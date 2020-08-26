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Lifestyle
Что обижает мужчин

Что обижает мужчин

Фото: Hermes Images / Tips Images/www.globallookpress.com
Александр Шахов

Александр Шахов блогер

 Социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям, психолог-тренер международного уровня, руководитель Центра психологической помощи.
Женщина может обидеть мужчину неосознанно, сама того не понимая. Мужчина вряд ли об этом скажет, но точно запомнит. И, возможно, так же неосознанно начнет мстить, причиняя боль в ответ. Семейный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям Александр Шахов объяснил, что ранит мужчин сильнее всего.
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Сомнения в нем

Каждый мужчина вправе сам решать, кем он является для себя и окружающих. Он идентифицирует свой статус: считает себя сильным бойцом, хорошим водителем, успешным бизнесменом. Ориентируясь на статусы друг друга, мужчины распределяют места в мужской иерархии и соответствующие им блага. Сохранение такого статуса – жизненно важный вопрос. Если молодой неопытный самец пытается претендовать на позицию вожака, тот жестоко его осаживает.

Все мужчины помнят с детства: как только ты позволишь другим смеяться над собой, разрешишь им поставить свое положение под сомнение – сразу же окажешься внизу иерархии. Станешь изгоем. А возвращение прежнего статуса потребует немалых сил и времени.

Когда женщина ставит под удар мужскую идентификацию, говорит: "Ты – ничтожество", – мужчина испытывает ярость. В нем говорит инстинкт выживания, он стремится наказать обидчика, чтобы не потерять свой статус. Но он не может бить женщину, как сделал бы с мужчиной. Поэтому активное чувство ярости переходит в пассивное – обиду. И мужчина, под влиянием этой обиды, начинает мстить, обижать женщину. Рассказать о своей обиде он не может – ведь тогда он признает свою слабость. Поэтому, если мужчина достаточно долго вас изводит – вспомните, не затронули ли вы перед этим его самоидентификацию.

Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Предательство в сфере эмоций

Мужская психика опирается на ценности двух жизненных уровней – физического и интеллектуального. Именно поэтому мужчин порой считают бесчувственными: у них достаточно низкие способности к эмпатии, как и вообще эмоциональность. Однако мужчины – тоже люди, и эмоции они испытывают.

Поскольку эмоциональная сфера считается "не мужской", в социуме мужские переживания обесцениваются ("мужчины не плачут"), то она у них вытесняется. Мужчины всячески стремятся маскировать эмоции, не позволяют себе быть чувствительными, не обсуждают с другими свои чувства. Учитывая, что эмоциональная сфера слабо развита, то она является и наиболее уязвимой. Запомните: если мужчина открывается – ранить его легко.

Женщины часто предполагают наличие у мужчины своего уровня эмоциональной открытости. Если партнер, одолев бессознательное сопротивление, все же становится с любимой открытым, нежным, заботливым, то женщина (как человек с более сильной эмоциональной сферой) может сделать ему больно. Если мужчина, открывшись, почувствует, что женщина его игнорирует – его душа закроется.

Измена на интеллектуальном уровне

В душе каждый мужчина – лидер. Все участники "стаи" соглашаются со взглядами вожака. Те, кто так не делает – изменники, враги, они угрожают его положению. Если женщина говорит мужчине "в лоб", что он не прав, особенно если она делает это на людях – он воспринимает это как бунт на корабле и начинает войну.

Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Женщины могут возмутиться: мол, что, нельзя даже иметь свое мнение? Можно. Но если вы будете возмущаться и требовать – мужчина вас не услышит, поскольку воспримет это не как диалог, а как вызов. На войну мужчина отвечает войной. Свое несогласие нужно доносить тактично.

Недоверие

Специалист привел недавний случай. На консультацию пришла семейная пара, в которой мужчина был пойман на измене.

"Я спросил у клиентки, почему она хочет сохранить отношения. Девушка ответила, что любит и ценит, как мужчину. Хочет простить и вернуть то, что было. Ее супруг сказал: "Не уверен, что все еще ее люблю". Я видел, что парень переживает, ему больно. На вопрос, сожалеет ли он об измене, клиент ответил утвердительно, но добавил, что очень устал от упреков. Дальше в ходе консультации выяснилось, что семь лет назад клиентка уже уличила его в переписке с другой женщиной, и с тех пор постоянно его в этом обвиняла. На протяжении всех семи лет. Тогда не было измены – только переписка. Но этого хватило, чтобы упрекать мужа много лет", – поделился Александр Шахов.

Психолог спросил у клиента: "Чего тебе не хватило в отношениях с женой?". Он ответил: "Доверия и уважения". Клиентка была в шоке: она никогда не думала, что проявляет неуважение к супругу.

Если человек раскаялся и принял все возможные меры, чтобы загладить свою вину – постоянное попрекание прошлыми грехами его унижает. Жить с палачом, который каждый день пытает прошлым, очень тяжело.

Понятно, что клиентка чувствовала тревогу и беспокойство, постоянно боялась, что ей на самом деле изменят и бросят, но если она приняла решение простить за переписку – нужно было менять свои негативные эмоции, а не вываливать их на мужчину. Недоверие может привести к очень плачевным последствиям.

26 августа 2020, 15:20

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