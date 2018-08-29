Бизнес-гороскоп на сентябрь 2018 года

ОВЕН

Постарайтесь выложиться по максимуму в первой половине месяца – сейчас вашей энергии хватит на осуществление любых ваших замыслов и идей. Хотя работы будет много в течение всего периода, но в середине сентября она будет, скорее, рутинная, стандартная, скучная, и выполнить ее все равно придется. Если вам потребуется материальная поддержка, в первую очередь обратитесь за помощью к своим партнерам (по бизнесу или по браку), и только если других вариантов совсем нет, идите за кредитом или займом.

ТЕЛЕЦ

Сентябрь – благоприятный месяц для работающих Тельцов. В начале месяца вы сможете получить заслуженное вознаграждение за труд в прошедшие месяцы, а уже после первой декады сентября появятся силы на новые свершения. Энергии хватит на любые ваши замыслы, так что постарайтесь это время посвятить работе, а не праздному отдыху. Последняя неделя месяца может показаться тяжелой – силы к тому моменту еще будут, но на рутинную работу их тратить совсем не хочется. Но, увы, иногда нужно заниматься и ею.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая декада месяца вряд ли будет особо продуктивна в финансовом плане, зато у вас есть возможность хорошо отдохнуть. Впрочем, сейчас вы можете заняться чем-то творческим, при этом, ваша работа необязательно должна быть связана с написанием картин или сочинением стихов – творческий подход можно найти в любом деле. После этого времени наступает время скучной рутиной работы, которую выполнять не очень хочется, но необходимо. Успешен сентябрь будет для тех, кто занят в сфере недвижимости или работает с иностранными партнерами.

РАК

В сентябре, по крайней мере, в его первой декаде, типичным представителям вашего знака лучше посидеть на скамейке запасных и побыть на подхвате у более активных коллег – ваше время наступит позже. В середине месяца можно заняться поиском новых полезных знакомств – они пригодятся вам в будущем для вашей работы. Так же успешен будет сбор информации и маркетинговых исследований, поэтому можете уделить этому время. Конец месяца можно посвятить вопросам недвижимости, если есть такая необходимость.

ЛЕВ

Доход представителей знака Лев зависит в сентябре от ваших способностей к коммуникации и общению. Сейчас вы способны договориться с нужными людьми, будь это клиенты или начальство, так что не сидите в тени. Удачной вторая половина месяца станет для тех, кто занят в сфере недвижимости или по какой-то причине вынужден ею сейчас заниматься. Например, если вам нужно приобрести новое помещение или сдать старое, сейчас подходящее время. Вообще упор в работе стоит сделать в первой половине месяце – тогда ваших сил хватит на многие проекты.

ДЕВА

Сентябрь станет наиболее прибыльным для тех, чья деятельность как-то связана с писательством, журналистикой, логистикой, торговлей, обучением других людей (с тренингами и вебинарами). В первой половине месяца активность смогут проявить типичные Девы, которые задействованы в творческих профессиях, хотя, в принципе, найти выход вдохновению и фантазии можно всем, а не только художникам или поэтам. Вторая половина сентября может разрушить это прекрасное приподнятое настроение и заставить работать усерднее, но кто как ни Девы готовы к этому всегда.

ВЕСЫ

Представители знака Весы без денег в сентябре не останутся. Возможно, золотых гор вам никто и не выплатит, но какое-то денежное вознаграждение у вас есть шанс получить, так что продолжайте трудиться. Первая половина месяца станет успешна для тех, кто занимается недвижимостью, строительством и оформлением квартир. Вторая половина более удачна будет для всех, кто как-то связан с творчеством. Именно сейчас вы сможете осуществить свой смелый замысел, который давно планировали, в котором выражается вся ваша бурная фантазия.

СКОРПИОН

Первая декада сентября подходит для поиска новых партнеров, клиентов или инвесторов. Сейчас вы сможете с ними договориться успешно и с выгодой для себя. С середины месяца начинается успешное в материальном плане время для тех, кому важна внешность в работе. То есть, для моделей, актеров, артистов, ведущих, музыкантов, бизнес-тренеров. Активно потрудиться в сентябре смогут Скорпионы, чей бизнес связан с недвижимостью, а также те, кому необходимо продать, купить или сдать в аренду площадь.

СТРЕЛЕЦ

Более благоприятной для типичных Стрельцов будет первая половина месяца. В этот период ваши доходы напрямую зависят от ваших собственных стараний, поэтому в ваших же силах их повысить. В середине месяца успешное время для поиска новых инвесторов и привлечения новых клиентов, которые так же в будущем повлияют на ваш уровень доходов. Особенно хорошо потрудиться в сентябре смогут Стрельцы, карьера которых связана с эзотерикой, астрологией, магией и психологией.

КОЗЕРОГ

У представителей знака Козерог продолжается благоприятное время для карьеры и бизнеса. Не важно, в какой именно сфере деятельности вы задействованы, сейчас вы можете свернуть горы. Благодаря своей нескончаемой энергии вы можете браться за любые проекты, а они, в свою очередь, принесут приятные дивиденды. В общем, главная рекомендация для вас на сентябрь: не сидите сложа руки, сейчас только от вас зависит ваш доход. Редко бывает, чтобы показатель упорной работы совпадал с показателем денежной прибыли, так что ловите момент.

ВОДОЛЕЙ

Первую декаду месяца вам лучше посвятить отдыху. Если начальство этого не одобряет, то постарайтесь, по крайней мере, не браться за новые проекты и побыть в тени ваших коллег. Зато уже со второй декады сентября наступает ваше время – вы можете быть лидером во всех начинаниях. Главное, не хвататься за все без разбора, а внимательно обдумывать, стоит ли работать над каким-то проектом или нет. Награда за ваши труды тоже не заставит себя ждать. Главное, покажите всем, на что вы способны, и бонус уже у вас в кармане.

РЫБЫ

Для типичных представителей знака Рыбы сентябрь начнется с рутинной работы, которая приносит мало приятных минут и не дает творческой самореализации, но тоже требует выполнения. В середине месяца начинается успешное время для тех, кто работает вместе с партнерами или в чьи обязанности входит прямое общение с клиентами – сейчас вы сможете найти с ними общий язык. Наиболее прибыльным станет сентябрь для тех Рыб, чья деятельность связана с иностранными партнерами, товарами из-за границы, или просто для тех, кто работает в другой стране.