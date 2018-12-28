Афиша: чем заняться на каникулах в Москве

На носу новогодние праздники и большие зимние каникулы. Провожать старый год и встречать первые деньки нового года лучше всего весело и с огоньком. "Дни.ру" предлагают вашему вниманию подборку самых интересных событий, которые помогут скрасить сделать ваш отдых незабываемым.

28 декабря, пятница

В заповеднике "Царицыно" стартуют Новогодние представления в Большом дворце. 28, 29, 30 декабря и 2, 3 и 4 января дети от 4 до 12 лет смогут посмотреть спектакль 2Козни Мышиного короля" по мотивам сказки Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Зрители отправятся на встречу со сказочными героями и вместе с ними разрушат злые чары, одолеют Мышиного короля и спасут Щелкунчика, который на их глазах превратится в прекрасного принца. Перед спектаклем гостей ждет интерактивная развлекательная программа.

"Путешествие в Рождество" – это главный многодневный зимний фестиваль столицы. Жители и гости города смогут наслаждаться ярким событием, встречая Рождество и Новый год. По всей Москве откроются 78 площадок в центре, округах и парках. Ледовый театр в Новопушкинском сквере, Школа хороших манер у ЦУМа, лазертаг на Манежной площади, керлинг на Новом Арбате – каждый сможет найти себе развлечения по душе. Подробную информацию и расписание вы можете посмотреть здесь.

В МВЦ "Крокус Экспо" в предпраздничные дни и на протяжении новогодних каникул будет работать планета роборазвлечений "Мир будущего". Это площадка, где дети и взрослые смогут прикоснуться к последним технологическим разработкам в формате развлечений: стать пилотом гоночного болида, отправиться в путешествие на дельтаплане, сесть в кресло пилота межгалактического корабля, поучаствовать в рыцарском турнире, отправиться в путешествие по парку динозавров и многое другое.

В последние дни декабря и со 2 по 4 января в Большом зале Российской академии наук будет проходить главная научная елка страны "WOW! HOW?". Любознательных гостей будет ждать театрализованное научное новогоднее шоу с Дедом Морозом, Снегурочкой, искусственным интеллектом Снего-WIKI, роботом-ученым Вольтом и другими героями, а также интерактивные зоны и мастер-классы в фойе. Дети станут полноценными участниками действа благодаря ярким спецэффектам, видеопроекциям современной сценографии и, разумеется, науке. Опыты будут показывать на сцене каждые три минуты.

До 6 января будет работать Кибер-Елка в Музее Восстания Машин. В этом году организаторы приготовили продолжение увлекательной семейной саги "Трансформеры. Тайна посоха Деда Мороза". Публика увидит лазерное, дымовое и мыльное шоу, танцы, фокусы с азотом, молнии Теслы, дискотека с Дедом Морозом и различные сюрпризы. По сюжету, у Деда Мороза отнял волшебный посох злой гений Файзер. Нужно срочно держать путь на далекую планету Кибертрон, чтобы вернуть украденное и спасти Новый год. Помогут в этом зрителям два брата ученых – Леонардо и Арчибальд, а также Снегурочка. Скучать не придется – будет "заморозка времени", кибертронианские танцы вместе с Бамблби, а также бой Оптимуса Прайма с Мегатроном. Кроме представления в стоимость билета входит посещение самого Музея Восстания Машин, где расположены 13 тематических залов и более 300 персонажей из самых известных фильмов современности, в том числе новая коллекция экспонатов из Санкт-Петербурга.

До 7 января Мосфильм ждет гостей на своей "Киноелке". В рамках празднования 95-летия киностудии " пройдет ежегодное новогоднее представление в самом большом в Европе кинопавильоне №1, месте, где рождается кино и масштабные телепроекты. Организаторы театрализованного представления говоят, что в юбилейный год смогут удивить своих зрителей, объединив в одном музыкальном спектакле театр, кинематограф и цирковое искусство. Создана настоящая территория сказки, где есть комфортный зрительный зал, рождественская кинодеревня с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, инсталляция декораций, почта Деда Мороза, кинобуфет, шоу Музея занимательных наук и насыщенная анимационная программа.

