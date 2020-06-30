Как войти в рабочий режим после самоизоляции

Уйти на удаленную работу для многих оказалось настоящим испытанием. Однако, через три месяца самоизоляции выяснилось, что вернуться в привычный офлайн-график еще сложнее. Психолог и заместитель главного врача клиники Маршака Жанна Засыпкина рассказала "Дни.ру" о том, как войти в рабочий ритм, и почему это стоит делать постепенно.

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