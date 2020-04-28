Как забыть бывшего: советы психолога

Вы расстались с мужчиной и предполагали, что будете радоваться своей свободе, развлекаться, веселиться, смело искать нового, более достойного партнера. А на самом деле не можете перестать думать о бывшем, пересматриваете совместные фотографии, перечитываете его сообщения, слушаете его плейлисты в соцсетях. Знакомая ситуация?

Психолог, эксперт по гендерным отношениям Александр Шахов рассказал, как справиться с такой проблемой.

"Ваши чувства связаны с тем, о чем вы думаете. Не надейтесь напрямую повлиять на свое эмоциональное состояние, заставить себя перестать грустить и начать радоваться. Потому что это бесполезно. Наши мысли управляют нашими чувствами подобно тому, как кучер управляет лошадьми при помощи вожжей. Если вы продолжаете думать о бывшем партнере – вы продолжаете чувствовать печаль из-за разрыва с ним", – объяснил специалист.

Можно обратиться к поговорке "с глаз долой – из сердца вон", но только с пояснениями. Под фразой "с глаз долой" стоит понимать не только то, что вы буквально перестанете видеть человека, но и то, что вы перестанете видеть его образ в своем сознании, то есть вспоминать, представлять его. Когда вы раз за разом воспроизводите в голове своеобразное кино, склеенное из воспоминаний и несбыточных фантазий о будущем, вы продолжаете страдать.

Как выбраться из этой ловушки? Твердо решить идти дальше. Главная причина тоски по бывшему – надежда на то, что что-то все же может получиться: он все осознает, вернется и у вас все будет хорошо. Он узнает, как долго вы его ждете и страдаете и воспылает к вам неземной страстью. Эта надежда противоречит решению идти в будущее без этого мужчины, и именно она не отпускает ваше сознание.

Беспочвенная надежда, самообман – вот корень страданий по закончившимся отношениям. Еще недавно вы верили, что счастье близко, что будет "долго и счастливо", а тут все оборвалось. И вам сложно отказать себе в попытках взглянуть одним глазком на это счастье, позволить себе надежду. Это игры мозга, которые погружают вас в пучину печали.

Психолог привел простую аналогию: метод ловли обезьян в Индии. Охотник берет тыкву, вырезает в ней небольшое отверстие, вынимает семечки с мякотью и кладет туда какую-нибудь сладость. Обезьяна просовывает лапу внутрь, хватает сладость, но не может высунуть кулак обратно. Чтобы освободиться, ей достаточно всего лишь разжать лапу, но она этого не делает: ведь так она расстанется с лакомством.

"Наше подсознание – наша внутренняя обезьяна, и она оказывается ровно в такой же ловушке. Многие годами держат в кулаке осколки счастья, которыми даже не могут насладиться, потому что боятся их отпустить. Бросить их сложно, но это ваш выбор: держаться за то, от чего нет проку, и мучиться, либо разжать кулак и жить дальше. Да, в первое время после этого в ваших руках ничего не будет, но зато потом вы сможете поймать и удержать ими настоящее счастье", – прокомментировал психолог.

Если ваш выбор – оставить несбыточные мечты в прошлом, важно подтверждать его каждый день. Принять решение избавиться от мыслей о бывшем, чтобы избавиться от чувств к нему же – это сложный, но очень важный первый шаг.

В психологии нет магического заклинания, которое моментально снимает боль. Впрочем, в медицине обезболивающее лекарство тоже лишь снимет симптомы, а для лечения нужно узнать их причину. В психологии так же: разбираться нужно именно с причиной.

Не бывает так, что заядлый курильщик решил бросить курить – и его моментально "как отрезало" от этого занятия. Так и искушение повспоминать о закончившихся отношениях будет терзать вас снова и снова, но вам нужно каждый раз говорить: "я не курю" – и отказываться от сигареты.

Как только вам захочется погрузиться в мечтания, заглянуть на его страницу в соцсети, посмотреть, когда он в последний раз заходил в мессенджер, перечитать его сообщения – остановитесь. И напомните себе, что вы сделали выбор, приняли осознанное решение бросить это в прошлом. Будет сложно, ведь бывший партнер занимал значительную часть ваших мыслей. Если вы приучите себя обрывать их – образуется пустота. Психолог рекомендует заполнить ее мыслями о себе, своем будущем, увлечениях, развитии, развлечениях, общении с близкими, новыми знакомствами.

После болезненного разрыва многим хочется спрятаться где-нибудь в темном углу, завернуться в одеяло и ни с кем не разговаривать. Потакать этому желанию категорически не стоит. Если вы сузите круг интересов и общения, перестанете выходить из дома, вашему мозгу будет не о чем думать, кроме как о бывшем. Поэтому, наоборот, старайтесь проводить время интересно, получать новые впечатления, давать как можно больше стимулов своему мозгу, чтобы научиться переключать мысли.

Техника "Стоп, негатив!"

Обычно у нас в голове вертится очень много мыслей, которые сложно разделить. Из-за этого вовремя заметить, что мысли начинают течь не в ту сторону, тоже непросто. Многочисленные техники медитаций призваны сделать этот процесс более прозрачным, но они не всегда эффективны.

Александр Шахов предлагает технику, которую использует лично он сам, чтобы успокоиться и обуздать свои мысли. При регулярном выполнении она также позволяет натренировать концентрацию. Техника заключается в следующем:

Выберите и запишите на листе бумаги одну негативную мысль, которая вертится в вашей голове чаще других.

Переверните лист и запишите альтернативную мысль – позитивную, которой можно заменить первую.

Заведите таймер на 30 секунд. В течение этого времени смотрите на первую, негативную мысль. Погрузитесь в нее, прочувствуйте соответствующее ей эмоциональное состояние.

Когда зазвонит таймер, произнесите вслух: "Стоп, негатив!" и переверните лист.

Заведите таймер на две минуты и смотрите на вторую, позитивную формулировку. Повторяйте ее, думайте о ней, погружайтесь в эмоции, которые она у вас занимает. Если получится – можете ее пропеть, сочинить с ней историю, стишок.

Специалист привел примеры альтернативных мыслей. Например, "я одинока" можно заменить на "у меня есть замечательные друзья и родственники". А "я потратила пять лет своей жизни на отношения, которые закончились ничем" на "я обязательно встречусь с любовью всей моей жизни".

Чтобы техника подействовала, нужно выполнять ее каждый день на протяжении трех недель. Пропустили хоть один день – снова отсчитывайте три недели. Весь этот срок работайте над одной мыслью, и когда замените ее – переходите к следующей. Каждый новый шаг будет даваться легче, и со временем ваше сознание будет подставлять позитивные мысли вместо негативных автоматически.