Весело провести предновогодние деньки или каникулы, вплоть до 7 января, можно будет в "Крокус Сити Холле", посетив представление "Главный секрет Деда Мороза". Зрители отправятся в путешествие по волшебной стране вместе с настоящим Дедом Морозом с русского Севера, профессиональными артистами и любимыми героями телеканала "МУЛЬТ": Смешариком Нюшей, Дракошей Тошей, Лео и Тигом и волшебницами из "Сказочного патруля". Приятным сюрпризом станет персональное 10-минутное видеопоздравление от Деда Мороза, где он обратится к малышу по имени, его бесплатно получит каждый ребенок. Кроме основного праздника гостей "Крокус Сити Холла" ждет самый большой в Европе парк развлечений, где гости смогут покататься на различных аттракционах, увидеть героев любимых сказок, посмотреть бесплатное шоу "Наука волшебства" и посетить робовыставку "Мир будущего 2.0".

В УСК "ЦСКА" до 4 января будет идти шоу "Морозко". Это яркое цирковое представление для детей и взрослых с юмором, музыкой и настоящими чудесами. На водной площадке будут выступать чемпионки по синхронному плаванию, а на высоте более 20-ти метров воздушные гимнасты покажут опасные трюки. Профессиональные актеры превратятся в сказочных героев, а жонглеры, акробаты и эквилибристы поразят своей безупречной техникой. Не обойдется и без дрессированных животных. Медведь Тима будет играть на трубе, собаки-наездники оседлают пони, домашние животные и птицы, а также дикие волки, ягуар и пума исполнят зрелищные номера.

До 30 декабря в СК "Олимпийский" будут показывать "Три Богатыря и сказочное Новогодье". Это яркое трехмерное шоу по мотивам популярной серии мультфильмов "Три Богатыря". Зрителей ждут искрометный Конь Юлий, эксцентричный Князь и, конечно же, сами богатыри – Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец. Герои устроят масштабное шоу с оригинальным сюжетом, цирковыми трюками, захватывающей хореографией.Важная часть представления – песни, записанные специально для шоу звездами российской эстрады. Прозвучит дуэт Николая Баскова и Анастасии Спиридоновой "Хочется Любви", где они "примерили" на себя роли Князя и Бабы Яги; перевоплотившийся в богатыря Денис Клявер исполнит известную по мультфильму песню "Занесло", а финальную "Новогоднюю Сказку" спели звезды телешоу "Голос".

С 28 декабря по 7 января в "ЦСКА арена" будут показывать ледовое шоу "Щелкунчик на бис" Ильи Авербуха. Роль Мышиного короля исполнит Алексей Ягудин, Максим Маринин предстанет в образе Щелкунчика, а Татьяна Тотьмянина – в образе девочки Маши. В проекте отметятся и многие другие звезды российского спорта и кино. Сам Илья Авербух уже заявил, что новое шоу в его карьере является одним из самых дорогостоящих и зрелищных: "Наша цель – сделать "Щелкунчик" "хитом" Нового года. Уверен, что у нас все получится. Я наконец-то осознал, каким я хочу увидеть это шоу. Идею поставить "Щелкунчика" я вынашивал долгое время. Сложно было найти подходящий момент для реализации проекта".

В Концертном зале на Новом Арбате до 7 января ждет гостей постановка "Дети в интернете". Это интересное сказочное путешествие в виртуальный мир, где соберутся на одной сцене Дед Мороз, трансформеры, герои "Формулы-13" и детишки. Вместе они превратят любимый зимний праздник в весело, запоминающиеся и интересное новогоднее приключение для всей семьи. В числе авторов этого новогоднего шоу числятся такие мастера, как Максим Дунаевский, Эдуард Успенский и Андрей Усачев. В постановке задействованы 50 актеров и более сотни костюмов.

