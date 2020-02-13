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Lifestyle
Фото: wowwowwow.ru/vp/ Фото: teatr-uz.ru Фото: instagram.com/teatr_sats/
Фото:zaryadyehall.com Фото:www.belcantofund.com Кадр youtube.com

Афиша на неделю с 14 по 20 февраля 2020 года

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва вновь готовит множество культурных событий на любой вкус. Чтобы не пропустить самое интересное, читайте традиционный еженедельный обзор от "Дни.ру".
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14 февраля, пятница

Дом-музей Марины Цветаевой совместно с художником-концептуалистом Евгением Гриневичем представит мультижанровый проект "Тайна Занавеса", позволяющий по-новому взглянуть на явление театрального искусства. В авторской программе – художественная выставка, творческие встречи, лекции и спектакли. Проект инициирован в связи с особой историей отношения Марины Цветаевой к театру: настоящий "театральный роман" пережила она в годы революции. Именно здесь, в Борисоглебском переулке, было написано большинство ее пьес. Вход на выставку свободный. Проект продлится до 5 апреля.

На "Винзаводе" состоится премьера театрально-звуковой инсталляции Voicing pieces. Автор этого триптиха - турецкий режиссер Бегюм Эрджияс, которая задалась целью представить каждому человеку его внутреннего "незнакомца". Каждый зритель окажется в одном пространстве с тремя абстрактными скульптурами и должен будет в прямом смысле засунуть голову в одну из них. Затем нужно зачитать текст, который будет отражаться в полости скульптуры. Именно в этот момент гость и познакомится с новой стороной самого себя.

Фото: wowwowwow.ru/vp/

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступят ветераны европейской тяжелой сцены – британская группа Paradise Lost. Создатели таких успешных работы, как "Icon", "Draconian Times", "One Second" и "Gothic" зажгут в Москве. На последних двух альбомах музыканты вдоволь поэкспериментировали с тяжелым саундом. Но качество никак не пострадало. За почти три десятилетия творческого пути группа по-прежнему задает жару благодаря вокалу Ника Холмса и личным и глубоким текстам. Поклонников ждут избранные хиты разных лет и относительно свежий материал.

15 февраля, суббота

В этот день состоится открытие первого частного музея истории русского шоколада "Дижавни". Публике будут представлены уникальные артефакты царского исторического периода, связанные с шоколадным производством. В экспозицию войдет коллекция предметов производственной индустрии ведущих шоколадных фабриках конца XIX – начала XX века. 

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут сказочную оперу "Волшебная лампа Аладдина". Постановку отличают эффектные декорации, красочные костюмы и завораживающая музыка с восточными мотивами. Спектакль создан на музыку С. Вареласа, за дирижерским пультом – А. Иоффе, режиссер спектакля – художественный руководитель Театра Наталии Сац Г. Исаакян, а художником выступил С. Фесько. Либретто композитора по мотивам арабской сказки и киносценарию одноименного фильма 1966 года. Как обещают создатели, эта опера поразит зрителей не только своей красочностью, но и покорит и тронет до глубины души главным – музыкой.

Фото: instagram.com/teatr_sats/

В Большом зале Консерватории выступит Фредерик Кемпф (фортепиано). Фредерик – один из самых успешных пианистов нашего времени. Его концерты собирают полные залы во всем мире. Он талантлив, имеет необычайно широкий репертуар и уникальную репутацию физически мощного и смелого исполнителя со взрывным темпераментом. Но при этом оставаясь вдумчивым и глубоко чувствующим музыкантом. В программе прозвучат произведения Бетховена.

В Аптекарском огороде состоится концерт джазовой певицы из США Селис Хендерсон. Это яркая исполнительница из Нью-Йорка с чувственным голосом, а кроме этого – мультиинструменталист, актриса и автор песен. За свою карьеру она выступала с такими звездами, как Мерайа Керри. Также артистка исполнила главную роль в продолжении мюзикла "Godspell" на Бродвее и постоянно участвует в топовых телешоу.

16 февраля, воскресенье

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Маленькие трагедии 2k30". Это постапокалиптическая антиутопия. Мораль и культура ушли в небытие. Мир погружен в состояние экзистенциального кризиса, и, как в предыдущие времена, встает вопрос о нравственных ориентирах. Автор спектакля обращается к Пушкину. В наши дни пороки, о которых говорил поэт, развиты до немыслимых, порой катастрофических размеров. Только от людей зависит, случиться в будущем новый Вавилон или человечество сохранит свой культурный код.

Фото: teatr-uz.ru

На сцене Государственного Кремлевского Дворца – праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы". В этом музыкально-танцевальном проекте сливается в одно целое пылающая хореография танго и страсть музыки Астора Пьяццоллы. За музыку отвечает симфонический оркестр "Concord Orchestra", также в шоу принимают участие именитые танцоры. Для всех зрителей в красных нарядах приготовлены специальные праздничные подарки.

17 февраля, понедельник

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "По По". Собственно это, как можно догадаться из названия, постановка по мотивам произведений Эдгара По. Автор, режиссер и актер (вместе с  Игорем Золотовицким) – Евгений Гришковец. Эдгар По в интерпретации Гришковца – не создатель мира ужасов и мастер детективов, в его рассказах прибавляется юмор. Автор превращает ужасы в знакомые всем современные ужастики.

