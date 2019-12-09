"Патрикам" добавили итальянской классики

С другой стороны, запускать здесь новый проект – большая ответственность для рестораторов. Слишком велика конкуренция между проектами, слишком высоки требования к еде и атмосфере со стороны гостей. Тем не менее, время от времени премьеры случаются.
Так в Малом Палашевском переулке свои двери открыло Ginacafe. За проект отвечают Флавио Бьязатти (LaMaree, "Марио") и Анзур Залилов (LaMaree) – опытные повара, отлично известные столичным гурманам. Речь идет о ресторане итальянской кухни. В довольно компактном меню никаких неожиданностей, только проверенная временем средиземноморская классика, но исполненная с большим знанием дела.
На закуску здесь, как и положено, предлагают буррату с сочными розовыми томатами и базиликом, крудо из розового дорадо (его сервируют на луке шалот) и рукколу с креветками и пармезаном.
В разделе, посвященном ризотто и пасте, стоит обратить внимание на спагетти с креветками и цуккини в соусе из белого вина, а также на ризотто с артишоками.
Среди основных блюд можно выбрать, например, фаршированных креветкой кальмаров, нежного, с хрустящей корочкой цыпленка по-сицилийски с овощами и травами или сочную котлету из ягненка и телятины.
В разделе десертов найдется, разумеется, и тирамису, и паннакота. Но и классический мильфей с деликатным сливочным кремом и свежими ягодами, как минимум, не разочарует.
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