Животных из клеток зоопарка выпустили в парк
Настоящие жирафы бегают на фоне заката, бегемот, которого можно рассмотреть в деталях, лемуры, до которых можно дотронуться - создается впечатление, что ты не в Европе, а где-то в джунглях.
Для каждого вида животных здесь созданы условия, максимально приближенные к естественной природной среде обитания – ты словно гуляешь по разным географическим зонам. Вот сухая и влажная саванна, тут болота, там леса экваториальной Африки и Мадагаскара...
По-английски это место называемое immersion zoo или "зоопогружение". В зоопарке нового поколения человек – не хозяин, а гость, перемещающийся по тропинкам, мосткам и проложенным сквозь каменные стены туннелям, наблюдающий за животным миром исподтишка. Людей и животных разделяют не стекла и барьеры, а водоемы, растения и скалы. Посетители словно погружаются в зону обитания братьев наших меньших.
Интересно, что в каждой зоне Биопарка соседствуют только те животные, которые ладят меж собой в дикой природе. Например, жирафы, зебры и антилопы, мирно пасутся среди растений. Возле львов можно заметить полосатых мангустов. Всего же на площади в 80 тысяч квадратных метров представлено более 116 видов млекопитающих, пернатых и пресмыкающихся.
Этот чудесный Биопарк был создан русле реки Турия. Она часто выходила из берегов и город шел под воду. В итоге в 1973 году ее пустили по другом руслу, а на старом месте появилось немало чудес. И они стоят внимания!
Люди молятся и называют увиденное чудом
Камнем преткновения является его внешность
Рэпера обвинили в хамстве и заносчивости
Артистка не узнала грудь Сергея Глушко
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
Однополые браки.
кто скучает по ссср?
Жена ушла к богатому
Как избавить от молочницы
Ещё немного о сексе?
Гадалка сломала мне жизнь
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Стыдно ли быть содержанкой?
Подарил ужасную машину
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Если он резко перестал писать
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
девочку оставила мать в поликлинике.
Почему девушки не делают первый шаг?
Переезд на юг
Секс по дружбе
Не можем иметь совместных детей
Подскажите бизнес на 100т.р
Как избавиться от черных точек?
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Как похудеть без диеты
Не носит обручальное кольцо
Много сексуальных партнеров
Тимати посвятил Децлу песню
Заголовки
На первом свидании говорил о бывшей