А еще до 8 января в Концертном зале на Новом Арбате можно будет отправиться в "Путешествие в мир театрального волшебства". Это цикл новогодних спектаклей, где юные зрители, а также их родители смогут посмотреть на постановки "Золушка", "Снежная королева", обновленную версию спектакля "Сказка о царе Салтане". Публику ждут классические тексты сказок А.С. Пушкина в неизмененном виде, яркие герои, красивые декорации и костюмы, музыка, а также искусные артисты.

В СК "Олимпийский" до 13 января будет идти шоу "Пираты и Корабль-призрак". Это грандиозное новогоднее представление на воде, объединяющее цирковое представление, водное шоу, мюзикл, каскадерские трюки, акробатические номера, шоу-балет, артистическое плавание и прыжки в воду. Будут показаны захватывающие номера титулованных синхронисток, гимнастов, прыгунов, трюки спортсменов-флайбордистов. В качестве спецэффектов и декораций будут извержения вулканов, огненные пещеры, фонтанирующий корабль, фонтан-вулкан и многое другое. Главный вопрос и тайна постановки – что же это за Корабль-призрак, и какое отношение он имеет к Деду Морозу и Снегурочке.

В Фольклорном центре п/р Л.Рюминой до 5 января будет идти интерактивный новогодний спектакль "Иван-Царевич и Серый Волк". Зрители перенесутся в яркий волшебный мир, где живут герои русских народных сказок. Вместе с Иваном Царевичем, Серым Волком и другими персонажами они отправятся в захватывающее приключение. Народное творчество здесь гармонично соединится с современными технологиями. Гости увидят цирковые трюки, великолепную актерскую игру, живой звук, красочные спецэффекты, 3D-проекции с лазерным шоу. А в конце состоится встреча с Дедом Морозом, который порадует детей новогодними подарками.

Конгресс-центр РЭУ им. Плеханова до 7 января будет радовать китайским балетно-акробатическим шоу "Щелкунчик". Это уникальное новогоднее представление, способное поразить зрителей. Здесь будут цирковые номера, балетная хореография, акробатические трюки и сцены с приемами настоящего мастерского кунг-фу. Китайские артисты продемонстрируют свои навыки на фоне красочных декораций. В постановке задействованы сорок пять акробатов, которые буквально укротят гравитацию и другие физические законы. Более того, в шоу будет показывать свои чудеса искусный китайский иллюзионист.

В ЦВК "Экспоцентр" до 8 января можно посмотреть шоу "Тайна Трех Планет" от известных иллюзионистов Братьев Сафроновых. В космическом антураже зрителей ждут волшебные фокусы вселенского масштаба. Публику порадуют фантастические животные, гигантские роботы, невероятные исчезновения и перемещения. Захватывающий сюжет переплетется стехнологичными чудесами. В постановке задействованы огромные проекционные LED-экраны, профессиональный свет и звук, а также передовые достижения робототехники и аниматроники, который перенесут гостей в иную реальность. Как говорят создатели, каждый номер – уникален, каждый трюк – необъясним.

29 декабря, суббота

В Московском международном Доме музыки состоится концерт "Новый год со звездами". Гостей ждут популярнейшие хиты, инструментальные и вокальные "шлягеры" в исполнении звездных солистов. Солистка Государственного академического Большого театра России Агунда Кулаева, обладающая редким по красоте, глубоким, теплым и в то же время экспрессивно-чувственным меццо-сопрано, покорит публику. Также на сцену выйдет Алексей Татаринцев – один из лучших мастеров бельканто в России, солист театра "Новая опера", приглашенный солист Государственного академического Большого театра России. Его выступления выделяются красотой звучания, совершенством кантилены и виртуозностью. Также в концерте примут участие Детский хор Большого театра России, Константин Захарато, Алексей Вродливец, Александр Николайчук и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под руководством блистательного маэстро Фабио Мастранджело, покоряющего публику своей искрометнойжизнерадостной энергетикой.