18 февраля, вторник

В концертном зале "Зарядье" выступит Тбилисский Патриарший хор Кафедрального собора Святой Троицы. Хор занесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Он создан в 1998 году по инициативе Католикоса всей Грузии Илии II и стал символом современной духовной культуры Грузии. В репертуар входят многоголосные грузинские церковные песнопения, звучащие так, как их пели много веков назад, народные песни и духовная музыка современных композиторов. В составе хора – 60 профессиональных певцов. По словам руководителя хора Симона Джангулашвили, такой коллектив – сложнейший инструмент, требующий особой настройки, он чутко реагирует на каждый жест, ему по силам музыка любой сложности.

Фото:zaryadyehall.com

В Московском международном Доме музыки состоится концерт "Великие романтические сонаты: Григ". На сцену выйдут Алексей Лундин (скрипка) и Яков Кацнельсон (фортепиано). Алексей Лундин рассказывает: "В скрипичной музыке Григ мечтал воплотить норвежский национальный стиль, и это ему удалось. Свои три скрипичные сонаты он охарактеризовал так: "Первая – наивная, богатая заимствованиями, вторая – национальная, третья – открывающая новые горизонты"". Алексей Лундин  известен не только как виртуоз, активно развивающий сольную карьеру, но и как артист широкой эрудиции и человек безмерного обаяния. Яков Кацнельсон – один из самых изысканных и утонченных пианистов на российской сцене. Его исполнительский стиль отличается необыкновенной чуткостью и разнообразием красок.

19 февраля, среда

В ЦДКЖ покажут авантюрную детективную комедию "Двойная игра" по мотивам пьесы Альдо Николаи. Главный герой знакомится с замужней красоткой, и вся его жизнь превращается в сущий кошмар. По вине этой роковой женщины он лишается всего, попадает в больницу, в тюрьму, а затем и вовсе в сумасшедший дом. Но когда полоса невзгод заканчивается, он понимает, что все равно не может жить без нее. В жизни этих героев появляется много нелепых, смешных и в меру драматичных событий, из которых им придется выпутываться. А в конце их ждет неожиданная развязка. Режиссеры – Михаил Полицеймако и Даниил Спиваковский. В ролях: Михаил Полицеймако, Даниил Спиваковский и Валерия Шкирандо.

В Зеркальном зале на Пушечной пройдет концерт "Органный мир Аниме. Музыка фильмов Хаяо Миядзаки" от фонда "Бельканто". Гениальный Хаяо Миядзаки получил кинематографический Оскар "за оказание глубокого влияния на мировую анимацию, вдохновляя целое поколение художников работать в этой области и освещая ее безграничный потенциал". В его творениях грань между реальностью и фантастикой условна. И это размывание границ позволило объединить саундтрек современного аниме и старинный инструмент, орган, в сопровождении фортепиано, струнных и камерного оркестра. И все это будет сопровождаться красочной песочной анимацией.

Фото:www.belcantofund.com

20 февраля, четверг

В МХАТ им. М. Горького состоится премьера реконструкции исторической постановки Владимира Немировича-Данченко знаменитых "Трех сестер" А.Чехова. Спектакль, поставленный в 1940 году, считают особой страницей в истории советского театра, а во время гастролей 1958 года в Великобритании спектакль произвел фурор. Команде реставраторов, экспертов и труппы удалось сохранить исторические декорации выдающегося художника сцены Владимира Дмитриева, с точностью восстановить костюмы и реквизит. Валентин Клементьев, народный артист России и один из реконструкторов великой постановки, рассказывает: "Три сестры" – абсолютная вершина, легенда, поэтому отношение к тому спектаклю может быть только как к легенде, которую мы периодически пытались на нашей сцене реконструировать. Но это как раз вызов, который нас заставляет наиболее тщательно отнестись к данному материалу. Так что здесь отношение у всех поколений наших, и 30, и 40, и 15 лет назад — одинаковое. Трепетное". Эта реконструкция проходит в год 160-летия со дня рождения А.П. Чехова, 120-летия знаменитой пьесы и 80-летия великой постановки.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут балет Кирилла Симонова по пьесе Михаила Юрьевича Лермонтова "Маскарад". Эта часть репертуара театра, проводящую линию на обращение к литературной и музыкальной классике и на создание спектаклей для старшего школьного возраста и молодежи. "Маскарад" появился в Театре Наталии Сац в 2017-м году, в год столетия легендарного спектакля Всеволода Мейерхольда в Александринском театре и в год столетия Русской Революции. В спектакле звучат Сюита к драме М. Ю. Лермонтова "Маскарад", Сюита к пьесе Б. Лавренева "Лермонтов" и другие произведения Арама Хачатуряна.

В "Геликон-опере" покажут спектакль "Орландо, Орландо". Режиссер постановки Георгий Исаакян вместе с композитором Габриэлем Прокофьевым, специалистом по барочной музыке Эндрю Лоуренсом-Кингом и театральным художником из Австрии Хартмутом Шоргхоффером создали новую реальность, объединившую великолепное генделевское произведение и трагичную историю, случившуюся в американском городе Орландо. Спектакль заставит зрителей задуматься о многом, но главный посыл оперы состоит в том, чтобы выяснить, как далеко вы можете зайти в своих иллюзиях и своей "инакости"? Насколько вы готовы принять этот мир таким, каков он есть?

Кадр youtube.com

13 февраля 2020, 11:29

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