до истерики
18:40
"Ей не хочется себя показывать": изуродованную раком Заворотнюк с трудом узнали в больнице
18:35
США призвали Россию убедить Лукашенко "уступить воле народа"
18:21
В Москве началась "Российская креативная неделя"
18:09
Как пережить потерю нерожденного ребенка: советы психолога
18:05
"Доска": наследницу Ренаты Литвиновой высмеяли за откровенное фото
17:57
"Просто не знал, что с этим делать": Шепелев рассказал о проблемах в браке с Фриске
17:57
Горбачева из сериала "Чики" и ее любовник познакомились в прошлой жизни
17:27
"Ты наш ориентир": дочь трогательно поздравила Долину с юбилеем
17:21
Ученые забили тревогу о всемирном потопе после изучения водорослей
17:14
"Эффект бумеранга существует": Шишкова отреагировала на расставание Тимати и Решетовой
17:13
"Смех сквозь слезы": разведенка Муцениеце о расставании Тимати и Решетовой
16:48
Аферисты продают вещи Лолиты в Сети
16:33
Известная модель потеряла сознание после оплеухи мужа-ревнивца
16:27
"Измены и насилие": дочь Толкалиной впала в шок после свадьбы
16:26
Лукашенко лишился мужского достоинства: Отдает приказы против своего народа
16:26
Тяжелый недуг свалил улетевшего в медовый месяц сына Валерии
16:25
Отвел в сторонку и напомнил, что женат: Добронравов осадил флиртующую Кравченко
16:23
Оставшийся без денег Мясников из "Уральских пельменей" пошел на крайние меры
16:22
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID-19: мнение иммунолога
16:20
"Меня наказывает Бог": лидер группы "Чиж & Co" рассказал о смерти сына
16:09
Российские истребители заставили сесть "угнанный" белорусский самолет
15:58
Королева странно отреагировала на новость о двух женщинах с Глушко в ее доме
15:52
Россия поставит в Бразилию до 50 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V"
15:39
Трусы Киркорова выставили на продажу в интернете
15:34
"Узнают в героях друзей, соседей, знакомых": звезда сериала "Толя-робот" снимает трагикомедию
15:20
"Сплошное разочарование": расставшегося с Анастасией Решетовой Тимати облили грязью
15:14
Сбившая насмерть человека звезда "Голоса" отдыхает в Турции
15:14
Вскрылся роман Янковского с замужней актрисой
15:08
Лишившийся зубов Шура вынужден голодать
15:01
"Жуткий казус": Татьяна Лазарева попала в переплет
14:55
Кто на самом деле будет управлять США в случае победы Байдена
14:33
"Дни.ру" дарят подарки: пеногенератор ORION FOAMER SUPER PRO+
14:32
"Рожавшую не хочет": Миро объяснила разрыв между Тимати и Решетовой
14:30
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
14:29
Солистка группы "Винтаж" унизила Рудковскую: Обезьяний стыд
14:25
Стала известна причина ухода Станислава Садальского
14:23
В Одинцово вооруженные бандиты ограбили мужчину
14:15
Козловского уличили в обмане после известия о романе с Акиньшиной
14:14
За исполнением следит помощник: стало известно о странных желаниях Олега Меньшикова
14:05
Политолог: Путин решит судьбу Лукашенко, его дни сочтены
14:02
Опозорившая профессию ведущей Костенко с трудом переживает травлю
13:59
Взболтнула лишнего: Бородина открестилась от измены жениха Азизе перед свадьбой
13:50
После скандала с Волочковой Фоменко пробили голову
13:47
При обрушении потолка во время ремонта в Москве пострадали люди
13:38
В Истре воры вынесли из дома бизнесмена три миллиона рублей
13:38
Изменившаяся Чехова устроила провокацию: Всю себя перекроила
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Растоптал имя отца и довел маму до инсульта": дочь Мишулина отказалась простить самозванца Еремеева
Политолог: В Москве уже давно раскусили Лукашенко
В Германии анонсировали "радикальное решение" Путина по судьбе Лукашенко
Эксперт сравнил Тихановскую с Порошенко: Грош цена словам
Лукашенко может превратить Белоруссию в концлагерь ради сохранения власти – эксперт
Ефремова в СИЗО отпаивают валерьянкой и кормят вареной селедкой
Lifestyle
Как пережить потерю нерожденного ребенка: советы психолога

Как пережить потерю нерожденного ребенка: советы психолога

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Психолог московской клиники МАК ЭКО Екатерина Барская о том, почему важно говорить о перинатальных потерях, и как поддержать женщину, потерявшую нерожденного ребенка.
прочитано 154 раза

Ничего, еще родишь!