С 29 по 31 декабря и с 3 по 8 января в Московском театре мюзикла будут показывать "Чудеса и куралесы". В этом спектакле повстречаются герои сразу двух знаменитых книг Льюиса Кэрролла о приключениях Алисы – из Страны чудес и Зазеркалья. Все это обернется фантастическим действом. Сестры Красная и Белая королевы идут войной друг на друга, а Алисе нужно спасти от казни Шляпника и остановить конфликт, грозящий разрушением всей Стране чудес. Зрители также познакомятся с Чеширским котом и Мартовским зайцем, Голубой гусеницей и Белым кроликом, Труляля и Траляля, а также разоблачат нового коварство героя-антагониста. Нужную атмосферу создаст музыка Владимира Баскина в исполнении большого оркестра театра и лучшие голоса российских артистов мюзиклов, а также фантастические костюмы и световые эффекты.

30 декабря, воскресенье

В "Известия Hall" большой новогодний концерт даст Петр Налич и его музыканты. Артисты споют и сыграю песни разных лет, наполненные радостным предпраздничным настроением, среди них: "Еду Далеко", "Сердце Поэта", "Паровоз", "Sneaky Snake". Плюс к этому, Петр Налич представит новую композицию в стиле "Ice in Your Eyes" и сыграет самую снежную зимнюю песню "Christmas".

31 декабря, понедельник

В Культурном фольклорном центре Людмилы Рюминой состоится показ спектакля "Мужской род, единственное число", который в 2019 году займет постоянное место в репертуаре. Это французская комедия положений, где в центре истории – юный сын успешного политика Луи Ламар, выросший без матери. С момента ее таинственного исчезновения проходит много лет, и вот однажды в семье Ламаров появляется полковник Френк Хардер, и спокойный быт переворачивается с ног на голову, прошлое начинает влиять на настоящее. Захватывающую историю в постановке народного артиста России Семена Спивака сыграют народный артист России Владимир Коренев, заслуженные артисты России Александр Пантелеев и Людмила Лушина, а так же Евгений Самарин и Ирина Коренева. Зрителей ждет интрига, неожиданные повороты сюжета и юмор, что отлично подойдет для предновогоднего вечера.

В Московском международном Доме музыки известный артист Максим Аверин представит музыкально-литературную композицию "Щелкунчик". Актер будет читать текст знаменитой сказки, и зрители вместе с Мари и прекрасным Принцем-Щелкунчиком перенесутся в чудесный мир, где есть Марципановый замок, озеро Миндального молока и Леденцовый луг. И все это в сопровождении классической музыки Петра Ильича Чайковского. Эта история о смелости и благородстве, страшном проклятье и любви, разрушающей злые чары, увлечет зрителей в мир сказочных грёз и подарит незабываемые впечатления.

Немало сюрпризов приготовил Государственный Кремлевский Дворец. Здесь пройдет новогодний гала-концерт "Волшебный Штраус", где упоительные, чарующие вальсы, зажигательные, искрометные польки и восхитительные дуэты создадут настроение праздника и новогоднего чуда. Также в этот день состоится "Русский новогодний бал" Галины Преображенской, где участников будет ждать любимая музыка, артисты, зажигательные танцы, Дед Мороз и много веселья. Еще одно мероприятие – концерт "Новогодние шедевры итальянской музыки", в рамках которого прозвучит музыка знаменитых итальянских композиторов-виртуозов: Вивальди, Паганини, Боккерини и других.

В "Крокус Сити Холле" пройдет "Жаркий новый год". Будет и еда от шеф-поваров, и анимация для детей, но в главе вечера – выступления артистов. На сцену выйдут Григорий Лепс, Полина Гагарина, A’Studio, EMIN, Слава, Владимир Кузьмин, Maruv, Любовь Успенская и многие другие. Прямую трансляцию вечера покажет телеканал Жара.

