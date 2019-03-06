Назван лучший город для путешествия на 8 Марта

"Турстат" в преддверии трехдневных выходных в честь Международного женского дня провел опрос среди россиян, попросив их выбрать лучший город для путешествия на праздники. Результаты исследования публикует портал FlashNord.
На первом месте оказался Санкт-Петербург, набравший 22% голосов. Он обошел Париж (18%), Сочи (10%) и Рим (9%). Кроме того, среди направлений туристы отметили Астану – за нее проголосовали 8%. Москва и Ярославль собрали по 6% голосов. По 5% опрошенных хотели бы отправиться в Прагу и Минск. Ялту выбрали 4% респондентов, добавляет "ФедералПресс".
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