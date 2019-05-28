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Lifestyle

Раскрыты признаки плохого мороженого

Фото: www.globallookpress.com
В преддверии лета эксперты Роскачества рассказали о том, как выбрать качественное и вкусное мороженое. Высказалась на этот счет и диетолог Елена Соломатина, рассказав, как отличить плохое мороженое от хорошего.
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Специалисты советуют в первую очередь определиться с наименованием ледяного лакомства, которое зависит от его жирности. Мороженое должно иметь равномерный цвет – чем оно жирнее, тем желтее. Плохое лакомство будет иметь бледный вид.

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"В молочном жирность не выше 7,5%, в сливочном – от 8 до 11,5%, в пломбире – до 20% жирности", – цитирует экспертов Роскачества RT. Чтобы убедиться в качестве продукта, от него нужно отделить кусочек. Если он откалывается, значит, мороженое хорошего качества. Если же оно замораживалось несколько раз, об этом говорят кристаллики льда на лакомстве. Такое мороженое может быть не вкусным.

В составе мороженого должны быть молоко (меньше 40%) или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Присутствие же пальмового масла в продукте говорит о том, что такое мороженое должно быть дешевле и является молокосодержащим. Вряд ли стоит утверждать, что это плохое мороженое – это дело вкуса и кошелька.

Фото: pixabay.com

Рассказала о видах лакомства и диетолог Елена Соломатина. В частности, она охарактеризовала мороженое фруктовый лед. "Этот десерт, который многие считают полезным заменителем молочного мороженого, я бы назвала настоящей ледяной бомбой. Если вы глянете на этикетку, то в подавляющем большинстве случаев увидите всю таблицу Менделеева", – приводит слова эксперта сайт "Комсомольская правда". Разумеется, такой десерт – плохое мороженое.

Дело в том, что зачастую производители замораживают не натуральный фруктовый сок, а берут лед, добавляя в него ароматизаторы, красители и вкусовые добавки. Такое лакомство можно смело назвать плохим мороженым. Кроме того, они кладут в него излишне много сахара, что вредно для нашего организма. "В нашем организме такой приторный лед вызывает резкий скачок уровня сахара в крови… Это предвестник диабета", – высказалась диетолог. По словам Елены Соломатиной, лучше всего самостоятельно заморозить в морозилке ягодный морс или компот. Особенно здорово, если лед будет с кусочками фруктов.

Автор: Валерия Нарская28 мая 2019, 13:21
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