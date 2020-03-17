Фейслифтинг: волшебная зарядка против морщин

В день мы испытываем огромное количество эмоций. Удивление, злость, недовольство, радость – тот небольшой набор чувств, который каждый человек может выразить без слов. Все благодаря бесперебойной работе мимических и жевательных мышц.

Чтобы избежать появления преждевременных морщин или обвисания кожи лица, заниматься этими мышцами нужно максимально внимательно. Модный фейсфитнес принесет необходимый результат, если вы точно будешь знать, какие мышцы лица надо "качать", а какие – расслаблять.

Руководитель школы естественного омоложениям, разработчик методик омоложения лица Инна Алферова рассказала о технике волшебной зарядке против морщин.

Ставим руки

Представьте, что вы пришли в зал с целью "увеличить" ягодицы. Делаете приседы, выпады, но в результате чувствуете лишь, как "забиваются" икроножные мышцы, а "жжения" в ягодичных, о котором говорят в различных видео, так и не появилось. Причина – в неправильном выполнении.

Для того, чтобы понять принцип "прокачки", нужно хотя бы раз или два потренироваться под чутким присмотром тренера. То же самое касается и лица. "Во время фейсфитнеса мы должны четко знать, как фиксировать руки, чтобы не создавались заломы на коже. Также при проработке определенной мышцы важно, чтобы не включалась другая группа мышц. За этим должен быть контроль. Обойтись без инструктора человек может, если сам обладает достаточными знаниями по физиологии или изучал иные материалы по этой теме. В противном случае, самостоятельно очень сложно определить, в каком состоянии находятся мышцы лица – нормальном или требуют "накачивания".

Количество подходов

Еще один важный момент – это количество подходов при проработке тех или иных мышц лица. Для каждой зоны на лице предусмотрено разное количество так называемых накачивающих движений. Круговую мышцу глаз (область нижнего века), например, нужно массажировать два раза в день – два подхода по 10 раз, а щечную зону - три раза в день (два подхода по 15-20 раз.

Понять, где какие мышцы

Есть на лице мышцы, которые с возрастом ослабевают, так как они являются антагонистами к другой группе мышц, которые находятся в напряженном состоянии. Поэтому некоторые мышцы не требуют расслабления, а другие – накачивания. Специалист точно скажет, с какой зоной и как нужно работать. К примеру, щечная мышца является антагонистом жевательной, которая постоянно находится в напряженном состоянии, в частности, из-за нашей привычки сжимать зубы. С возрастом у многих возникают проблемы с височно-челюстным суставом. Чтобы снизить напряжение жевательных мышц и стираемость зубов многие спят в специальных стоматологических капах. Но провисания щек таким образом избежать не удастся. Щечные мышцы нужно тонизировать за счет снятия напряжения с жевательных. Они очень взаимосвязаны. Работать с жевательными мышцами нужно обязательно в течение всей жизни, так как это залог красивых и молодых пропорций лица.

Кстати, при внешне схожих проблемах у разных женщин могут быть абсолютно не похожие методы их устранения. Есть такие понятия, как норматонус, гипотонус, гипертонус (когда тонус кожи находится в пределах нормы, понижен или повышен соответственно). "Бывали случаи, когда женщина пыталась убрать морщины в определенной зоне, но они не проходили. После выяснялось, что они были следствием напряжения соседней групп мышц. Ей не нужно было напрямую работать с этой зоной. Надо было уделить внимание мышцам, которые находятся рядом", - сказала Алферова.

В курсе событий

Несмотря на то, что фейсфитнес начал набирать обороты в России сравнительно недавно, он уже успел заметно "вырасти". По словам эксперта, многие направления гимнастики для лица уже утратили свою актуальность.

Сейчас много фото и видеоуроков по фейсфитнесу, но большинство из транслируемых направлений и течений уже устарели. "Например, раньше говорили, что нужно "накачивать" все мышцы лица. Но, как выяснилось позже, не всем мышцам это требуется. В случае, если женщина не пообщавшись со специалистом, случайно наткнется на не актуальный видеоурок, то она может усугубить ситуацию", - подчеркнула эксперт.

О взаимосвязи лица и тела

По словам тренера, набирающий популярность массаж лица (не путать с гимнастикой) эффективен лишь в совокупности с фейстфитнесом. Массаж лица, как дополнительная мера, хорошо влияет на внешний вид, но им одним невозможно привести себя в порядок. Чтобы добиться большего эффекта необходимо совмещать его с гимнастикой для лица. Кроме того, массаж лица – это локальная проработка, он не учитывает взаимосвязь лица с шеей и телом в целом. Именно блоки в теле зачастую являются причиной появления:

нависшего века,

опухшего лица,

носогубных складок,

носослезной борозды,

провисания на шее.

"Когда мы долго сидим за компьютером в позиции закрытого грудного отдела, то ухудшается не только осанка, но и состояние нашего лица, потому что когда мы сутулимся, то ухудшается лимфоотток от головы. В итоге появляется отечность нижней трети лица, которую уже невозможно убрать лимфодренажными комплексами. Однако существуют упражнения для проработки грудного отдела, которые помогут оставаться молодой и красивой дольше", – отметила Алферова.