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Lifestyle

Как помочь мужчине измениться

Фото: www.globallookpress.com
Одно из главных мужских качеств в отношениях – способность меняться. В этом убежден психолог Александр Шахов. Почему так важно развиваться, он рассказал корреспонденту "Дни.ру".  
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Существует целая идеология, которую пропагандируют мужчины с психологией подростка. Из их уст можно услышать следующие высказывания:

  • Соглашаться с женщиной, значит подчиняться ей, а подчиняются только подкаблучники.
  • С женщиной чем жестче, тем лучше.
  • Женщины любят властных, авторитарных и жестких мужчин, поэтому не уступай ни в чем, дави, ори, запугивай – так ты будешь настоящим альфа-самцом.

"Легко быть альфа-самцом в песочнице среди малышни. Легко запугать и подчинить слабую женщину. Но истинное предназначение сильного – защищать слабых. Унижение и подавление называется насилием. Так поступают только трусы, которые боятся связываться с теми, кто крепче них. Сильный мужчина уважает свою женщину и заботится о ней и своих детях. Но, чтобы заботиться, нужно уметь меняться", – считает Александр Шахов.

Эксперт отмечает: чтобы создать семью, нужно быть серьезным и состоятельным, как финансово, так и психологически. Придется изменить свой обычный образ жизни, свое прежнее окружение, холостяцкие привычки. Пригласить в свою жизнь женщину и не уделять ей внимание то же, что завести собаку и не кормить. Мужчина – это тот, кто готов пожертвовать своим эгоистическими интересами ради близких. 

"Пусть глупенькие мальчики брызжут слюной "Нельзя прогибаться под женщин!", серьезные настоящие мужчины знают, что сильный заботится о своих любимых. Забота – это способность меняться. А те, кто не умеет этого делать, непригодны для создания счастливой семьи", – заявил эксперт.

Фото: www.globallookpress.com

Как правильно сказать мужчине, чтобы он изменился?

Не ожидайте, что мужчина, который до этого вел себя прямо противоположно, сразу изменит свое поведение. Лучше снять розовые очки. Процесс изменения характера долгий и трудный. Сначала нужно посеять семя, затем бережно ухаживать за ростком нового мышления и только потом вы получите желаемое поведение. Мужчина не изменится от одного разговора или упрека. Процесс воспитания в нем мужского отношения потребует терпения, времени и знания психологии.⠀

Мужчины не принимают советов от женщин

Мужчины сильные, женщины – слабые. Разве слабый говорит сильному, как правильно себя вести? Разве солдат советует генералу? Разве яйца учат курицу? Мужчины слушают советы от мужчин, которых они уважают. Инструкции спускаются сверху. Поэтому ваши попытки снизу пропихнуть инструкцию "как себя должен вести настоящий мужчина" обречены на провал. Исключение составляют те, кто любит и слышит. Но с ними, как правило, проблем-то и нет. Проблемы с теми, кто живет по принципу "сам все знаю".

"Покажите мужчине эту статью, приняв позицию: "Милый, я прочла статью одного психолога, не знаю, прав он или нет. Посмотри, пожалуйста, разъясни мне, правильно ли тут написано?". Так вы не становитесь мамочкой, которая тычет его носом: "Вот видишь, как хорошие мальчики ведут себя. Не то, что ты". Вы остаетесь женщиной. Мужчина может не согласиться – это нормально. Но он прочел. Начинается процесс роста нового мышления. Не следует ждать быстрого изменения поведения. Женщины хотят, чтобы мужчина был надежным как скала, чтобы за ним "как за каменной стеной". Но скалы быстро не меняются. Надежность означает стабильность – сложность в изменении. Мужчины меняются медленно", – отметил эксперт.

Фото: www.globallookpress.com

Вода точит камень

Нежность и ласка – самое главное качество женщины, которое, как вода, мягко, но неуклонно обточит любой камень и сделает его гладким, приятным, как галька на пляже. Те, кто приняли свою женскую природу, развили ласковость, убрали "мамашу", тыкающую носом мужчину в его недостатки, кто ласково, мудро, но неуклонно гнули свою линию, достигли счастья в отношениях. "Муж – голова, жена – шея", – гласит народная мудрость. Голова твердая, шея гибкая.

Если у вас с мужчиной в настоящее время конфликт, то отправлять ему упрек в виде очередной статьи неэффективно. Измените тактику, будьте гибкой. Если вас не слышат, не кричите громче – бесполезно. Смените тон и громкость – начните говорить тихо и ласково. Эффект вас поразит. Не упрекайте, не обвиняйте, не требуйте. Наоборот, приласкайте, посочувствуйте, выразите понимание. Не повышайте градус конфликта. Понижайте его.

"Женщина должна отстаивать свои границы. И делать это можно двумя способами: войной или дипломатией. Выбирая первый, вы становитесь бойцом, и мужчина в вас видит не женщину, а соперника, врага, которого надо победить любой ценой. Второй - женский, мудрый. Он требует знания мужской психологии, умения быть гибкой. Хотите воевать за справедливость? Побеждайте и оставайтесь одинокой – разве побежденный мужчина сможет жить с чувством поражения рядом с вами? Хотите счастья – будьте той, кем рождены. Женщиной! Ласковой и дипломатичной", – подытожил Александр Шахов. 

9 декабря 2019, 12:46

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