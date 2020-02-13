Треска с запеченными оливками и соте из кальмаров

Ингредиенты:
Треска филе – 150 гр.
Мини кальмар – 50 гр.
Масло оливковое – 1 гр.
Соус из томатов – 100 гр.
Панировка зеленая – 20 гр.
Соус песто из оливок и каперсов – 8 гр.
Укроп и петрушка – 40 гр.
Чиабатта – 260 гр.
Для соуса песто из оливок и каперсов:
Оливки зеленые – 20 гр.
Анчоусы консервированные – 1 гр.
Каперсы в соли – 10 гр.
Масло оливковое – 5 гр.
Перец горошком – 1 гр.
Для соуса из томатов для трески:
Чеснок – 1 гр.
Сельдерей (стебель) – 8 гр.
Лук-шалот – 4 гр.
Помидоры Черри без кожи – 30 гр.
Сок из свежих помидоров – 50 гр.
Бульон рыбный – 50 гр.
Соль морская – 2 гр.
Сахар – 2 гр.
Базилик – 2 гр.
Перец чили – 1 гр.
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Для панировки в блендере мы измельчаем чиабатту и зелень затем просеиваем через сито.
Шаг 2
Для соуса мы слегка обжариваем на сковороде тонко нарезанный чеснок, добавляем лук шалот, сельдерей, помидоры, томатный сок, рыбный бульон и немного томим (3-4 минуты), доводим до вкуса и в конце добавляем базилик.
Шаг 3
Готовим песто: крупно режем каперсы, анчоусы, оливки и смешиваем с маслом.
Шаг 4
Филе рыбы мы солим, перчим, сбрызгиваем оливковым маслом, выкладываем сверху песто и панировку. Запекаем в духовке 4 минуты при температуре 210 градусов.
Шаг 5
Крупные кольца кальмара нужно обжарить на сковороде и поперчить.
Шаг 6
На тарелку выкладываем запеченную рыбу, поливаем вокруг соусом из помидор, сверху выкладываем жареный кальмар и украшаем зеленью и оливковым маслом.
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