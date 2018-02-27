Мало половин: проверенные рецепты увеличения ягодиц

Женские ягодицы с незапамятных времен являются объектом вожделения для мужчин, один их вид вызывает у представителей сильного пола возбуждение, а покачивания бедрами и вовсе сводят с ума всю мужскую половину населения нашей планеты.

Многие женщины берут на вооружение движения бедрами и походку от бедра с целью очаровать своих избранников. Большинство из них стремятся довести свои формы до совершенства и исправить мелкие недостатки, такие как неэстетичная форма или недостаточный объем ягодиц. Рецептами роста ягодиц на примере нескольких форм с Dni.Ru поделился ведущий эксперт по пластике груди и body-скульптурированию, пластический хирург клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Тимур Хайдаров.

Квадратная. Обладательницы квадратной попы обычно жалуются на лишние отложения в области талии и слабо поддающиеся спорту мышцы ягодиц. Для того чтобы самостоятельно скорректировать квадратную форму ягодиц, придется приложить немало усилий: эффект будет достигнут только при грамотном комбинировании правильного питания и долгих тренировок, направленных прежде всего на область галифе и бедер.

Не многие женщины готовы посвятить самосовершенствованию очень много сил и времени, и в таком случае для них есть отличный выход, позволяющий убить двух зайцев одним выстрелом: липофилинг. На первом этапе операции хирург проведет бережный забор жировых клеток из проблемной зоны в талии и в области передней брюшной стенки с тем, чтобы не повредить жировые ткани и сохранить их жизнеспособность; следующим этапом процедуры станет введение жира обратно в организм, в зоны над ягодицами. Порой жировые клетки даже обогащают плазмой собственной крови пациентки для того, чтобы жир не вызвал отторжения у организма. Таким образом, у женщины не только появляется вожделенный объем, но и теряются сантиметры в талии, в результате чего фигура становится умопомрачительной.

Треугольная. Про обладательниц треугольных поп часто говорят "плоская как доска". Девушки с таким типом фигуры нередко начинают комплексовать еще в юном возрасте по причине неразвитости или даже атрофированности ягодичных мышц. Помочь в этом случае могут только вставные импланты в ягодицы, поскольку фитнес, к сожалению, не поможет добавить недостающего объема. Физические упражнение не способны внести кардинальные изменения во внешний вид ягодиц такой формы, поэтому все чаще и чаще девушки с треугольным строением тела прибегают к помощи пластического хирурга.

Тем, кто не решается на данную процедуру, не стоит бояться, что мужчина сможет нащупать имплантат внутри ягодиц, ‒ протезы невозможно обнаружить ни на ощупь, ни визуально. Хирург просто вводит силиконовый имплант в ягодичную ямку над наружными углами ягодиц, таким образом придавая попе приятную округлую и подтянутую форму.

Грушевидная. Для этого типа характерна особенно объемная зона галифе, которая визуально делает попу "приспущенной" вниз. Носительницы грушевидных ягодиц не стремятся к большим объемам, единственное их пожелание ‒ это немного "подтянуть" ягодицы кверху. В этом стремлении им могут помочь как ежедневные занятия растяжкой, которая придает мышцам округлые формы, так и хирургическая подтяжка ягодиц нитями. Занятия йогой отлично подтянут ягодичные мышцы и придадут попе форму, более близкую к круглой.

Что касается хирургической подтяжки, то она решит проблему гораздо быстрее и, что немаловажно, совершенно безболезненно. Процедура по подтяжке ягодиц также имеет название "филаментлифтинг", или подтяжка ягодиц бразильскими нитями. В процессе операции хирург вживляет в ягодицы безопасные нити, которые подтягивают ткани и делают попу упругой. Нити закрепляются "веером" специальными крючками по краям оперируемой зоны. Операция эффективна в том случае, если пациент изначально стремился не к увеличению объема, а к приданию ей изящной и аккуратной формы. Ключевым фактором успеха данной процедуры есть то, насколько профессионально и деликатно врач зафиксирует нити в ягодицах. В зависимости от потребностей пациента для операции хирурги выбирают полипропиленовые нити, рассасывающиеся нити из полимолочной кислоты или мезонити.

Круглая. Счастливым обладательницам данного типа ягодиц нечего волноваться ‒ единственное, за чем им стоит следить, так это за тем, чтобы объем попы не становился слишком большим и визуально не "срезал" рост. С такой целью многие женщины идут в спортзал и акцентируют внимание на приседаниях и выпадах. Однако есть еще несколько более эффективных упражнений, способных за короткое время придать круглым ягодицам еще более соблазнительную форму. Знакомое нам с детства элементарное упражнение "мостик" отлично прорабатывает ягодицы без давления на область над попой; прыжки на скакалке способствует расщеплению излишков жира в области бедер, а махи назад согнутой и прямой ногой вызывают большой выброс молочной кислоты в ягодичные мышцы, благодаря которой они и растут.