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Букет на 1 сентября: где купить и как выбрать

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Grebnev
Последние дни августа – горячая пора для продавцов цветов: ушлые предприниматели готовятся получить огромную выручку всего за 24 часа. Dni.Ru рассказывают, как выбрать и где купить букет на 1 сентября.
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Охапки цветов – один из главных атрибутов Дня знаний в России. Традиция дарить букет на 1 сентября настолько укоренилась в головах, что под нее подстроилась даже экономика. Владельцы маленьких киосков и больших интернет-магазинов знают, что в этот продать можно едва ли не столько же, сколько 8 марта.

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Мнение эксперта

Ажиотаж вокруг цветов создает много проблем: длинные очереди, лишняя суматоха на школьной линейке и большие денежные траты для родителей, чей кошелек и без того успел похудеть к началу учебного года. О том, как сделать так, чтобы букет на 1 сентября принес радость всем, рассказала генеральный директор семейного клуба "МалышМаПы" Евгения Воробьева.

По ее словам, следует соблюсти несколько простых правил. "Нужно заранее выбрать магазин с приемлемыми ценами и, если это возможно, оплатить будущую покупку заранее. Чаще всего это не сетевые магазины, как принято считать, а небольшая цветочная лавка возле дома", – отметила она в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Специалист предостерегла от покупки уже готовых букетов: в этих случаях продавцы любят хитрить. "Они стоят намного дороже самостоятельно составленного цветочного ансамбля, кроме того, в них продавцы всегда стараются впихнуть один-два подпорченных или давно стоящих цветка. Не годятся для подарка любимому учителю и разнообразные корзины, на оформление которых чаще всего идут сломанные цветы, а в качестве подпитывающего материала нередко используется дешевый суррогат", – добавила Воробьева.

Девочка с букетом на 1 сентября. Фото: GLOBAL LOOK press

Следует избегать и чрезмерно украшенных цветов. "Ни в коем случае не покупайте синие розы и цветы, обильно посыпанные блестками, – скорее всего, таким образом продавец скрывает дефекты лепестков. Если вам нравится блеск, попросите его посыпать собранный вами букет", – поделился секретом эксперт.

"Чтобы педагог вашего ребенка радовался букету долго, выберите цветы сами и украсьте их на свой вкус. Еще лучше, если вы сделаете это вместе с ребенком. Пусть букет не будет выглядеть Haute couture, зато педагог оценит тот факт, что он был собран самостоятельно, а малышу приятно будет подарить цветы, которые он сам выбирал. Помните, что основная масса всех этих вычурных букетов в итоге окажется в одном цинковом ведре, и учитель возьмет домой лишь один-два из них. Будьте оригинальны, и, может быть, именно ваш букет покажется ему наиболее милым и сделанным с душой", – заключила Воробьева.

Интересные альтернативы

Важно отметить, что далеко не все успевают заранее озаботиться покупкой букета на 1 сентября. В таком случае выход один – длинные очереди и толкучка на рынках и крупных базах.

Покупать день в день цветы в магазине у дома – удар и по кошельку, и по нервам. Если же приехать на рынок, то даже 1 сентября можно сэкономить порядка нескольких тысяч рублей.

Для тех же, кто любит комфорт и не думает о цене, существуют специальные онлайн-сервисы. Букет на 1 сентября можно заказать с доставкой на дом или даже к школе. Стоимость подарка взлетит в разы, но это позволит избавиться от лишних хлопот в праздничный день.

Дети с букетами на 1 сентября. Фото: GLOBAL LOOK press

Если же хочется креатива, то поздравить учителя можно букетом из овощей. Необычные композиции появились на рынке всего несколько лет назад и стали очень популярны. Если, конечно, не отпугнет ценник – за букет на 1 сентября из овощей можно отдать даже больше, чем за охапку цветов.

Еще более необычный подход – подарить растение в горшке. Любоваться таким цветком можно гораздо дольше, да и практическое применение ему учитель всегда найдет: если не заберет домой, то оставит в классе.

Общие правила

Все рекомендации, как выбрать букет на 1 сентября, можно свести в краткий перечень правил. Они помогут избежать лишних трат и сберечь нервную систему от потрясений.

  1. Задумайтесь о цветах заранее – больше шансов подобрать хороший букет и сэкономить.
  2. Закажите и оплатите букет за несколько дней или покупайте его на рынке.
  3. Откажитесь от корзин и стандартных готовых букетов.
  4. Не покупайте чрезмерно украшенные цветы.

Выбор букета на 1 сентября – задача не из легких. Тем не менее даже с ней можно с легкостью справиться, если с умом подойти к решению вопроса.

Автор: Евгений Мышко30 августа 2018, 19:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркий букет на 1 сентября

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