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Lifestyle

Три необычных рецепта блинов на Масленицу

Фото: www.globallookpress.com
Бренд-шеф столичного ресторана Modus Андрей Колодяжный в честь Масленицы запускает в своем заведении специальное Блинное меню. В его новой весенней коллекции блюд – легкие рецепты на основе разных видов муки. Некоторыми секретами приготовления необычных блинов Андрей Колодяжный поделился с читателями "Дни.ру".
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Шпинатные блины с сыром горгонзола

Фото: шпинатные блины

Ингредиенты

Для блинов: 1 литр молока, 300 граммов муки, 15 граммов сливочного масла, 10 граммов растительного масла, 1 куриное яйцо, 30 граммов шпината, 15 граммов сахара, 4 грамма соли.

Для сырного соуса: 100 граммов сливок, 100 граммов сыра Пармезан, 1 грамм соли, 3 грамма перца.

Для украшения: 20 граммов листьев шпината, пудра из каркаде и кресс-салата.

Способ приготовления

Взять две миски. В первой смешать просеянную муку, соль, сахар, во второй – теплое молоко, яйцо, сливочное и растительное масло. Затем соединить полученное при постоянном помешивании, должна получиться консистенция густой сметаны. Шпинат ошпарить кипятком, посолить, измельчить и добавить в блинную смесь. Далее выпекать блины небольшого диаметра.

В сотейнике смешать сливки, тертый пармезан и уварить до консистенции соуса, посолить и поперчить. Листья шпината ошпарить и обжарить на гриле. На тарелку выложить слоями блины, чередуя с сырным соусом. Украсить шпинатом и посыпать пудрой.

Блины с тыквой и хурмой под кленовым сиропом

Фото: блины с тыквой

Ингредиенты

Для блинов: 1 литр молока, 300 граммов муки, 15 граммов сливочного масла, 10 граммов растительного масла, 1 куриное яйцо, 15 граммов сахара, 4 грамма соли.

Для соуса из тыквы: 60 граммов тыквы, 20 граммов соевого молока, 2 грамма соли, 2 грамма перца,

Для украшения: 60 граммов хурмы, 60 граммов запеченной тыквв (с добавлением сливочного масла и тимьяна), пудра из цветов.

Способ приготовления

Взять две миски, в первой смешать просеянную муку, соль, сахар, во второй – теплое молоко, яйцо, сливочное и растительное масла. Замешиваем блинное тесто, из которого выпекаем тонкие блины.

Тыкву запекать в духовке, при t 180˚ в течение 20 минут, остудить, добавить соевое молоко, соль, перец и перемолоть в блендере до консистенции соуса. Хурму и запеченную тыкву порезать на кубики и обжарить в небольшом количестве сливочного масла.

В боул налить соус из тыквы. Блины свернуть в рулеты, разрезать пополам и выложить на соус. Украсить кубиками из хурмы и тыквы. Сверху посыпать пудрой и декорировать цветами.

Блины с пастернаком и бутонами весенних цветов

Фото: блины с пастернаком

Ингредиенты

Для блинов: 1 литр молока, 300 граммов муки, 15 граммов сливочного масла, 10 граммов растительного масла, 1 куриное яйцо, 15 граммов сахара, 4 грамма соли.

2 корня пастернака, 30 граммов лавандовой воды, 20 граммов сливочного масла, 2 грамма соли, 2 грамма перца.

Для украшения: половинку листа красного пак чая, бутоны цветов, 20 граммов меда из лаванды.

Способ приготовления

Взять две миски, в первой соединить просеянную муку, соль, сахар, во второй – теплое молоко, яйцо, сливочное и растительное масла. Замешать жидкое блинное тесто из которого выпекать блины.

Подготовленный корень пастернака запекать в духовке при t 180° в течение 15 минут до полуготовности. Затем обжарить в сливочном масле, с добавлением лавандовой воды, посолить, поперчить, разрезать на половинки и довести до готовности на гриле.

На тарелку выложить блины (скрученные в конвертики), рядом поместить одну половинку пастернака, полить медом из лаванды, украсить цветами и листьями.

25 февраля 2019, 13:55

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