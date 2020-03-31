Юмор стал российским лекарством от коронавируса

Пока новостные ленты шлют сводки с фронтов борьбы с короновирусом, пользователи соцсетей продолжают бомбить реальность мемами и анекдотами о карантине и пугающей всех заразе. Что это – истерика или "здоровый смех"? Об этом и еще о том, каким юмором можно лечиться от болезней, а каким нет, мы поговорили с психологом Элиной Ландман.

О том, что юмор является для человека защитной психологической реакцией впервые заявил в своих исследованиях Зигмунд Фрейд. По словам психолога Элины Ландман, в сложившейся сейчас непростой ситуации юмор выполняет следующие функции:

Снижает страх и тревогу от происходящего.

Является неким социальным коконом, который помогает поддерживать друг друга и не испытывать одиночество.

Юмор как средство взаимодействия с другими людьми.

Возможность смотреть на ситуацию с разных сторон, учитывая различные мнения.

Юмор и искрометные шутки вызывают смех, а он, в свою очередь, благоприятнейшим образом влияет на физиологическое состояние человека.

"Можно привести лишь несколько научных фактов о терапевтических свойствах искреннего смеха, чтобы понять, что юмор, действительно может стать своего рода лекарством, – говорит эксперт. - Благодаря смеху у человека укрепляется иммунная система. Увеличение гормонов роста и бета-эндорфинов способствуют снижению негативных реакций человека на стресс и неопределенность. Смех улучшает кровообращение, поднимает нам настроение и тем самым, мы чувствуем себя более уверенными и меньше стесняемся в тех или иных ситуациях".

Но, по словам психолога, этот здоровый, целебный смех нужно уметь отличить от истерики, в которую могут впадать некоторые люди. Что такое истерика? Истерика – это самодраматизация, когда личность разными способами хочет привлечь к себе внимание. Это преувеличенная реакция человека на какие-то события, которая может выливаться в крики, неудержимый гнев, возгласы и другое истеричное поведение. При истерике часто и резко меняется эмоциональное состояние человека: сейчас он смеется, через минуту впадает в депрессивное состояние. И самое главное: истерика – это уход от ответственности, уверяет Элина Ландман.

"Если рассматривать смех в реалиях сегодняшнего дня, то я бы так отличала здоровый смех от болезненной истерики: смех – это осознанная, рефлексивная реакция на шутки (но не на все), он всегда ближе к сфере самоиронии. Смех – наша защитная реакция, которая помогает сбросить нервное напряжение. Если же у человека в непрерывном процессе накопления различной информации, в том числе и шуток, происходит взрыв эмоций, которые невозможно отрегулировать, подавить и которые привлекают всеобщее внимание, то на лицо истерика. В нашем сегодняшнем контексте можно говорить о социальном смехе. При здравом подходе, такой смех помогает отвлекать мозг и формировать позитивное отношение к действительности", – считает психолог.

Мы все склонны прятать за шутками свои истинные переживания. Но шутка, шутке рознь, как и не всякий смех пойдет на пользу. Эксперт выделяет несколько типов шуток, которые наиболее актуальны в период потрясений. По ее словам, можно отметить гедонические шутки и юмор, когда мы снижаем свои переживания через воспоминания истинных радостей жизни. Такие шутки психолог считает полезными. Есть и, так называемый, смех сквозь слезы. В этом типе шуток присутствует намек на серьезные грядущие изменения в жизни. По мнению Ландман, это рефлексивные шутки, когда мы смеемся над собой, что помогает нам легче принять изменения. В тоже самое время, в жизненном юморе есть раздел, который называется насмешки или злые шутки.

"В связи с коронавирусом появилось много злых и, на мой взгляд, неприемлемых шуток, например, про китайцев. Но самые опасные шутки относятся к разряду черного юмора, и, к сожалению, сейчас он крайне популярен. Человек, который придумывает или вербализует подобные шутки, отделяет себя от проблемы, объекта или субъекта самой шутки, и это одна из самых неприятных сторон черного юмора. Подобные "остряки" находятся на позиции: меня это не касается, – и тем самым демонстрируют избегание и непринятие существующей проблемы", – рассказывает психолог.

По мнению эксперта, сейчас наступает время, когда здравый юмор становится одним из главных индикаторов нашей жизни. Наша жизнь сейчас сосредоточена, в первую очередь, на семье, с которой появилась возможность проводить так много времени. Именно поэтому психолог советует переключаться на семейные, детские шутки, которые помогут немного расслабить и адаптироваться в новых жизненных и особенно бытовых обстоятельствах.

Смех про свою жизнь, здоровая самоирония – это то, что позволяет шаг за шагом проходить все внутренние сложности. Сейчас не время смеяться над кем-то... Сейчас не время для юмора, который разделяет нации, страны, общество, – говорит Элина Ландман. - Способность людей увидеть себя со стороны, заметить свои ошибки и с улыбкой высказаться на этот счет – наибольшая помощь самому себе, а значить и окружающим".