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Lifestyle

Жена-пенсионерка осчастливила Виторгана: стоит ли рожать после 50

Фото: GLOBAL LOOK press/Judith Thomandl
Новость о позднем родительстве звездного семейства взбудоражила общественность. Ирине Виторган 56 лет, ее супругу Эммануилу – 78. Интернет-сообщество и СМИ активно обсуждают неожиданное пополнение. Как всегда, нашлись те, кто искренне рад за именитую чету, и те, кто подвергает родителей жесткой критике. 
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Голливудские женщины давно наплевали на биологические часы и каноны природы. Моника Беллуччи родила ребенка в 45 лет, Холли Берри – в 46, а Джанет Джексон – в 50. Однако, по мнению врачей, столь поздние роды – довольно рискованный шаг во всех отношениях.

Ирина и Эммануил Виторган. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

В первую очередь женщина подвергает неприятным последствиям себя и будущего ребенка. "Таким роженицам всегда предлагается кесарево сечение, – говорит медицинский директор сети частных клиник Юлия Сиверцова. – Учитывая, что у Ирины Виторган – первенец, самостоятельно родить его в таком возрасте уже практически невозможно. Вынашивание беременности и роды – это большой стресс для женского организма. В этот период происходят обострения всех хронических заболеваний, колоссальная нагрузка на сосуды, суставы, позвоночник, и другие жизненно важные органы. Это может привести к расхождению и серьезной травме суставов, грыже позвоночника, проблемам с давлением, вплоть до отека мозга, когда у гипертоников на поздних сроках начинаются тяжелые кризы. Поздние роды могут повлиять даже на потерю зрения, поэтому возрастной роженице особенно требуется постоянное наблюдение у всех специалистов – неврологов, офтальмологов, гинекологов, эндокринологов, остеопатов, психологов".

С коллегой согласна и гинеколог Нона Овсепян. "Далеко не каждая женщина может рожать после 50, так как у большинства из них элементарно наступает менопауза. Поздние роды говорят о положительном репродуктивном потенциале женщины, а также о ее хорошем гормональном фоне. Несмотря на это, любая беременность в таком возрасте – большой риск. Она должна протекать под строгим контролем врачей, ведь у большинства женщин имеется определенный багаж хронических заболеваний, которые обостряются в это время. Любая болезнь может повлиять на здоровье ребенка. Также велик риск развития у будущего малыша хромосомных генетических аномалий", – сказала эксперт.

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people

Медицинская статистика тоже говорит не в пользу поздних родов. Увеличивается риск рождения ребенка с синдромом Дауна. Дети с такой патологией появляются на свет в большинстве случаев именно у возрастных женщин. При поздней беременности могут развиваться тяжелые генетические аномалии со стороны органов ребенка. Повышается опасность рождения малышей с тяжелыми пороками сердца. По словам Юлии Сиверцовой, у детей возрастных родителей возможны проблемы со стороны психиатрии. "Во врачебной практике есть немало случаев, когда у них развивалась шизофрения, первые проявления которой начинались лишь спустя годы. Также у детей роженицы после 50 высока вероятность аутизма и ДЦП. Утверждать, что поздний ребенок будет абсолютно здоров, не возьмется ни один врач. Так или иначе, роды в солидном возрасте скажутся на его здоровье", – уверена эксперт.

Тем не менее женщины всего мира все чаще идут на риск ради счастья материнства в любом возрасте. Как правило, они выигрывают. Возможности медицины на сегодняшний день внушительны, в генной инженерии появляются новейшие инструменты, призванные решить многие проблемы еще на стадии внутриутробного развития. Да и положительные примеры позднего материнства вдохновляют его новых последовательниц на рождение детей независимо от количества прожитых лет. Многие специалисты только приветствуют подобную решимость. Клинический психолог Люция Сулейманова отмечает, что отношение к поздним родам давно поменялось. Если раньше это были единичные случаи, то сейчас они стали популярны благодаря новым возможностям современной медицины. Да и возрастные рамки сдвинулись в сторону увеличения. "Немалую роль в этом сыграли новые финансовые возможности, которые необходимы для оплаты врачей. Для женщины роды после 50 – это новый шанс себя реализовать, такой шаг для нее осознан и всегда тщательно обдуман. К тому же исследования показали, что среди поздних детей гораздо выше уровень вундеркиндов, так как их родители вкладывают в них много зрелого морального и интеллектуального труда, проводя с ними намного больше времени, нежели молодые мамы-папы", - утверждает психолог.

Фото: GLOBAL LOOK press

Однако общество пока не готово полностью принять новое веяние. С каждым очередным случаем рождения ребенка возрастной женщиной поднимается волна всеобщего негодования. "Когда дама рожает первенца в 56, люди начинают просчитывать наперед, что родителям будет по 76 и 98 лет, как в случае с Виторганами, а их дочери едва исполнится 20, – рассказывает Люция Сулейманова. – Вероятно, родители в таком возрасте будут мыслить устаревшими категориями, что может осложнить переходный период у их отпрыска. У ребенка, скорее всего, возникнет тревога, что он рано потеряет отца и мать. Позднее родительство выбивается из общепринятых норм, и расценивается как некий вызов обществу, поэтому возникает негатив к подобным случаям. Общественность обесценивает счастье возрастных родителей и считает себя вправе судить их. Впрочем, на то они и зрелые солидные люди, чтобы не придавать этому большого значения".  

Практика показывает – чем больше у возрастной пары ресурсов, в том числе финансовых, тем проще решаются любые проблемы. Обеспеченные люди привлекают к воспитанию позднего ребенка дополнительные резервы, чтобы обеспечить ему достойный уровень жизни. Чем выше возможности у женщины, тем выше уровень здоровья ее и детей, тем больше шансов преодолеть любые негативные обстоятельства. Рожать или нет в зрелом возрасте, решать каждой индивидуально. Важно взвесить все за и против, и твердо стоять на ногах. 

7 марта 2018, 10:38

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