В новогоднюю ночь на ВДНХ гостей будет ждать большое шествие дедов морозов, концерт на коньках и другие интересные мероприятия. Это возможность увидеть якутского Чыысхана, белорусского Зюзю, карельского Паккайне, казахского Аяз Ату, и конечно, русского Деда Мороза. Вечером на катке "Ракета" начнется грандиозная музыкальная программа. За настроение и атмосферу будут отвечать группы On-The-Go, "Моя Мишель" и Vanyn. На всех площадках "Города зимы" будут проходить игры и флешмобы. Например, в павильоне "Керлинг" и на площадке Юкигассен пройдут "Главные игры года". Помогать игрокам осваивать правила будут аниматоры. На тюбинговой горке "Север" гостей также ждет насыщенная программа.

Также в дни новогодних каникул на ВДНХ в павильоне №16 "Гидрометеорология" можно будет увидеть роскошные наряды модников 80-х. На выставке "Гламур 80-х" от популярного историка моды и телеведущего Александра Васильева представлено уникальное собрание модной одежды 1980-х годов, созданной ведущими кутюрье мира – Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, Oleg Cassini, Issey Miyake, Yohji Yamamoto.

1 января, вторник



В первый день нового года мощный эмоциональный задел для новых свершений задаст традиционная "Главная Metal-Елка Страны", которая пройдет в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT. На сцену выйдут группы "Мастер", "Catharsis", "Андем", "Amalgama" и Сергей Маврин. По счету это будет уже 13-я Metal-Елка, но не нужно пугаться числа 13. Никаких безобразий сверх меры никто не планирует, да и вообще это замечательное число с мистическим оттенком всегда прекрасно уживалось с метал-музыкой.



2 января, среда

Со 2 по 8 января в Театре МДМ будут показывать спектакль "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК". Это история о группе непрофессиональных актеров из Общества любителей театра Политехнического университета. Они хотят поставить в канун Рождества детектив в духе Агаты Кристи, но их ждет куча смешных ситуаций и внезапных препятствий. Данная постановка – напоминание о том, что в жизни многое идет не по плану, но воспринимать это нужно с юмором. Комедия "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" за 5 лет прошла путь от лондонского паба до премьеры на Вест-Энде и Бродвее. Спектакль с успехом шел уже в двух десятках стран и имеет престижные мировые театральные награды.

В театре Тодес состоится премьера музыкального спектакля "До встречи в сказке". На новогодних каникулах шоу будут показывать 2, 6, 7, 8 января. Все мы любим сказки, восхищаемся чудесами и волшебством удивительных миров и историй. Для нас – это первые уроки жизни, помогающие преодолеть любые трудности. Они дарят веру в добро, преданную дружбу, научили щедрости, целеустремленности, смелости, взаимовыручке, благодарности и любви. Поэтому Театр танца Аллы Духовой "TODES" делает подарок для детей и взрослых, представляя новый музыкально-волшебный спектакль для всей семьи. Зрителей ждут невероятные приключения вместе с героями русских сказок на страницах волшебной книги. Это удивительная история с высокотехнологичным, виртуальным перемещением в сказочный мир, где будет завораживающая музыка и магия света, фантастические костюмы и великолепие танца.



Со 2 по 8 января в Московском Международном Доме Музыки будут показывать шоу "Новогодние приключения Буратино". Это замечательная история о дружбе и приключениях, где любимые герои создают теплую атмосферу, общаются с залом, исполняют хореографические, акробатические и юмористические номера. Это познавательный рассказ, призванный научить юных зрителей отношениям с друзьями, пониманию и взаимовыручке. Текст мюзикла-сказки написал знаменитый детский поэт Юрий Энтин, музыку – несравненный композитор Алексей Рыбников, автор многих детских киномюзиклов. Постановка изобилует неожиданными сюжетными поворотами, будет и чудесная праздничная елка, и Дед Мороз, и самое настоящее новогоднее чудо.