В нашем обществе не принято говорить о смерти, будто это что-то постыдное и противоестественное. О парадоксальной смерти человека, который, вроде как, даже не жил, кажется, помнить не стоит вовсе. Но потеря нерожденного ребенка, и на небольшом сроке, и во время родов – это серьезная психологическая травма, которая требует внимания и бережного обращения. Потому что это утрата. Однако, даже медперсонал в клинике или роддоме не всегда готов оказать женщине необходимую поддержку. Увы, я сама потеряла ребенка во время родов. И мне сказали буквально следующее: "Ничего, через год к нам снова приедешь, еще родишь". Сказали не от жестокости или глупости, а просто потому что никто не учил, что в таких случаях стоит говорить, а чего нет. Профессиональное выгорание тоже имеет место быть.

А что сказать?

Что испытывает женщина, потерявшая ребенка? Есть такое выражение – когда умирают родители, уходит наше прошлое, а когда умирает ребенок уходит будущее. Потеря малыша – это крах женского мира. Несостоявшаяся мама чувствует отчаяние, горе, опустошение. Она уже определила свой новый статус, матери, она спрогнозировала свою жизнь в новых реалиях, она хотела оправдать надежды мужа и семьи, но этот новый мир разрушен. Для окружающих же это символическая утрата, потому что окружение не видело объекта, по которому можно скорбить, а у нее он был! И то, как она будет проживать это горе, зависит и от поддержки близких, и от тактичности медперсонала. Самое важное – дать женщине пережить, прожить случившееся эмоционально, помня о четырех стадиях горевания.

1. Отрицание. Задача первой стадии горевания – принятие беды. Надо осознать, что это произошло.

2. Тоска и гнев. Это стадия поиска ответов на вопросы и виноватых. Задача – окружить близкого человека

теплом и вниманием, уберечь от совершения деструктивных поступков.

3. Дезориентация и страдание. Ощущение, что рухнуло все. Прежней жизни не будет, ребенка не будет, счастья не будет. И, казалось бы, поддерживающая фраза "ты молодая, родишь себе еще" наносит еще больший вред. Этой фразой горе обесценивается. Стадию страдания нужно пережить, ее цель – найти ресурсы для строительства будущего.

4. Реорганизация жизни.

Длительность каждой стадии по отдельности и горевания в целом могут быть разными. Зависит это и от индивидуальных психических особенностей, и от срока беременности. Мы всегда спрашиваем женщину: "Это была беременность или это был ребенок?". Если она оплакивает себя – это одна ситуация, а если своего ребенка – другая. У стадий нет чёткого временного разделения. Если потеря случилась на сроке 2-3 недели – ментальное восстановление занимает примерно полгода. Если это рожденный ребенок, женщина его видела, то не менее полутора лет.

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com

Что не надо делать

1. В первую очередь не надо игнорировать перинатальную потерю. Сперва может показаться, что уход от реальности с помощью психотропных препаратов – самое простое решение. Но она не позволит пережить все стадии горя, необходимые для дальнейшей счастливой жизни, которая обязательно наступит.

2. Многие думают, что после потери ребёнка нужно скорее снова забеременеть и во что б то ни стало стать счастливой мамой. Но этого не происходит. Потому что новый ребенок приходит взамен утраченного. Но каждый человек имеет свою историю, своё время прихода в семью. Психологи все же рекомендуют выдержать паузу между гибелью первого малыша и рождением следующего должно пройти полтора-два года.

3. Искать виноватых. Часто бывает и так, что в состоянии горя женщина бросает все силы на поиск виноватых. Она может обвинять себя: зачем поехала отдыхать, почему не поехала отдыхать, а наоборот много работала и пр. Может обвинять мужа, родителе, врачей. По сути, это вторая стадия – тоска и гнев. И многие близкие обижаются, стоит отметить, вполне справедливо. Но надо понять, что это просто стадия проживания горя. Дать женщине пройти её с минимальными потерями.

