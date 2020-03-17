Рецепт скандинавских панкейков

Ингредиенты
Яйцо – 2 шт
Мука – 75 граммов
Сахар – 35 граммов
Разрыхлитель – 4 грамма
Молоко – 25 мл
Ягоды (любые по вкусу) – 35 граммов
Масло растительное – 15 мл
Пюре ягодное или фруктовое (по вкусу) – 50 граммов
Способ приготовления
Шаг 1
Замесить тесто. Смешиваем муку, молоко, сахар, разрыхлитель, яйцо до однородной массы. Даем отдохнуть 15 минут в теплом месте.
Шаг 2
Ягоды пробить в блендере, добавить сахар по вкусу.
Шаг 3
Выпекать на растительном масле, на разогретой сковороде, желательно в формочке для того, чтобы тесто не растеклось и панкейки получились более пышными. Подавать с соусом из ягод. Украсить свежими ягодами.
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