Еще с 2 по 8 января в Московском Международном Доме Музыки гости смогут посмотреть постановку "Новогоднее путешествие в страну сказок А.С. Пушкина". Это красивый музыкальный спектакль, в котором найдется место и глубокому смыслу, и волшебству, а также красивой музыке и персонажам любимых сказок. Здесь сплетутся воедино "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о попе и его работнике Балде" и "Сказка о Золотом петушке". Зрители перенесутся в мир с волшебными героями, музыкальными и вокальными номерами. Разумеется, не обойдется ибез Дедушки Мороза.

Еще одно шоу для гостей Московского Международного Дома Музыки – "Кошки в гостях у Бабки-Ежки". Оно также будет проходить со 2 по 8 января. Это волшебная постановка творческой группы театра Юрия Куклачева, под руководством Екатерины Куклачевой, дочери легендарного артиста, клоуна и дрессировщика. Зрители увидят кошачью феерию, театрализованное представление, мюзикл, песочное шоу и веселых клоунов. Кроме кошек, разумеется, на этом сказочном празднике будет и новогодняя елка, и Дед Мороз со Снегурочкой.

На ВТБ Арене покажут Ледовое шоу для всей семьи "Фиксики на льду. Большая игра". Это представление, где юные зрители и их родители станут свидетелями и участниками захватывающей хоккейной схватки роботов и фиксиков. Известные персонажи впервые встанут на коньки и создадут спортивную команду. По сюжету, ДимДимычувлекся хоккеем и вместе с фиксиками он попадал в Ледовый дворец. Но там никто не тренируется, спортсмены растеряли командный дух и желание стать чемпионами. Вместо них играют роботы, лишенные чувств и эмоций под руководством таинственного тренера. Чтобы доказать, что роботы никогда не сравнятся в ловкости и мастерстве с людьми, назначается хоккейный матч. Герои упорно готовятся к турниру и преодолевают различные трудности, а помогают им в этом Варя и Ирина Слуцкие.

3 января, четверг

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT пройдет "Frost Fest – 2019". Это крупный новогодний клубный рок-фестиваль, уже ставший традиционным праздником для поклонников рок-музыки. Это уникальное мероприятие с атмосферой свободы, дружбы и праздника. В первый день на сцену выйдут группы "Louna", "Пилот", "Северный флот" и "Йорш", во второй – "Порнофильмы", "Слот", "Анимация" и "Гудтаймс".

4 января, пятница

В ДК им. Зуева покажут спектакль "Муж на час". Одинокая девушка Виктория, у которой совсем нет личной жизни устраивает ужин, на который должны прийти ее более успешные одноклассницы со своими вторыми половинками. Она звонит в агентство по найму кавалеров и просит прислать ей сотрудника "брутального красавца европейской внешности". Но на вызов является несколько иной типаж – Алексей. Герои даже не догадываются, к чему приведет этот вечер. Это смешная комедия о дружбе, ревности, зависти, переживаниях и любви.

В Мумий Тролль Music Bar даст традиционный рождественский концерт группа "7Б". Датой рождения коллектива стало 8 марта 2001 года – дата начала работы над первым альбомом. Именно благодаря этой отправной точке миллионы меломаны услышали хиты "Молодые ветра", "Неизвестный солдат", "Осень", "Некрещеная луна", "Летим с войны" и многие другие. На данный момент в багаже группы большое количество альбомов и участие во множестве сборников.

5 января, суббота

В Москонцерте на Пушечной состоятся необычные концерты под названием "Флейта. Cello. Рояль и Певчие птицы". В исполнении Народного артиста России Михаила Уткина (виолончель), Анастасии Гусаровой (флейта), Наталии Гусь (фортепиано) и, невероятно, живых птиц прозвучат музыкальные произведения Йозефа Гайдна, Камиля Сен-Санса, Луизы Фарранк и Астора Пьяццоллы. Канарейки прекрасно имитируют музыку, но для этого она им должна нравиться и птицы должны привыкнуть. Задолго до концерта составляется программа – музыканты играют птичкам мелодии из разных произведений. Клетки с певчими птицами расставляют по углам зала, и это создает невероятный эффект – часто птичье пение звучит сильнее ведущего инструмента. А музыканты всегда в восторге от таких "аккомпаниаторов", которые выдают иногда неожиданные пассажи.

