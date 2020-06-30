Как войти в рабочий режим после самоизоляции

В первую очередь нужно понимать, что выход из карантина – это небыстрый процесс. Для того, чтобы перейти из "жидкой", домашней формы в твердое офисное "вещество" нужна хотя бы неделя "реабилитации", которую стоит разделить на несколько этапов.
- Мир после пандемии – это уже другой мир. Тот, про который мы все говорили и которого так ждали, чтобы осуществить, наконец, все задуманное в четырех стенах. Не спешите бросаться в его объятья, остановитесь на пороге, осмотритесь вокруг. Все ли ваши желания соответствуют возможностям? Действительно ли способы достижения целей актуальны и сейчас, возможно, появилось что-то более эффективное. А, может быть, вы продолжает стоить планы "по инерции" и в действительности хотите изменить вектор движения. Одним словом, прислушайтесь к себе.
- Пока мы работали из дома, постоянно смешивали работу с личным пространством. Сперва это было непривычно, но человек существо на удивление адаптивное. Стоило нам привыкнуть к такому положению вещей, как нас снова попросили выйти в офис. Поэтому сейчас важно снова разграничить эти две сферы. Не тащите работу в дом, оставьте ее за порогом. Вспомните, как здорово проводить вечера с домашними без отрыва на звонки и письма, на которые вы не успели ответить в течение дня.
- Много было споров про учебу и освоение новых профессий на карантине. Бизнес-коучи манили курсами, онлайн-школы – лояльными ценами, но в реальности пытаться выучить что-то в изоляции – это все равно что учиться в застрявшем лифте, который к тому же не известно, когда починят. Так что, если у вас не получить освоить новые умения – это нормально. Постепенно приступайте к работе без угрызений профессиональной совести.
- Каждый день составляйте план дня, это поможет не забывать про важные дела и организовать себя после эпохи хаоса. Обратите внимание на питание – ешьте больше белка (рыбы и мяса) и клетчатки (овощей и фруктов). Не налегайте на быстрое углеводы– они вызывают сонливость и тормозят умственные процессы. По возможности устраивайте себе прогулку на свежем воздухе перед сном.
Помните о том, что опасность заражения никуда не делась. Ежедневно в России по-прежнему заболевают около 7 тысяч человек! Это значит, что в социальную жизнь также стоит входить осторожно. Интересно, что сейчас общество во второй раз проходит стадию отрицания проблемы: вируса больше нет, пляжи и парки полны людей. И зря, потому что мест скопления большого количества людей стоит избегать до сентября.
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