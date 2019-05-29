Как похудеть на рыбном рационе

Известный советский политик Микоян в 1932 году ввел "рыбный день", когда по четвергам мясная пища полностью заменялась рыбной. С одной стороны, главный посыл этой даты сводился к борьбе с недостатком белков в рационе народонаселения в связи со спадом производства мяса, с другой – к здоровью нации этот день стал иметь самое прямое отношение.

Сегодня преимущество рыбы перед мясной и многой другой продукцией не вызывает сомнений. О том, как черпать красоту в рыбном рационе, "Дни.ру" поговорили с консультантом по питанию, диетологом Олесей Онофрей.

Для женской красоты рыба не просто полезна, а необходима. Рыба обладает внушительным витаминно-минеральным составом – витамины группы А, В, В1, В2, В6, В12, витамин D, способствующий лучшему усвоению минералов, которых в рыбе и морепродуктах содержится великое множество. Это и цинк, и кальций, и фосфор, и магний, и марганец, и железо – перечень внушительный. Кроме того, рыба богата полиненасыщенными кислотами Омега-3 и Омега-6, что, несомненно, делает потребление этого продукта весьма желательным для представительниц прекрасной половины человечества, благотворно влияя на рост волос, укрепление ногтей, здоровья и красоту кожи, и хорошее самочувствие в целом.

Давайте разберемся, можно ли есть любую рыбу без разбора или все-таки существуют критерии, согласно которым употребление определенных сортов стоит свести к минимуму, а от каких-то пород лучше отказаться вообще.

Несмотря на очевидный факт – чем жирнее рыба, тем больше в ней Омеги, все же, коль речь идет о правильном питании или диете, имеет смысл выделить нежирные сорта рыбы. Из двух видов продукта – морская и речная рыба, морская предпочтительней. Треска, минтай, щука, речной окунь – нежирные, диетические сорта рыб, годные к ежедневному употреблению. Породы чуть жирнее – камбала, налим, кефаль, омуль, амур, плотва, белорыбица, тоже можно есть часто.

Нужно обратить внимание на происхождение рыбы – если она выращена в фермерских хозяйствах, а не в естественной среде, в ней будет преобладать Омега-6, что для организма не столь важно, сколько Омега-3. Делаем выводы – "дикая" рыба полезнее. Умерено жирные рыбные породы – сельдь, морской окунь, макрель, сазан, кета, мойва, ставрида, салака, горбуша, тунец, можно употреблять в пищу три раза в неделю. Жирными сортами рыб, такими, как семга или скумбрия, тоже можно наслаждаться трижды в неделю, но готовить их лучше всего на пару, чтобы жир вытопился, и рыба стала менее калорийной.

Если нет индивидуальной непереносимости рыбы, аллергии или противопоказаний к ее употреблению, то рыбные блюда можно есть каждый день. Чем старше возраст – тем больше рыбы должно быть в рационе! После 40 лет рыбой и морепродуктами нужно заменить красные сорта мяса, употребление которого нужно ограничить до одного раза в 7-10 дней. То есть, у старшего поколения "рыбный день" приветствуется хоть всю неделю, так как рыба легко и быстро усваивается. В том числе, во время ужина. Меню при этом может быть довольно обширным, ведь разные породы рыб обладают разнообразным вкусом. Рыба превосходно сочетается с овощами, особенно когда речь идет о позднем приеме пищи. Свежие огурцы и помидоры, зелень, стручковая фасоль, капуста, брокколи, свекла, морковь, кабачки, шпинат – как в свежем, так и в тушеном или чуть припущенном виде. Исключить нужно картофель и грибы.

Любая рыба должна быть термически обработана. Поклонники сырого продукта и японской кухни с сашими и суши должны знать – сырая рыба опасна для здоровья, так как в ней могут содержаться паразиты. Ничего общего с правильным питанием и диетой не имеет соленая, копченая, пряная и вяленая рыба. Даже малосоленая семга или форель содержит соль, сахар и консерванты. Красную икру диетологи тоже не приветствуют, так как в ней много соли, и она не подходит для ежедневного употребления. Рыбные консервы же вовсе необходимо исключить из рациона питания. Готовить рыбу лучше всего на пару, тушить и запекать в духовке при 60-100 градусов.