В Соборе Святых Петра и Павла состоится концерт "Моцарт. Реквием. Видеоинсталляция: Вселенная глазами телескопа Hubble". Исполненный под сводами старинного лютеранского собора, прозвучит "Реквием" Вольфанга Амадея Моцарта. Величайшее произведение несравненного гения проиллюстрируют картины космоса, увиденные с околоземной орбиты телескопом Hubble. Они будут вместе – мелодии далеких звезд и звездная музыка Земли, загадки Вселенной и загадка последнего, незаконченного шедевра Моцарта, его недосказанного завещания человечеству.

6 января, воскресенье

В Центральном Доме Художника выступят "Песняры". Творчество ансамбля – это особенная глава в истории белорусской и мировой культуры. Эта музыка, приносящая радость людям разных поколений, мировоззрений, вкусов, национальностей, объединяя и изменяя их сердца к лучшему и наполняя их добром и любовью. Будут исполнены такие композиции, как "Беловежская пуща", "Вологда", "Белоруссия", "Березовый сок", "За полчаса до весны", "Рушники", "Вероника" и многие другие.



В клубе "Агломерат" выступит панк-группа "F.P.G.". Концерт получил название "Панк-рок колядки и Рождественские Беспорядки!". Музыканты собираются оглушить столицу настоящим, дерзким, громким и злым звучанием. Деды Морозы от панк-рока сыграют свои самые звучные композиции, которые наполнены энергией и драйвом.

7 января, понедельник

В КВЦ "Сокольники" пройдет "Рождественский спортлэнд". Гостей ждет огромное игровое пространство, наполненное спортивными, творческими, научными и развивающими площадками. Центральное место займет сцена, где вместе с профессиональными артистами выступают дети, участники творческих и спортивных коллективов. Вниманию публики будут представлены спортивно-игровые программы – турниры, игры, аттракционы и эстафеты, творческая мастерская с народными промыслами и декоративно-прикладным творчеством, научно-познавательная программа с научным шоу, планетарием, робототехникой, а также культурно-развлекательная программа и тематические фотозоны.

8 января, вторник

В ЦКИ "Меридиан" даст концерт "ДиДюЛя". Программа "Музыка Мира" отправит зрителей в путешествие по странам и континентам, где переплетутся такие стили как нью-эйдж, фолк-рок, этно-симфоник и акустические баллады. Артист по праву признается публикой ярчайшим инструменталистом. Гитаристу помогают создавать волшебную музыку его супер-группа и камерный оркестр.

В Детском музыкальном театре им. Н.Сац покажут балет "Спящая красавица". "Наша "Спящая красавица" – это сказка, но сказка всерьез, – рассказывает музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе. – Про большие чувства, про сокровенные мечты и про самые смелые поступки в жизни". "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского – это история о том, как создается спектакль, как двигаются на театральном небе колосников нарисованные на картоне облака, как грохочет за кулисами гром-машина, и как во всем этом придуманном, ненастоящем, но упоительно прекрасном закулисном мире, мире живописных декораций и старинной театральной машинерии, рождается на сцене самая настоящая волшебная сказка, в которую верят и взрослые, и дети", – говорит художественный руководитель балета Десткого музыкального театра имени Наталии Сац и хореограф спектакля Кирилл Симонов.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Маленькая колдунья". Оказывается есть специальная школа, где учат колдовству, а преподают там самые настоящие ведьмы. Только вот главную героиню Мако никак не принимают туда – слишком маленькая. И она старается изо всех сил стать хорошей колдуньей: то старичку поможет, то детей из леса выведет. Но экзаменаторов это почему-то не устраивает. Ведь настоящая ведьма не делает добрых дел. Это сказка о маленькой колдунье, для которой самое важное быть доброй и найти друзей, о том, как воплотить свою мечту.