4. Делать вид, что ничего не случилось. Культурологически так сложилось, что не можем принять и понять чужую боль – это очень страшно. Но сказать слова сочувствия "Я сожалею, что это случилось", "Я сочувствую твоей беде", "Чем я могу сейчас тебе помочь?" или просто молча и уверенно быть рядом, обнимать невероятно важно. Используйте простой стиль речи. Правдиво и спокойно выслушивайте, честно отвечайте на вопросы.

Не скрывайте и своих эмоций, искреннее сочувствие, эмпатия помогает справиться с травмой.

Худшее, что можно сказать в такой ситуации: "Время лечит", "Бог дал, Бог взял", "Хорошо, что он умер, пока вы не привыкли".

К чему стремиться

Материнство – самый яркий и потому самый эмоциональный и глубокий по переживаниям опыт в жизни женщины. Потеря ребенка для пары означает, что их отношения не смогли выйти на новый уровень развития, это также непросто принять. Помните об этом, когда в следующий раз будете интересоваться, почему люди бездетны. При привычном невынашивания или неудачных попытках ЭКО погоня за беременностью может превратиться в гонку, лишить пару удовольствия от общения друг с другом и секса. При этом самооценка сильно падает – почему у одних получается, а у нас нет, – недоумевает пара? Но сегодня появились специалисты, которые учат акушеров-гинекологов оказывать и психологическую поддержку в родах, в том числе и при их трагическом исходе. Важно бороться и с профессиональным выгоранием кадров, и, чо интересно, это заметно только со стороны, сам человек не может понять, что он "выгорел", так как выгорание связано с развитием личности.

Особенная тема – мужское горевание. Так заведено, что мужчина не должен плакать, но это не значит, что он не моет проявлять свои эмоции и не страдает. Поэтому мужчины в парах, перенесших перинатальную потерю, часто уходят с головой в работу, эмоционально отделаются от жены. А разговаривать, рассказывать о своих переживаниях обязательно надо.

Фото: пресс-служба

Как впустить и отпустить

Надо позволять каждому ребенку быть в этой жизни. Для чего-то же он пришел, пусть и не родился или прожив всего несколько часов. Очень важно сказать ему: да, ты был в моей жизни, я тебе помню.

Есть и ритуалы "отпускания", они хорошо работают, когда женщина уже перегорюет. Можно сделать коробочку, куда положить предмет, который связан с беременностью – это может быть, ультразвук или анализ ХГЧ. Можно посадить дерево во дворе, сделать самолет и запустить в небо. Одна женщина, с которой мы работали, нашла звезду на небосклоне и сказала, что это ее сын. Женская психика довольна гибкая и со временем сама себя может настроить на дальнейшую жизнь. А в душе найдется полочка и для несостоявшегося материнства.

Автор: 11 сентября 2020, 18:09 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

США призвали Россию убедить Лукашенко "уступить воле народа"
Лукашенко лишился мужского достоинства: Отдает приказы против своего народа
Кто на самом деле будет управлять США в случае победы Байдена
Политолог: Путин решит судьбу Лукашенко, его дни сочтены

Шоу-бизнес

Известная модель потеряла сознание после оплеухи мужа-ревнивца
"Измены и насилие": дочь Толкалиной впала в шок после свадьбы
Тяжелый недуг свалил улетевшего в медовый месяц сына Валерии
Оставшийся без денег Мясников из "Уральских пельменей" пошел на крайние меры

Проишествия

В Красногорске загорелись павильоны кинокомпании Эрнста и Бондарчука
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Шоу-бизнес

"Просто не знал, что с этим делать": Шепелев рассказал о проблемах в браке с Фриске

Шепелев не понимал, что делать с такой популярностью
Шоу-бизнес

"Меня наказывает Бог": лидер группы "Чиж & Co" рассказал о смерти сына

Парня во дворе сбила машине
Шоу-бизнес

Королева странно отреагировала на новость о двух женщинах с Глушко в ее доме

В семье артистки разразился скандал
Шоу-бизнес

Лишившийся зубов Шура вынужден голодать

Певец страдает без мяса

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Роднина выдворила Загитову из сборной за любовь к деньгам
Боец Петр Ян в эфире "побил" Ивана Урганта
Ничего вам не должна: Загитова плюнула в лицо россиянам
Стало известно о госпитализации Исинбаевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+